4,6,4,4,W पहले वैभव सूर्यवंशी का कहर, फिर यश ठाकुर का पलटवार, एक ही ओवर में बदली कहानी, VIDEO

Vaibhav Sooryavanshi vs Yash Thakur: दलीप ट्रॉफी 2026 के पहले सेमीफाइनल में ईस्ट जोन के उप-कप्तान वैभव सूर्यवंशी कहर बनकर विपक्षी टीम पर टूट पड़े. मैच के तीसरे दिन सेंट्रल जोन अपनी दूसरी पारी खेलते हुए 158 के स्कोर पर ढेर हो गई. इससे ईस्ट जोन को 159 रनों का टारगेट मिला. इसके जवाब में उतरी ईस्ट जोन की टीम ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी शुरू कर दी. वैभव सूर्यवंशी और अभिमन्यु ईश्वरन की जोड़ी ने एक बार फिर ईस्ट जोन को मजबूत शुरुआत दिलाई. वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) ने एक छोर से ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की. उन्होंने 43 गेंदों पर 40 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 2 छक्के शामिल रहे. इस दौरान वैभव सूर्यवंशी और सेंट्रल जोन के गेंदबाज यश ठाकुर के बीच कड़ी जंग देखने को मिली.

यश के ओवर में वैभव ने कूटे 18 रन

दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरे वैभव सूर्यवंशी एक बार फिर अपनी ही अंदाज में खेल रहे थे. वैभव सूर्यवंशी 14वें ओवर में सेंट्रल जोन के तेज गेंदबाज यश ठाकुर पर कहर बनकर टूट पड़े. उन्होंने यश ठाकुर के ओवर की पहली ही गेंद पर करारा चौका लगाया. इसके बाद दूसरी गेंद गगनचुंबी छक्का जड़ा. फिर तीसरी और चौथी गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने लगातार 2 चौके लगाए. इस तरह सूर्यवंशी ने सिर्फ 4 गेंदों पर 18 रन बटोर लिए. हालांकि इसके बाद यश ठाकुर (Yash Thakur) ने शानदार वापसी की. उन्होंने ओवर की 5वीं गेंद पर सूर्यवंशी को रजत पाटीदार के हाथों कैच आउट करवा दिया. पाटीदार ने पीछे की ओर भागकर शानदार कैच लपका, जिससे वैभव सूर्यवंशी को पवेलियन लौटना पड़ा.

1st ball – 4

2nd ball – 6

3rd ball – 4

4th ball – 4

5th ball – Dot

6th ball – Wicket THE BATTLE OF VAIBHAV SOORYAVANSHI vs YASH THAKUR 🥶 pic.twitter.com/CToKvOqGnC — Johns. (@CricCrazyJohns) September 1, 2026

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पहली पारी में ठोके थे 92 रन

वैभव सूर्यवंशी ने दलीप ट्रॉफी के सेमीफाइनल में अपने बल्ले से कहर मचाया हुआ है. उन्होंने पहली पारी में भी 92 रनों की तूफानी पारी खेली थी. इस पारी में उनके बल्ले से सिर्फ 81 गेंदों में 7 चौके और 7 छक्के आए थे. इसी के साथ वह दलीप ट्रॉफी में सबसे कम उम्र में अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए.

इतना ही नहीं, वैभव सूर्यवंशी दलीप ट्रॉफी के मौजूदा सीजन में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने के मामले में नंबर-1 पर पहुंच गए हैं. सूर्यवंशी ने दलीप ट्रॉफी 2026 में अभी तक 9 छक्के लगाए हैं. इस मामले में अंशुल कंबोज दूसरे नंबर पर हैं, जिनके बल्ले से 3 पारियों में 8 सिक्स आए हैं.