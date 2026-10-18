तुम्हें इंतजार करना होगा… वैभव सूर्यवंशी को बेंच पर बिठाकर क्या कहते थे श्रेयस अय्यर? सीरीज के बाद खोला राज

Shreyas Iyer On Vaibhav Sooryavanshi: भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेली गई 5 मैचों की टी20 सीरीज 2-2 से बराबरी पर खत्म हुई. इस सीरीज में 15 साल के युवा ओपनर वैभव सूर्यवंशी को एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला. वैभव सूर्यवंशी पूरी सीरीज बेंच पर ही बैठे रहे. इस सीरीज का आखिरी मुकाबला बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया, लेकिन बारिश की वजह से मैच पूरा नहीं हो पाया. इसके चलते सीरीज 2-2 से बराबर हो गई. इस मैच के बाद भारतीय टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) से वैभव सूर्यवंशी को मौका न दिए जाने को लेकर सवाल पूछा गया. इस पर श्रेयस अय्यर ने कहा कि वो वैभव सूर्यवंशी से बस यही कहते हैं कि उन्हें उनके मौके जरूर मिलेंगे, लेकिन उसके लिए इंतजार करना होगा. जानें अय्यर ने क्या-क्या कहा…

वैभव सूर्यवंशी को क्यों करना पड़ रहा इंतजार?

मैच के बाद भारतीय कप्तान से पूछा गया कि उनकी वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) से क्या बात होती है, जो इस पूरी सीरीज के दौरान बेंच गर्म करते रहे. श्रेयस अय्यर ने कहा, ‘मैं बस उनसे यही कहता हूं कि आपको मौका जरूर मिलेगा. अगर तुम अपने प्रोसेस पर लगातार काम करते रहो, अपना माइंडसेट सकारात्मक रखो और मौका न मिलने के बारे में ज्यादा मत सोचो, तो बेहतर होगा. कभी-कभी आपको इंतजार करना पड़ता है. हमारे पास दो शानदार ओपनर हैं, जिन्होंने हमें वर्ल्ड कप जिताया है और जो लगातार अच्छा प्रदर्शन करते रहे हैं.’

श्रेयस अय्यर ने आगे कहा, ‘मैं समझ सकता हूं कि उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, खासकर एक शानदार IPL सीजन के बाद. लेकिन कभी-कभी आपको इंतजार करना पड़ता है, हमारे पास 2 बेहतरीन ओपनर हैं जो लगातार अच्छा प्रदर्शन करते आ रहे हैं. अफगानिस्तान सीरीज के समय से ही मेरी उससे इसी तरह की बातचीत होती रही है.’

सीरीज में क्या-क्या हुआ?

इस सीरीज का पहला मैच लखनऊ के मैदान पर खेला गया था, जिसमें भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया. इसके बाद दूसरा मुकाबला रांची में हुआ, जिसमें वेस्टइंडीज ने 6 विकेट से जीत दर्ज की. फिर तीसरा टी20 मुकाबला इंदौर में खेला गया, जिसमें भारतीय टीम ने वापसी करते हुए 14 से जीत हासिल की और सीरीज में 2-1 से बढ़त बनाई. फिर चौथा टी20 मैच हैदराबाद में हुआ, जिसमें वेस्टइंडीज ने भारत को 24 रनों से हरा दिया और सीरीज को 2-2 से बराबर कर दिया. आखिर में चौथा टी20 मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया.