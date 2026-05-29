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RR vs GT: 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास, IPL में किया ऐसा कारनामा, जो आज तक कोई नहीं कर पाया!

Vaibhav Sooryavanshi IPL Record: राजस्थान रॉयल्स के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने क्रिस गेल का महारिकॉर्ड तोड़ने के बाद IPL में नया इतिहास रच दिया है. वैभव सूर्यवंशी आईपीएल के एक सीजन में 700 से ज्यादा रन बनाने वाले पहले अनकैप्ड बल्लेबाज बन गए हैं.

By: Ankush Upadhayay | Last Updated: May 29, 2026 8:38:37 PM IST

15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास.
15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास.


Vaibhav Sooryavanshi IPL Record: 15 साल के सलामी युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में इतिहास रच दिया है. राजस्थान रॉयल्स के इस युवा खिलाड़ी ने आईपीएल 2026 में 700 रनों से ज्यादा का आंकड़ा पार कर लिया है. वह आईपीएल इतिहास के पहले ऐसे अनकैप्ड बल्लेबाज हैं, जिन्होंने एक ही सीजन में 700 से ज्यादा रन बनाए हैं. वैभव सूर्यवंशी ने क्वालीफायर-2 में गुजरात टाइटंस के खिलाफ यह कारनामा किया है. इस मैच से पहले IPL 2026 में वैभव सूर्यवंशी ने 15 मैचों में 680 रन बनाए थे. ऐसे में उन्हें एक आईपीएल सीजन में 700 पूरे करने के लिए सिर्फ 20 रनों की जरूरत थी. राजस्थान रॉयल्स की पारी के दौरान वैभव सूर्यवंशी ने चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर कगिसो रबाडा को चौका लगाकर 700 रनों का आंकड़ा पार किया.

वैभव सूर्यवंशी ने IPL में तोड़े कई रिकॉर्ड

आईपीएल इतिहास में 2 अनकैप्ड बल्लेबाज रहे हैं, जिन्होंने एक सीजन में 600 से ज्यादा रन बनाए हैं. अब वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) पहले ऐसे अनकैप्ड बल्लेबाज बन गए हैं, जिसने बिना इंटरनेशनल मैच खेले ही एक आईपीएल सीजन में 700 रन बना लिए हैं. पिछले मैच में वैभव सूर्यवंशी ने कई बड़े रिकॉर्ड तोड़े थे. वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2026 के एलिमिनेटर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 97 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली. इस दौरान उनके बल्ले से 12 छक्के आए, जिससे उन्होंने यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया.

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दरअसल, क्रिस गेल (Chris Gayle) ने एक सीजन में सबसे ज्यादा 59 सिक्स लगाने का रिकॉर्ड बनाया था. IPL 2026 में वैभव सूर्यवंशी 65 से ज्यादा छक्के लगा चुके हैं. वह किसी भी टी20 टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. इतना ही नहीं, वैभव सूर्यवंशी IPL इतिहास के पहले ऐसे बल्लेबाज हैं, जिसने एक सीजन में 240 की स्ट्राइक रेट से 600 रन पूरे किए हैं.

राजस्थान-गुजरात के बीच क्वालीफायर-2 की जंग

29 मई यानी शुक्रवार को न्यू चंडीगढ़ में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच क्वालीफायर-2 मुकाबला खेला जा रहा है. यह मैच दोनों टीमों के लिए करो या मरो का मुकाबला है, क्योंकि हारने वाली टीम सीधा टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी. वहीं, जीतने वाली टीम IPL 2026 के फाइनल में अपनी जगह बनाएगी, जहां पर उनका मुकाबला आरसीबी से होगी. फाइनल का मैच 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी टीम आरसीबी के खिलाफ अपना फाइनल खेलेगी.

Tags: home-hero-pos-9IPL 2026Vaibhav Sooryavanshi
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