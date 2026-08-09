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15 के हों या 18 के… वैभव सूर्यवंशी की उम्र पर छिड़ी बहस खत्म? विदेशी क्रिकेटर ने दिया बड़ा बयान

Brett Lee on Vaibhav Sooryavanshi: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज गेंदबाज ब्रेट ली 15 साल के वैभव सूर्यवंशी के उम्र पर छिड़ी बहस पर बड़ा बयान दिया है. ब्रेट ली ने कहा कि वह चाहे जितने साल के हों, लेकिन जरूरी बात यह है कि वह बड़े लेवल पर शानदार प्रदर्शन कर सकते हैं.

By: Ankush Upadhayay | Published: August 9, 2026 12:47:54 PM IST

ऑस्ट्रेलिया दिग्गज ने वैभव सूर्यवंशी को लेकर दिया बड़ा बयान.
ऑस्ट्रेलिया दिग्गज ने वैभव सूर्यवंशी को लेकर दिया बड़ा बयान.


Brett Lee on Vaibhav Sooryavanshi: भारत के युवा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी अक्सर चर्चा में रहते हैं. अपनी निडर और विस्फोटक बल्लेबाजी से उन्होंने वर्ल्ड क्रिकेट में अपनी नई पहचान बनाई है. पिछले महीने ही 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने भारत के लिए इंटरनेशनल डेब्यू करके इतिहास रच दिया. हालांकि अभी भी उनकी उम्र को लेकर विवाद पर बहस खत्म नहीं हुई है. सिर्फ 15 साल की उम्र में सूर्यवंशी की जबरदस्त पावर-हिटिंग को देखकर लगातार उनकी उम्र पर कई सवाल खड़े किए जाते हैं. अब ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज ब्रेट ली ने इस विवाद पर अपनी राय दी. उनके बयान ने सूर्यवंशी की उम्र के विवाद पर बहस लगभग खत्म हो गई.

सूर्यवंशी को लेकर ब्रेट ली का बड़ा बयान

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज ब्रेट ली (Brett Lee) ने भारतीय सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की जमकर तारीफ की है. बीयर बाइसेप्स के पॉडकास्ट पर बात करते हुए ब्रेट ली ने कहा कि लोगों को उम्र का रोना रोने की बजाए खिलाड़ी की क्षमता देखनी चाहिए. ब्रेट ली ने कहा, ‘वैभव चाहे 15 साल के हों, 16, 17 या फिर 18 के, इससे क्या फर्क पड़ता है? अहम बात यह है कि वह खेल के सबसे बड़े लेवल पर प्रदर्शन करने कर सकते हैं.’ ब्रेट ली ने आगे कहा कि भारत से बाहर के लोग यह सवाल जरूर उठाएंगे कि क्या वह सच में 15 के हैं, लेकिन अगर वह 17-18 के भी हैं, तो भी वह बच्चा शानदार क्रिकेट खेलता है.

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IPL में दिखाया जलवा

पूर्व तेज गेंदबाज ब्रेट ली ने बताया कि वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) आईपीएल में बता चुके हैं कि वह क्या कर सकते हैं. ब्रेट ली ने कहा, ‘उन्होंने इतने कम समय में आईपीएल में अपनी चमक बिखेर दी. हैदराबाद के खिलाफ 97 रनों की वो पारी ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के खिलाफ आई थी. वह तूफानी गेंदबाजी कर रहे थे और वैभव उनकी गेंदों को उड़ा रहे थे. वह शानदार क्रिकेटिंग शॉट खेल रहे थे. ये उनकी बैटिंग फॉर्म नहीं है, बल्कि ये उनके दिमाग में चलता है. उन्हें बच्चा रहने दीजिए और ज्यादा दबाव मत बनाइए.’

ये भी पढ़ें: कहीं जवानी में भटक न जाएं वैभव सूर्यवंशी! 5 साल लड़कियों से रहना होगा दूर, पूर्व दिग्गज ने दी नसीहत

सूर्यवंशी के खिलाफ कैसी होती ली की प्लानिंग?

पॉडकास्ट में ब्रेट ली से सवाल किया गया कि अगर वे वैभव सूर्यवंशी के खिलाफ गेंदबाजी करते, तो उनकी क्या रणनीति होती. इस पर ब्रेट ली ने कहा कि वह इस चैलेंज को भरपूर मजा लेते. उन्होंने कहा कि अगर कोई खिलाड़ी हुक या पुल शॉट अच्छा खेलता है, तो मुझे ऐसे मुकाबले पसंद आते हैं. मैं उसके हेलमेट के बैज को निशाना बनाकर गेंद फेंकता और देखता कि वह कैसे खेलता है. हो सकता है कि वह मुझे छक्का मार दे, लेकिन इससे मैं उसे दोबारा वैसी गेंद फेंकने से पीछे नहीं हटता.

जिम्बाब्वे दौरे पर सूर्यवंशी का जलवा

हाल ही में वैभव सूर्यवंशी भारतीय टीम के साथ जिम्बाब्वे दौरे पर गई थी. इस दौरे पर वैभव सूर्यवंशी ने 3 पारियों में 151 रन बनाए, जिसमें 2 अर्धशतक शामिल रहे. उनके शानदार प्रदर्शन के लिए वैभव सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुना गया था.

Tags: Brett Leehome-hero-pos-10Vaibhav Sooryavanshi
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