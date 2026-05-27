SRH vs RR: 15 साल के वैभव सूर्यवंशी के 15 बड़े रिकॉर्ड, जिन्हें देख हैदराबाद के खेमे में दहशत! देखें लिस्ट

Vaibhav Sooryavanshi Records: 15 साल के वैभव सूर्यवंशी 27 मई को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ पहली बार आईपीएल प्लेऑफ के मुकाबले में उतरेंगे. यह मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा. यह मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर स्टेडियम में खेला जाएगा. दोनों टीमों के लिए यह करो या मरो का मुकाबला होगा, क्योंकि हारने वाली टीम सीधे अपने घर लौट जाएगा. इस मैच में राजस्थान रॉयल्स के युवा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) पर सभी की नजरें होंगी.

15 साल के इस बल्लेबाज ने आईपीएल में अपने बल्ले से कोहराम मचा रखा है. आईपीएल 2026 में वैभव सूर्यवंशी 232 के स्ट्राइक रेट से करीब 600 रन बना चुके हैं. अब वैभव सूर्यवंशी दबाव वाले मैच में हैदराबाद के खिलाफ उतरेंगे. अगर इस मैच में वैभव सूर्यवंशी का बल्ला चलता है, तो वह कई महारिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं. सूर्यवंशी ने सिर्फ 15 साल के उम्र में ऐसे कई रिकॉर्ड बनाए हैं, जिन्हें देखकर विपक्षी टीम के पसीने छूट जाते हैं. देखें सूर्यवंशी के 15 बड़े रिकॉर्ड्स…