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क्रिस गेल का ‘महारिकॉर्ड’ तोड़कर T20 में 200 रन ठोकेंगे वैभव सूर्यवंशी? खुद किया खुलासा कि कब करेंगे ये चमत्कार!

Vaibhav Sooryavanshi Aim: 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने क्रिस गेल के 175 रनों के महारिकॉर्ड को खुली चुनौती दे दी है और टी20 क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने का लक्ष्य रखा है. जानिए उन्होंने किस मैच में इतिहास रचने का पूरा प्लान बताया है...

By: Shivani Singh | Published: May 25, 2026 6:47:59 PM IST

15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने क्रिस गेल के 175 रनों के महारिकॉर्ड को खुली चुनौती दे दी है और टी20 क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने का लक्ष्य रखा है
15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने क्रिस गेल के 175 रनों के महारिकॉर्ड को खुली चुनौती दे दी है और टी20 क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने का लक्ष्य रखा है


Vaibhav Sooryavanshi Record: आईपीएल और दुनिया भर के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने के बाद 15 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने अब अपने लिए एक बड़ा लक्ष्य तय कर लिया है. वैभव टी20 क्रिकेट के इतिहास में दोहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बनना चाहते हैं. उनकी नजरें इस फॉर्मेट के सबसे बड़े और ऐतिहासिक रिकॉर्ड पर हैं यानी क्रिस गेल की नाबाद 175 रनों की पारी. वैभव इस रिकॉर्ड को तोड़कर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं.

क्रिस गेल का 175 रनों का अटूट रिकॉर्ड 

बता दें कि क्रिस गेल की 175 रनों की पारी आज भी टी20 क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है. वेस्टइंडीज के इस दिग्गज ने आईपीएल 2013 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की ओर से खेलते हुए पुणे वॉरियर्स के खिलाफ मैदान पर कोहराम मचा दिया था. एक दशक से भी ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन यह रिकॉर्ड आज भी अटूट है. हालांकि, अब वैभव सूर्यवंशी ने जिस तरह खुलेआम इस रिकॉर्ड को चुनौती दी है, उसे देखकर लगता है कि गेल का यह पुराना कीर्तिमान खतरे में है.

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‘मैं टी20 में 200 रन बनाना चाहता हूं’

‘द स्विच’ के लेटेस्ट एपिसोड में केविन पीटरसन से बात करते हुए वैभव ने कहा, ‘मैं टी20 में 200 रन बनाना चाहता हूं.’ जब केविन पीटरसन ने उन्हें याद दिलाया कि क्रिस गेल का रिकॉर्ड 175 रनों का है, तो वैभव ने बिना झिझक अपने इरादे साफ कर दिए. उन्होंने कहा, ‘हां, मैं उनका रिकॉर्ड तोड़ना चाहता हूं और 200 रन बनाना चाहता हूं. अगर मैं किसी भी मैच में पूरे 20 ओवर खेल गया, तो मैं इस रिकॉर्ड को जरूर तोड़ दूंगा.’

दो बार बेहद करीब पहुंच चुके हैं वैभव

ऐसा नहीं है कि वैभव सिर्फ हवा-हवाई बातें कर रहे हैं, वह पहले भी दो बार 200 रन के आंकड़े के बेहद करीब पहुंच चुके हैं. उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में बिहार के लिए 190 रनों की पारी खेली थी, जबकि अंडर-19 वर्ल्ड कप के फाइनल में उन्होंने 175 रनों की तूफानी पारी को अंजाम दिया था. फिलहाल टी20 क्रिकेट में उनका सबसे बड़ा स्कोर 144 रन है, और जिस तरह की उनकी काबिलियत है, उसे देखकर यह नामुमकिन बिल्कुल नहीं लगता.

पिछले साल नवंबर में यूएई के खिलाफ एसीसी मेंस अंडर-19 एशिया कप में वैभव ने टी20 क्रिकेट में किसी भारतीय द्वारा संयुक्त रूप से तीसरा सबसे तेज शतक जड़ा था. इस पारी के दम पर वह ऋषभ पंत, अभिषेक शर्मा और उर्विल पटेल जैसे दिग्गजों की एलीट लिस्ट में शामिल हो गए थे.

सचिन तेंदुलकर से हो रही है तुलना

साल 2010 में जब किसी को यकीन नहीं था कि वनडे में दोहरा शतक लग सकता है, तब ‘गॉड ऑफ क्रिकेट’ सचिन तेंदुलकर ने ग्वालियर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ नाबाद 200 रन बनाकर इतिहास रचा था. आज 16 साल बाद, अपनी असाधारण प्रतिभा के दम पर सचिन से तुलना बटोर रहे वैभव सूर्यवंशी की नजरें भी इसी एवरेस्ट पर टिकी हैं.

‘अगले मैच में 200 रन बनाने की कोशिश करूंगा’

पिछले साल इंग्लैंड अंडर-19 के खिलाफ वैभव ने सिर्फ 52 गेंदों में शतक ठोकते हुए 143 रनों की पारी खेली थी, जो यूथ वनडे क्रिकेट के इतिहास का सबसे तेज शतक है. मैच के बाद उन्होंने दिल की बात साझा करते हुए कहा था, ‘मैं अगले मैच में 200 रन बनाने की कोशिश करूंगा. मेरी कोशिश पूरे 50 ओवर खेलने की होगी, क्योंकि मैं जितना लंबा खेलूंगा, टीम को उतना ही फायदा होगा.’

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