वैभव सूर्यवंशी क्यों करते हैं A सेलिब्रेशन? क्या है इसका मतलब, ड्रेंसिग रूम की तरफ क्यों करते हैं इशारा

भारत के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 मैच में सिर्फ 18 गेंदों में तूफानी अर्धशतक जड़कर नया रिकॉर्ड बना दिया लेकिन उनकी बल्लेबाजी जितनी चर्चा में रही, उससे कम उनके ‘A’ सेलिब्रेशन की बात नहीं हुई. फिफ्टी पूरी करने के बाद वैभव ने एक बार फिर हाथों से ‘A’ का निशान बनाया और ड्रेसिंग रूम की तरफ इशारा किया. शायद आपने भी कई बार सोचा होगा कि आखिर वैभव हर बड़ी पारी के बाद यही सेलिब्रेशन क्यों करते हैं. अब इस सवाल का जवाब खुद युवा बल्लेबाज ने दे दिया है.

आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ अर्धशतक लगाने के बाद भी वैभव ने यही सेलिब्रेशन किया था. उस समय उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं बताया था. मैच के बाद मुरली कार्तिक ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने हंसते हुए कहा था कि यह बस उसी समय का रिएक्शन है. लेकिन बाद में राजस्थान रॉयल्स के एक वीडियो में सच्चाई सामने आ गई. टीम मैनेजर और उनके क्रिकेट गार्जियन रोमी भिंडर से बातचीत में वैभव ने बताया कि यह ‘A’ उनकी मां आरती के नाम का पहला अक्षर है. उन्होंने कहा कि वह अपनी हर बड़ी पारी अपनी मां को समर्पित करते हैं और इसलिए यह सेलिब्रेशन करते हैं.

बल्ले से भी दिया करारा जवाब

हरारे में वैभव शुरुआत से ही अलग अंदाज में नजर आए. उन्होंने रिचर्ड नगारावा, ब्रैड इवांस और ब्लेसिंग मुजराबानी जैसे गेंदबाजों की जमकर खबर ली. चौकों और छक्कों की बरसात करते हुए उन्होंने सिर्फ 18 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और टी20 इंटरनेशनल में सबसे कम उम्र में फिफ्टी लगाने वाले बल्लेबाज बन गए.

इंग्लैंड सीरीज के बाद शानदार वापसी

इंग्लैंड दौरे पर वैभव का बल्ला ज्यादा नहीं चला था. शुरुआती तीन पारियों में वह बड़ी पारी नहीं खेल पाए थे और फिर उन्हें टीम से बाहर भी बैठना पड़ा. लेकिन जिम्बाब्वे के खिलाफ इस विस्फोटक पारी से उन्होंने साफ कर दिया कि वह फिर से अपनी लय में लौट आए हैं. उनकी बल्लेबाजी और मां के नाम किया गया यह खास सेलिब्रेशन अब सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा बटोर रहा है.