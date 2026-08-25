जिस वैभव सूर्यवंशी को दुनिया समझ रही सिर्फ बल्लेबाज, वो गेंद से भी निकले घातक! 4 गेंद में किए 2 शिकार

Vaibhav Sooryavanshi Bowling: भारतीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी दलीप ट्रॉफी के क्वार्टरफाइनल में बल्ले से कुछ कमाल नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने गेंदबाजी से तहलका मचा दिया. ईस्ट जोन की ओर से खेलते हुए वैभव सूर्यवंशी ने नॉर्थ-ईस्ट जोन के खिलाफ मैच की तीसरी पारी में गेंदबाजी की. पारी के 26वें ओवर में कप्तान ईशान किशन ने सूर्यवंशी को गेंद सौंपी.

पहले ओवर में सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) ने 2 रन खर्च किए, लेकिन कोई विकेट नहीं ले पाए. इसके बाद अपने अगले ओवर की दूसरी ही गेंद पर पहला शिकार किया. वैभव ने नॉर्थ-ईस्ट जोन के किशन लिंगदोह को अपना शिकार बनाया. इसके बाद उसी ओवर की 5वीं गेंद पर वैभव ने इमलीवती लेमटुर को भी अपने जाल में फंसाया.

सोशल मीडिया पर वैभव की जमकर तारीफ

15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 1 ही ओवर में 2 बड़े विकेट लेकर अपनी टीम को जीत दिलाने में मदद की. दिलचस्प बात यह है कि वैभव खासतौर पर अपनी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं. ऐसे में जब उन्होंने गेंदबाजी में ऐसा धमाकेदार प्रदर्शन किया, तो सभी हैरान रह गए. सोशल मीडिया पर उनकी गेंदबाजी की वीडियो तेजी से वायरल हो रही है. फैंस इंटरनेट पर जमकर वैभव सूर्यवंशी की तारीफ कर रहे हैं.

VAIBHAV SOORYAVANSHI, THE BOWLER 🔥 – Sooryavanshi picks 2 wickets in 4 balls in Duleep Trophy Quarter-Final. pic.twitter.com/G5pfCmFXYF — Johns. (@CricCrazyJohns) August 25, 2026

वैभव की टीम ने जीता मैच

मैच की बात करें, तो इस मुकाबले में ईशान किशन (Ishan Kishan) की कप्तानी वाली ईस्ट जोन ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 467 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया है. हालांकि वैभव सूर्यवंशी सिर्फ 2 चौकों की मदद से 8 रन ही बना पाए. ईस्ट जोन की ओर से शाहबाज अहमद ने 167 और सुदीप कुमार घारामी ने 146 रनों की पारी खेली. इसके दम पर ईस्ट जोन ने 467 रन बनाए. इसके जवाब में उतरी नॉर्थ-ईस्ट जोन की टीम पहली पारी में सिर्फ 111 के स्कोर पर ही सिमट गई, जिसके बाद उन्हें फॉलो-ऑन खेलना पड़ा. फिर फॉलो-ऑन खेलते हुए भी नॉर्थ-ईस्ट जोन सिर्फ 146 के स्कोर पर ही ढेर हो गई. इस तरह ईस्ट जोन ने पारी और 210 रन से मैच अपने नाम कर लिया.

सेमीफाइनल में वैभव की टीम

वैभव सूर्यवंशी की ईस्ट जोन टीम ने दलीप ट्रॉफी 2026 के सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया है. सेमीफाइनल में ईस्ट जोन का मुकाबला सेंट्रल जोन या साउथ जोन से होगा. बता दें कि सेंट्रल जोन और साउथ जोन पिछले सीजन में फाइनल तक का सफर तय किया था. ऐसे में उन्हें सीधे सेमीफाइनल में जगह दी गई है.