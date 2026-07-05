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Vaibhav Sooryavanshi: पूर्व क्रिकेटर ने दी वैभव सूर्यवंशी को चेतावनी, बोले- जैसे जैसे ज्यादा मैच खेलोगे तो..

टीम इंडिया के सबसे युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू के बाद पूर्व सहायक कोच अभिषेक नायर ने बड़ा बयान दिया है. उनका कहना है कि असली चुनौती अब शुरू होगी, क्योंकि आगे चलकर वैभव को उम्मीदों और दबाव का सामना करना पड़ेगा.

By: Satyam Sengar | Published: July 5, 2026 8:13:18 PM IST

वैभव सूर्यवंशी पर राजीव शुक्ला ने क्या कहा?
वैभव सूर्यवंशी पर राजीव शुक्ला ने क्या कहा?


टीम इंडिया के सबसे युवा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में अपना डेब्यू कर लिया है. 15 साल के इस बल्लेबाज ने पहली ही पारी में अपनी बेखौफ बल्लेबाजी की झलक दिखाई. उन्होंने जोफ्रा आर्चर और जॉश टंग जैसे तेज गेंदबाजों के खिलाफ शानदार छक्के लगाए. हालांकि उनकी पारी ज्यादा लंबी नहीं चली और विल जैक्स की गेंद पर वह स्टंप आउट हो गए. इसके बावजूद क्रिकेट जगत में उनकी बल्लेबाजी की काफी चर्चा हो रही है.

इसी बीच टीम इंडिया के पूर्व सहायक कोच अभिषेक नायर ने वैभव को लेकर अहम बात कही है. उनका मानना है कि डेब्यू करना सबसे आसान कदम होता है, लेकिन इसके बाद खुद को लगातार साबित करना कहीं ज्यादा मुश्किल होता है. नायर ने कहा कि वैभव के पास प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, लेकिन अब उनकी असली परीक्षा मानसिक मजबूती की होगी. अगर उन्हें खुलकर खेलने की आजादी मिलेगी, तो वह जरूर सफल होंगे.

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अब बढ़ेंगी उम्मीदें और दबाव

अभिषेक नायर ने चेतावी देते हुए यह भी कहा कि जैसे-जैसे वैभव ज्यादा मैच खेलेंगे, वैसे-वैसे उनके ऊपर जिम्मेदारियां और उम्मीदें भी बढ़ती जाएंगी. सिर्फ लोगों की उम्मीदें ही नहीं, बल्कि खुद से भी उनका दबाव बढ़ेगा. डेब्यू के बाद मिलने वाली बधाइयां, तारीफ और चर्चा भी किसी युवा खिलाड़ी का ध्यान भटका सकती हैं. ऐसे में वैभव के लिए जरूरी होगा कि वह इन सब बातों से दूर रहकर सिर्फ अपने खेल पर ध्यान दें.

एक साल में बदली पूरी जिंदगी

वैभव सूर्यवंशी के लिए पिछले एक साल किसी सपने से कम नहीं रहा. उन्होंने अंडर-19 विश्व कप और आईपीएल 2026 दोनों में शानदार प्रदर्शन किया और ‘प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट’ बने. अंडर-19 विश्व कप के फाइनल में उन्होंने 175 रन की मैच जिताऊ पारी खेली, जबकि आईपीएल में 776 रन बनाकर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने. इसके अलावा श्रीलंका ए के खिलाफ इंडिया ए के लिए सिर्फ 11 गेंदों में अर्धशतक जड़कर भी उन्होंने सबको चौंका दिया. अब सभी की नजरें इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले तीसरे टी20 मुकाबले पर रहेंगी, जहां वैभव से एक और दमदार प्रदर्शन की उम्मीद होगी.

Tags: Vaibhav Sooryavanshi
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