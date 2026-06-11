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9 चौके, 200 का स्ट्राइक रेट… श्रीलंका में गरजा वैभव सूर्यवंशी का बल्ला, AFG A के खिलाफ खेली तूफानी पारी

IND A vs AFG A: भारत के युवा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने श्रीलंका में खेली जा रही ट्राई नेशन सीरीज में अपने बल्ले का जलवा दिखाना शुरू कर दिया है. गुरुवार को अफगानिस्तान के खिलाफ 15 साल के बल्लेबाज ने तूफानी पारी खेली.

By: Ankush Upadhayay | Published: June 11, 2026 11:14:09 AM IST

अफगानिस्तान ए के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी ने खेली तूफानी पारी.
अफगानिस्तान ए के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी ने खेली तूफानी पारी.


IND A vs AFG A: 15 साल के युवा सनसनी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने श्रीलंका में अपने बल्ले से तबाही मचानी शुरू कर दी है. पहले मैच में श्रीलंका ए के खिलाफ फ्लॉप होने के बाद वैभव सूर्यवंशी ने अफगानिस्तान ए के पर अपना कहर बरपाया है. 11 जून (गुरुवार) को इंडिया ए और अफगानिस्तान ए के बीच मुकाबला खेला जा रहा है. इस मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) ओपनिंग करने आए. सूर्यवंशी ने चौका लगाकर अपना खाता खोला और फिर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने लगे. वैभव सूर्यवंशी ने 22 गेंदों पर 200 के स्ट्राइक रेट से 44 रन बनाए, जिसमें उनके बल्ले से 9 चौके आए. वह अपना अर्धशतक पूरा करने के करीब पहुंच गए थे, लेकिन 8वें ओवर में अब्दुल्ला अहमदजई के जाल में फंस गए. वैभव सूर्यवंशी अफगानिस्तान ए के खिलाड़ी इशाक रहीमी के हाथों में कैच थमा दिया.

सूर्यवंशी ने भारत को दिलाई तेज शुरुआत

वैभव सूर्यवंशी भारत ए की ओर से प्रभसिमरन सिंह के साथ पारी की शुरुआत करने आए थे. उन्होंने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से टीम को तेज शुरुआत दिलाई. इसके चलते भारत ने सिर्फ 6 ओवर में 69 रन ठोक दिए. सूर्यवंशी के आउट होने के बाद प्रियांश आर्य बल्लेबाजी करने आए, लेकिन वह सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हो गए. फिलहाल प्रभसिमरन सिंह और ऋतुराज गायकवाड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं. तिलक वर्मा की कप्तानी वाली इंडिया ए चाहेगी कि वह इस मुकाबले में अफगानिस्तान ए के सामने बड़ा स्कोर खड़ा करे, जिससे गेंदबाज आसानी से रन डिफेंड कर सकें.

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डेब्यू मैच में हुए थे फ्लॉप

वैभव सूर्यवंशी ने 9 जून यानी मंगलवार को इंडिया ए के लिए डेब्यू किया था. श्रीलंका ए के खिलाफ अपने पहले मैच में वैभव सूर्यवंशी का बल्ला नहीं चल पाया. सूर्यवंशी 12 गेंदों में सिर्फ 14 रन बनाकर आउट हो गए. हालांकि इसके बावजूद इंडिया ए ने मैच जीत लिया था. उस मुकाबले में इंडिया ए के उप-कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad) ने 101 रनों की शानदार पारी खेली थी. उसके अलावा कप्तान तिलक वर्मा ने भी शानदार अर्धशतक लगाया था. इसके दम पर इंडिया ने श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया था.

Tags: Vaibhav Sooryavanshi
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