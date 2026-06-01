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‘मैंने एक गलती करी…’, वैभव सूर्यवंशी ने राजस्थान रॉयल्स के IPL से बाहर होने के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराया

IPL 2026 से बाहर होने के बाद RR के स्टार वैभव सूर्यवंशी का दर्द छलका. क्वालीफायर-2 में 96 रनों की पारी खेलने के बाद भी आखिर उन्होंने खुद को क्यों माना हार का जिम्मेदार?

By: Shivani Singh | Published: June 1, 2026 7:19:25 PM IST

IPL 2026 से बाहर होने के बाद RR के स्टार वैभव सूर्यवंशी का दर्द छलका
IPL 2026 से बाहर होने के बाद RR के स्टार वैभव सूर्यवंशी का दर्द छलका


Vaibhav Sooryavanshi: आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स का सफर खिताबी मुकाबले से ठीक एक कदम पहले थम गया. क्वालिफायर-2 में गुजरात टाइटंस के हाथों मिली हार के साथ ही टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई. राजस्थान की यह हार इसलिए भी हैरान करने वाली रही क्योंकि युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने 96 रनों की बेहद आतिशी पारी खेली थी. राजस्थान को लगा था कि उनका 214 रनों का स्कोर जीत के लिए काफी होगा, लेकिन गुजरात ने 8 गेंद बाकी रहते ही इस टारगेट को हासिल कर लिया. मैच के बाद ऐसा लगा कि रॉयल्स की टीम करीब 15-20 रन पीछे रह गई और खुद वैभव सूर्यवंशी ने भी इस कमी के लिए खुद को ही जिम्मेदार माना.

आईपीएल 2026 के फाइनल मैच के दौरान वैभव टूर्नामेंट के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर (MVP) का अवॉर्ड लेने पहुंचे थे. वहां ब्रॉडकास्टर्स से बातचीत में इस 15 साल के खिलाड़ी ने साफ-साफ माना कि मिडिल ओवर्स में उन्हें स्ट्राइक अपने पास ज्यादा रखनी चाहिए थी.

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वैभव ने कहा, ‘लास्ट मैच में काफी कुछ सीखने को मिला. जैसे मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग 10-12 रन शॉर्ट हुए. पर फिर भी, मुझे ऐसा लगता है कि बीच के ओवर्स में मुझे अपने पास स्ट्राइक ज्यादा रखनी चाहिए थी, क्योंकि नए बैट्समैन के लिए थोड़ा टफ हो रहा था.’

‘मैंने एक मिस्टेक करी’

उन्होंने आगे कहा, ‘विकेट उस टाइम पे अच्छा था नहीं, स्टिकी था विकेट. तो मुझे ऐसा लगता है उस टाइम पे मैंने एक मिस्टेक करी कि नए बैट्समैन ज्यादा स्ट्राइक पे आ रहे थे. उस टाइम पे मुझे स्ट्राइक पे ज्यादा रहना चाहिए था.’

बिहार के रहने वाले इस युवा आईपीएल स्टार के लिए यह सीजन किसी सपने से कम नहीं रहा. उन्होंने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 776 रन बनाए और इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 237.30 का बेहद विस्फोटक रहा. टीम की हार के बाद, इतनी बड़ी पारी खेलने के बावजूद खुद में कमी ढूंढना और उसकी जिम्मेदारी लेना दिखाता है कि उम्र में भले ही वैभव अभी सिर्फ एक टीनएजर हैं, लेकिन खेल की समझ के मामले में वह बड़े-बड़े दिग्गजों जितने परिपक्व हो चुके हैं.

Tags: IPL 2026vaibhav survavanshi
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