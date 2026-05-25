Video: बॉलिंग मशीन को भी नहीं बख्शा! वैभव सूर्यवंशी ने 25 गेंद पर ठोका शतक, पर नहीं तोड़ पाए ये रिकॉर्ड

Vaibhav Suryavanshi Bowling Machine Video: राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) के युवा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी आईपीएल में अपनी खतरनाक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं. वैभव सूर्यवंशी क्रिकेट के मैदान पर गेंदबाजों की ऐसी पिटाई करते हैं, जैसे वे कोई वीडियो गेम खेल रहे हों. ऐसे में क्या होगा जब वैभव सूर्यवंशी के सामने बॉलिंग मशीन आ जाए. दरअसल, इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज केविन पीटरसन इन दिनों भारत में हैं. उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल ‘द स्विच’ के अगले एपिसोड पर वैभव सूर्यवंशी को बुलाया. 25 मई को यूट्यूब पर अपलोड किए गए वीडियो में केविन पीटरसन ने वैभव सूर्यवंशी को 50 गेंदों पर 100 रन पूरे करने का चैलेंज दिया. 15 साल के धाकड़ बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने बॉलिंग मशीन की ताबड़तोड़ कुटाई शुरू कर दी. वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 25 गेंदों पर ही शतक ठोक दिया.

टूटने से बचा श्रेयस अय्यर का रिकॉर्ड

15 साल के बाएं हाथ के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi) ने बॉलिंग मशीन के सामने सिर्फ 25 गेंदों पर 100 रन पूरे कर लिए. इस दौरान वैभव ने 14 छक्के और 4 चौके लगाए. हालांकि वह भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए. दरअसल, केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, राशिद खान और श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ी पीटरसन के शो पर जा चुके हैं. केविन पीटरसन के शो पर श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) ने बॉलिंग मशीन के सामने सिर्फ 22 गेंदों पर शतक लगाने का कारनामा किया था. वैभव सूर्यवंशी इस रिकॉर्ड की बराबरी करने और तोड़ने से चूक गए. आप केविन पीटरसन के यूट्यूब चैनल पर पूरा वीडियो देख सकते हैं.

Vaibhav Sooryavanshi has 50 Balls To Score 100 Runs! 🔥 Check Out This EPIC Challenge NOW On Our YouTube Channel, GO SUBSCRIBE! 💥 pic.twitter.com/PLDcAJUWKL — Kevin Pietersen🦏 (@KP24) May 25, 2026

IPL 2026 में वैभव का शानदार प्रदर्शन

राजस्थान रॉयल्स के युवा सनसनी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2026 में शानदार फॉर्म में चल रहे हैं. वैभव सूर्यवंशी इस सीजन में 14 पारियों में 583 रन बना चुके हैं. इसमें 1 शतक और 3 अर्धशतक शामिल हैं. इतना ही नहीं, वैभव सूर्यवंशी ने इस सीजन में 53 छक्के भी लगाए हैं, जो एक सीजन में किसी भारतीय बल्लेबाज द्वारा लगाए गए सबसे ज्यादा सिक्स हैं. वैभव सूर्यवंशी पहले ऐसे बल्लेबाज हैं, जिन्होंने आईपीएल के एक सीजन में 50 छक्कों का आंकड़ा पार किया है. इससे पहले अन्य कोई बल्लेबाज ऐसा नहीं कर पाया था. अब वैभव सूर्यवंशी प्लेऑफ में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच खेलने के लिए उतरेंगे.