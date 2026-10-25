IND vs NZ: ओपनिंग में मचाते हैं तबाही, फिर वैभव सूर्यवंशी को नंबर-3 पर क्यों उतारा? बैटिंग ऑर्डर बदलने पर भड़के दिग्गज

Vaibhav Sooryavanshi Batting Position: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेली जा रही है. इस सीरीज का दूसरा मुकाबला शनिवार (24 अक्टूबर) को क्राइस्टचर्च के हैगली ओवल मैदान पर खेला गया. इस मुकाबले में 15 साल के युवा सनसनी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को खेलने का मौका मिला. वैभव सूर्यवंशी को लंबे समय बाद प्लेइंग-11 में शामिल किया गया, लेकिन उन्हें ओपनिंग के लिए नहीं भेजा गया. टीम मैनेजमेंट ने वैभव सूर्यवंशी को न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 में तीसरे नंबर पर भेजा, जबकि उनकी पसंदीदा जगह ओपनिंग है.

वैभव को तीसरे नंबर पर भेजने का दांव गलत साबित हुआ. वह 8 गेंद पर सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए. अब उनके बैटिंग ऑर्डर को बदलने को लेकर सोशल मीडिया पर क्रिकेट के गलियारों में बहस छिड़ गई है. इस बीच पूर्व भारतीय स्पिनर मुरली कार्तिक ने भी टीम मैनेजमेंट पर सवाल उठाए. उन्होंने गौतम गंभीर की टीम मैनेजमेंट से साफ सवाल किया कि आखिर वैभव सूर्यवंशी को तीसरे नंबर पर क्यों खिलाया गया?

क्या बोले मुरली कार्तिक?

भारत के पूर्व स्पिनर मुरली कार्तिक का कहना है कि वैभव सूर्यवंशी ताकत ओपनिंग है. ऐसे में उन्हें नंबर-3 पर नहीं खिलाया जाना चाहिए था. मुरली कार्तिक ने मैच के बाद ब्रॉडकास्ट पर बात की. उन्होंने कहा कि वैभव सूर्यवंशी ओपनिंग में अच्छा है. उसने बीच के ओवरों में बल्लेबाजी नहीं की है. कार्तिक ने कहा कि वैभव अभी एक युवा बच्चा है, जिसने सिर्फ एक तरह से बल्लेबाजी की है. ऐसे में 15 साल के बल्लेबाज का बैटिंग ऑर्डर बदलने का कोई मतलब नहीं है.

मुरली कार्तिक ने आगे कहा कि आखिर किसी टीम में अनुभवी खिलाड़ी क्यों होते हैं, इसलिए कि वो अलग भूमिकाएं निभा सकें. उन्होंने कहा कि यह अलग बात है कि आपने मैच जीत लिया, लेकिन यदि आप सूर्यवंशी को खिला रहे हैं, तो उनसे ओपनिंग करनी चाहिए थी.

‘दुबे को दे सकते थे मौका’

मुरली कार्तिक ने आगे सुझाव दिया कि अगर वैभव सूर्यवंशी को टीम में नहीं चुना जाता, तो मिडिल ऑर्डर के लिए ऑप्शन अलग होते. उन्होंने कहा कि उस समय शिवम दुबे जैसे खिलाड़ी को मिडिल ऑर्डर में मौका दिया जा सकता था.

दूसरे टी20 में कैसे आउट हुए वैभव?

एशियन गेम्स के फाइनल के बाद वैभव सूर्यवंशी को वेस्टइंडीज सीरीज में भी एक मैच खेलने का मौका नहीं मिला. उन्हें सीधे न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 में खेलने का मौका मिला था. हालांकि वह इस मौके को भुना नहीं पाए. वैभव सूर्यवंशी इस मुकाबले में 8 गेंद पर सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए. वैभव सूर्यवंशी बड़ा शॉट लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें लय नहीं मिल पा रही थी. न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज नाथन स्मिथ ने वैभव को ऑफ स्टंप के बाहर हार्ड लेंथ गेंद डाली.

वैभव सूर्यवंशी ने ने ऑफ साइड में गेंद को हवा में मारने की कोशिश की, लेकिन वह शॉट के नीचे नहीं आ सके. गेंद हवा में एक्स्ट्रा कवर की ओर गई, जहां डेर‍िल मिचेल ने शानदार कैच पकड़ लिया. हालांकि अच्छी बात यह रही है कि भारत ने इस मुकाबले को 4 विकेट से जीत लिया.