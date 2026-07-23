Home > क्रिकेट > वैभव सूर्यवंशी क्यों करते हैं A सेलिब्रेशन? क्या है इसका मतलब, ड्रेंसिग रूम की तरफ क्यों करते हैं इशारा

वैभव सूर्यवंशी क्यों करते हैं A सेलिब्रेशन? क्या है इसका मतलब, ड्रेंसिग रूम की तरफ क्यों करते हैं इशारा

भारत के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ ऐतिहासिक अर्धशतक लगाने के बाद अपने मशहूर 'A' सेलिब्रेशन का राज खोल दिया. उन्होंने बताया कि यह सेलिब्रेशन उनकी मां आरती को समर्पित है. 15 वर्षीय बल्लेबाज ने सिर्फ 18 गेंदों में टी20 इंटरनेशनल का सबसे तेज और सबसे कम उम्र में अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया.

By: Satyam Sengar | Published: July 23, 2026 8:36:29 PM IST

वैभव सूर्यवंशी क्यों करते हैं A सेलीब्रेशन?
वैभव सूर्यवंशी क्यों करते हैं A सेलीब्रेशन?


भारत के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 मैच में सिर्फ 18 गेंदों में तूफानी अर्धशतक जड़कर नया रिकॉर्ड बना दिया लेकिन उनकी बल्लेबाजी जितनी चर्चा में रही, उससे कम उनके ‘A’ सेलिब्रेशन की बात नहीं हुई. फिफ्टी पूरी करने के बाद वैभव ने एक बार फिर हाथों से ‘A’ का निशान बनाया और ड्रेसिंग रूम की तरफ इशारा किया. शायद आपने भी कई बार सोचा होगा कि आखिर वैभव हर बड़ी पारी के बाद यही सेलिब्रेशन क्यों करते हैं. अब इस सवाल का जवाब खुद युवा बल्लेबाज ने दे दिया है.

आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ अर्धशतक लगाने के बाद भी वैभव ने यही सेलिब्रेशन किया था. उस समय उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं बताया था. मैच के बाद मुरली कार्तिक ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने हंसते हुए कहा था कि यह बस उसी समय का रिएक्शन है. लेकिन बाद में राजस्थान रॉयल्स के एक वीडियो में सच्चाई सामने आ गई. टीम मैनेजर और उनके क्रिकेट गार्जियन रोमी भिंडर से बातचीत में वैभव ने बताया कि यह ‘A’ उनकी मां आरती के नाम का पहला अक्षर है. उन्होंने कहा कि वह अपनी हर बड़ी पारी अपनी मां को समर्पित करते हैं और इसलिए यह सेलिब्रेशन करते हैं.

You Might Be Interested In

बल्ले से भी दिया करारा जवाब
हरारे में वैभव शुरुआत से ही अलग अंदाज में नजर आए. उन्होंने रिचर्ड नगारावा, ब्रैड इवांस और ब्लेसिंग मुजराबानी जैसे गेंदबाजों की जमकर खबर ली. चौकों और छक्कों की बरसात करते हुए उन्होंने सिर्फ 18 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और टी20 इंटरनेशनल में सबसे कम उम्र में फिफ्टी लगाने वाले बल्लेबाज बन गए.

इंग्लैंड सीरीज के बाद शानदार वापसी
इंग्लैंड दौरे पर वैभव का बल्ला ज्यादा नहीं चला था. शुरुआती तीन पारियों में वह बड़ी पारी नहीं खेल पाए थे और फिर उन्हें टीम से बाहर भी बैठना पड़ा. लेकिन जिम्बाब्वे के खिलाफ इस विस्फोटक पारी से उन्होंने साफ कर दिया कि वह फिर से अपनी लय में लौट आए हैं. उनकी बल्लेबाजी और मां के नाम किया गया यह खास सेलिब्रेशन अब सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा बटोर रहा है.

Tags: Vaibhav Sooryavanshi
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बॉलीवुड एक्टर मनोज कुमार की 6 सुपरहिट फिल्में

July 23, 2026

पहली गेंद, पहला विकेट… मयंक ने हार्दिक-अर्शदीप सिंह के क्लब...

July 23, 2026

मनी प्लांट नहीं, यह पौधा बदल सकता है आपकी किस्मत!...

July 23, 2026

IAS से लेकर डॉक्टर तक: 10 सबसे टफ एग्जाम्स!

July 23, 2026

देश की 8 खूबसूरत और युवा महिला सांसद

July 22, 2026

ICC वनडे रैंकिंग में RO-KO का जलवा, नंबर-1 की कुसी...

July 22, 2026
वैभव सूर्यवंशी क्यों करते हैं A सेलिब्रेशन? क्या है इसका मतलब, ड्रेंसिग रूम की तरफ क्यों करते हैं इशारा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

वैभव सूर्यवंशी क्यों करते हैं A सेलिब्रेशन? क्या है इसका मतलब, ड्रेंसिग रूम की तरफ क्यों करते हैं इशारा
वैभव सूर्यवंशी क्यों करते हैं A सेलिब्रेशन? क्या है इसका मतलब, ड्रेंसिग रूम की तरफ क्यों करते हैं इशारा
वैभव सूर्यवंशी क्यों करते हैं A सेलिब्रेशन? क्या है इसका मतलब, ड्रेंसिग रूम की तरफ क्यों करते हैं इशारा
वैभव सूर्यवंशी क्यों करते हैं A सेलिब्रेशन? क्या है इसका मतलब, ड्रेंसिग रूम की तरफ क्यों करते हैं इशारा