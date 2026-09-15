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15 साल के वैभव सूर्यवंशी की करोड़ों में कमाई! 1 दिन में कितना कमाते हैं, कहां से बरस रहा पैसा?

Vaibhav Sooryavanshi Earning: 15 साल के युवा सनसनी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी हर दिन करोड़ों रुपये की कमाई करते हैं. उनकी ब्रांड वैल्यू करोड़ों रुपये में पहुंच गई हैं. हाल ही में उनकी एक दिन की कमाई का खुलासा हुआ है.

By: Ankush Upadhayay | Published: September 15, 2026 4:57:28 PM IST

वैभव सूर्यवंशी 1 दिन में कितना कमाते हैं?
वैभव सूर्यवंशी 1 दिन में कितना कमाते हैं?


Vaibhav Sooryavanshi Earning: भारत के युवा विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) मौजूदा समय में दुनिया के सबसे मशहूर खिलाड़ियों में से एक हैं. सिर्फ 15 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी ने फ्रेंचाइजी क्रिकेट से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक अपने बल्ले से खूब कहर बरपाया है. दुनिया में लाखों लोग उनकी बल्लेबाजी के दीवाने हैं. खासकर IPL 2026 के बाद उनकी पॉपुलैरिटी में जबरदस्त उछाल आया है. IPL 2026 में वैभव ने सबसे ज्यादा रन बनाकर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवॉर्ड जीता था. इससे उनकी ब्रांड वैल्यू में भारी इजाफा हुआ है. मौजूदा समय में 15 साल का यह बल्लेबाज दुनिया के बड़े-बड़े स्टार्स से ज्यादा कमाई करता है. इस बीच उनकी एक दिन की कमाई का खुलासा हुआ है. जानिए वैभव एक दिन में कितनी कमाई करते हैं?

1 दिन में कितना कमाते हैं वैभव सूर्यवंशी?

हाल ही में वैभव सूर्यवंशी की एक दिन की कमाई का खुलासा हुआ है. हौलिहान लोकी की IPL Valuation Study 2026 के मुताबिक, 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी की पॉपुलैरिटी की तुलना महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर से की गई है. रिपोर्ट के अनुसार, टेलीकास्ट के दौरान उनकी पॉपुलैरिटी सचिन तेंदुलकर के बराबर नजर आती है. इसके अनुसार, वैभव सूर्यवंशी हर दिन 1.5 से 2 करोड़ रुपये की कमाई कर रहे हैं.

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एएमपी स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट के फाउंडर और CEO इंद्रनील दास ब्लाह ने एक इंटरव्यू में बताया कि IPL से पहले वैभव के लिए कोई तय बाजार मानक नहीं था, लेकिन अब वो हर दिन करीब 1.5 करोड़ रुपये चार्ज कर रहे हैं. इंद्रानील दास ब्लाह ने आगे कहा कि अगर वैभव सूर्यवंशी ऐसा ही प्रदर्शन करते रहते हैं, तो वो आने वाले समय में एक दिन के 3-4 करोड़ रुपये भी चार्ज कर सकते हैं.

वैभव सूर्यवंशी अभी क्या कर रहे?

वैभव सूर्यवंशी मौजूदा समय में भारतीय टी20 इंटरनेशनल टीम का हिस्सा हैं. उन्होंने जुलाई में अपना टी20 इंटरनेशनल डेब्यू किया था. इसके बाद वो जिम्बाब्वे दौरे पर भी गए थे, जहां पर उन्होंने 3 मैच में करीब 200 की स्ट्राइक रेट से 151 रन बनाए थे. फिलहाल वो अफगानिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम की स्क्वाड में शामिल हैं. भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है. इस सीरीज के पहले मैच में वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग-11 में मौका नहीं दिया गया था, लेकिन उन्हें दूसरे टी20 में मौका दिया जा सकता है.

Tags: Vaibhav Sooryavanshi
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