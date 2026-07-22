क्या बेंच पर बैठे रहेंगे वैभव सूर्यवंशी, जिम्बाब्वे के खिलाफ मिलेगा मौका? बोले- कोच हमेशा से…

भारत के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 मैच से पहले पहली बार टीम से बाहर किए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. 15 साल बल्लेबाज ने कहा कि पिछले चार महीनों में उन्होंने कई उतार-चढ़ाव देखे हैं, लेकिन इससे उनका आत्मविश्वास बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है. उन्होंने कहा कि क्रिकेट में ऐसे दौर आते रहते हैं और उनका पूरा ध्यान अपनी तैयारी और टीम के लिए 100 प्रतिशत योगदान देने पर है. वैभव ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) से बातचीत में कहा कि वह केवल अपनी प्रक्रिया पर भरोसा रखेंगे और हर मौके का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेंगे.

भारत के लिए वैभव सूर्यवंशी का सफर आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन के बाद शुरू हुआ. उन्हें आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टी20 टीम में जगह मिली. आयरलैंड में उन्हें मौका नहीं मिला, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर टी20 में उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया और सचिन तेंदुलकर का सबसे कम उम्र में भारत के लिए खेलने का रिकॉर्ड तोड़ दिया. हालांकि अगले कुछ मुकाबलों में वह बड़ी पारी नहीं खेल सके. इसके बाद अंतिम टी20 मुकाबले में संजू सैमसन की वापसी के बाद उन्हें प्लेइंग इलेवन से बाहर कर दिया गया. इस फैसले की काफी आलोचना भी हुई, लेकिन वैभव ने कहा कि टीम के कोच लगातार उनका हौसला बढ़ा रहे हैं.

कोचिंग स्टाफ ने बढ़ाया आत्मविश्वास

वैभव सूर्यवंशी ने कहा कि भारतीय टीम का कोचिंग स्टाफ हर कदम पर उनका साथ दे रहा है. उन्होंने बताया कि जब भी उन्हें किसी सलाह या अतिरिक्त प्रैक्टिस की जरूरत होती है, कोच तुरंत मदद करते हैं. इसी कारण उनका आत्मविश्वास लगातार मजबूत बना हुआ है. युवा बल्लेबाज का मानना है कि सही तैयारी और धैर्य ही उन्हें दोबारा बड़ी सफलता दिलाएंगे.

अंडर-19 विश्व कप की यादें अब भी ताजा

जिम्बाब्वे का यह मैदान वैभव सूर्यवंशी के लिए बेहद खास है. इसी मैदान पर उन्होंने चार महीने पहले अंडर-19 विश्व कप फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 80 गेंदों में 175 रन की शानदार पारी खेलकर भारत को चैंपियन बनाया था. वैभव ने कहा कि इस मैदान पर दोबारा भारत की सीनियर टीम के लिए खेलना उनके लिए गर्व की बात है. उन्होंने भरोसा जताया कि यहां की पिच और परिस्थितियों का अनुभव इस बार भी उनके काम आएगा और मौका मिलने पर वह टीम के लिए अहम योगदान देने की पूरी कोशिश करेंगे.