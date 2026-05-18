Home > क्रिकेट > Vaibhav Sooryavanshi की बड़ी कमजोरी आई सामने! पूर्व दिग्गज ने बताया क्यों मुश्किल है टीम इंडिया की राह?

Vaibhav Sooryavanshi की बड़ी कमजोरी आई सामने! पूर्व दिग्गज ने बताया क्यों मुश्किल है टीम इंडिया की राह?

IPL में कोहराम मचाने वाले वैभव सूर्यवंशी जल्द टीम इंडिया में दिख सकते हैं, लेकिन मोहम्मद कैफ ने उनकी एक ऐसी कमजोरी बताई है जिससे फैंस की चिंता बढ़ गई है. जानिए क्या है माजरा?

By: Shivani Singh | Published: May 18, 2026 1:19:30 PM IST

Vaibhav Sooryavanshi की बड़ी कमजोरी आई सामने! पूर्व दिग्गज ने बताया क्यों मुश्किल है टीम इंडिया की राह?


Mohammad Kaif on Vaibhav Sooryavanshi: महज 15 साल की उम्र में बल्ले से कोहराम मचाने वाले वैभव सूर्यवंशी जल्द ही टीम इंडिया की जर्सी में नजर आ सकते हैं. आयरलैंड सीरीज में उनके सिलेक्शन की चर्चाओं के बीच, पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने वैभव की एक ऐसी बड़ी कमजोरी उजागर कर दी है जो उनकी राह का रोड़ा बन सकती है. जानिए क्या है वो वजह जिसने हर किसी को चिंता में डाल दिया है.

जैसा कि IPL 2026 में वैभव सूर्यवंशी ने अपनी जबरदस्त बैटिंग से फ़ैन्स का दिल जीत लिया है. वह इस सीजन में 500 रन बनाने के बहुत करीब हैं. इस 15 साल के युवा बैट्समैन का ऐसा शानदार प्रदर्शन सचमुच तारीफ के काबिल है. फ़ैन्स उन्हें जल्द से जल्द टीम इंडिया की जर्सी में खेलते हुए देखने के लिए बेताब हैं. फ़िलहाल, ऐसा कोई बड़ी कमज़ोरी नजर नहीं आती जो वैभव को टीम इंडिया में जगह बनाने से रोक सके. हालाँकि पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ़ ने फ़ैन्स के सामने वैभव की एक बड़ी कमज़ोरी को उजागर किया है, एक ऐसी कमज़ोरी जिसे आँकड़ों पर नजर डालने के बाद, खुद वैभव को भी ज़रूर परेशान करेगी.

You Might Be Interested In

वैभव सूर्यवंशी की कमज़ोरी

टीम इंडिया के लिए खेलने के लिए, सिर्फ़ रन बनाना या बड़े-बड़े शॉट लगाना ही काफ़ी नहीं है. फ़िटनेस और फ़ील्डिंग भी अहम भूमिका निभाते हैं. पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने बताया कि IPL 2026 में वैभव सूर्यवंशी के लिए फ़ील्डिंग एक बड़ी कमज़ोरी रही है. उन्होंने इस सीजन में एक भी कैच नहीं पकड़ा है. कैफ ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि टीम इंडिया में जगह बनाने के लिए किसी की फ़ील्डिंग स्किल्स का बेहतरीन होना बहुत ज़रूरी है.

X पर एक पोस्ट में, मोहम्मद कैफ़ ने लिखा, ‘इस IPL सीज़न में फ़ील्डिंग देखना काफ़ी तकलीफ़देह है. यश राज ने KL राहुल का कैच तब छोड़ दिया जब वह शून्य पर थे. वैभव सूर्यवंशी ने भी मिसफ़ील्डिंग की. इस युवा खिलाड़ी ने इस सीज़न में एक भी कैच नहीं पकड़ा है. अगर आप भारत के लिए खेलना चाहते हैं, तो फ़ील्डिंग के मामले में आपको चुस्त-दुरुस्त होना पड़ेगा. खिलाड़ियों को फ़ील्डिंग का मज़ा लेना चाहिए और उस पर गर्व करना चाहिए.’

वैभव सूर्यवंशी का प्रदर्शन

IPL 2026 में वैभव सूर्यवंशी ने अब तक 12 मैच खेले हैं और 486 रन बनाए हैं. सूर्यवंशी ने 40.50 का औसत बनाए रखा है और 234.78 के ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है. वैभव ने इस सीज़न में अब तक एक शतक और दो अर्धशतक बनाए हैं. IPL 2026 में, वैभव ने कुल 43 छक्के जड़े हैं. इस टूर्नामेंट के बाद, भारत की अगली T20 सीरीज़ आयरलैंड के ख़िलाफ़ होनी है. खबरें सामने आ रही हैं कि वैभव को इस सीरीज़ में मौक़ा मिलने वाला है.

Tags: IPL 2026mohammad kaifvaibhav suryavanshi
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

घर में इस दिशा में लगाएं मनी प्लांट, बढ़ सकती...

May 17, 2026

तरबूज खाने से क्यों खत्म हो रहीं जिंदगियां?

May 17, 2026

फटे दूध से झटपट बनाएं 5 मिठाईयां

May 17, 2026

नुसरत भरूचा जीती हैं लग्जरी लाइफस्टाइल

May 17, 2026

भारत की बेशकीमती धरोहरें, जो विदेशों में हैं कैद

May 17, 2026

रोज 5 भीगे बादाम खाने से शरीर में दिखने लगते...

May 16, 2026
Vaibhav Sooryavanshi की बड़ी कमजोरी आई सामने! पूर्व दिग्गज ने बताया क्यों मुश्किल है टीम इंडिया की राह?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Vaibhav Sooryavanshi की बड़ी कमजोरी आई सामने! पूर्व दिग्गज ने बताया क्यों मुश्किल है टीम इंडिया की राह?
Vaibhav Sooryavanshi की बड़ी कमजोरी आई सामने! पूर्व दिग्गज ने बताया क्यों मुश्किल है टीम इंडिया की राह?
Vaibhav Sooryavanshi की बड़ी कमजोरी आई सामने! पूर्व दिग्गज ने बताया क्यों मुश्किल है टीम इंडिया की राह?
Vaibhav Sooryavanshi की बड़ी कमजोरी आई सामने! पूर्व दिग्गज ने बताया क्यों मुश्किल है टीम इंडिया की राह?