SL A vs IND A: श्रीलंका के उड़ जाएंगे! फाइनल मुकाबले से पहले वैभव सूर्यवंशी का आया तूफान, देखें Video

श्रीलंका में खेली जा रही ट्राई-सीरीज के फाइनल में टीम इंडिया अपनी जगह पक्की कर चुकी है और 21 जून को होने वाले खिताबी मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार है. लेकिन इस महामुकाबले से ठीक पहले भारतीय खेमे से एक बड़ी खबर आ रही है. खराब फॉर्म से जूझ रहे एक युवा स्टार बल्लेबाज ने नेट्स पर अचानक गदर मचा दिया है. आईपीएल 2026 के इस ‘ऑरेंज कैप’ विनर के तेवर देखकर विपक्षी टीम की धड़कनें बढ़ गई हैं. आखिर कौन है यह खिलाड़ी और फाइनल से पहले इसने क्या किया? जानने के लिए पढ़ें पूरी रिपोर्ट…

इंडिया A टीम श्रीलंका में चल रही ट्राई-सीरीज़ का फ़ाइनल खेलने के लिए तैयार है. इस टूर्नामेंट में भारत के अलावा श्रीलंका A और अफ़गानिस्तान A की टीमें भी हिस्सा ले रही हैं. फ़ाइनल मैच 21 जून को खेला जाएगा. अफ़गानिस्तान A और श्रीलंका A के बीच होने वाले मैच की विजेता टीम फ़ाइनल में भारत का सामना करेगी. फ़ाइनल से पहले, वैभव ने बल्ले से जबरदस्त फ़ॉर्म दिखाया है.

वैभव सूर्यवंशी का बल्ला गरजा

वैभव सूर्यवंशी ने नेट्स में आक्रामक बल्लेबाज़ी का फ़ॉर्म दिखाया है. हालाँकि, अब तक खेले गए चार मैचों में उन्होंने कोई बहुत बड़ी पारी नहीं खेली वे एक भी अर्धशतक नहीं लगा पाए लेकिन उन्होंने उपयोगी योगदान दिया. उन्होंने पहले मैच में श्रीलंका A के खिलाफ 14 रन बनाए, और उसके बाद अफ़गानिस्तान A के खिलाफ़ 44 रनों की पारी खेली. उन्होंने तीसरे मैच (श्रीलंका A के खिलाफ़) में 21 रन और चौथे मैच (अफ़गानिस्तान A के खिलाफ़) में 38 रन बनाए. अब वे फ़ाइनल के लिए तैयारी कर रहे हैं.

एक वीडियो में वैभव को नेट्स में बल्लेबाज़ी करते हुए और कवर ड्राइव समेत कई तरह के आक्रामक शॉट्स खेलते हुए देखा जा सकता है. फ़ाइनल में वे बल्ले से बड़ा असर छोड़ने की कोशिश करेंगे. इस सीरीज़ के बाद, वैभव सीनियर भारतीय टीम में शामिल होंगे; उन्हें आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ़ होने वाली आगामी वनडे सीरीज़ के लिए चुना गया है.

Vaibhav Suryavanshi is working on his grounded shots ahead of Tri-series final🔥pic.twitter.com/M4DYj9jvxn — Cricket Central (@CricketCentrl) June 19, 2026

IPL 2026 में शानदार प्रदर्शन

वैभव ने इससे पहले IPL में शानदार बल्लेबाज़ी का प्रदर्शन किया था और चौकों-छक्कों की मदद से काफ़ी रन बनाए थे. 16 मैचों में उन्होंने 48.50 की औसत से 776 रन बनाए, जिसमें एक शतक और पाँच अर्धशतक शामिल थे. उन्होंने ऑरेंज कैप भी जीती थी. अब, वैभव भारत के लिए ज़बरदस्त प्रदर्शन करने को तैयार हैं.