SRH vs RR: 15 साल के वैभव सूर्यवंशी के 15 बड़े रिकॉर्ड, जिन्हें देख हैदराबाद के खेमे में दहशत! देखें लिस्ट

Vaibhav Sooryavanshi Records: 15 साल के वैभव सूर्यवंशी 27 मई को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ पहली बार आईपीएल प्लेऑफ के मुकाबले में उतरेंगे. यह मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा. यह मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर स्टेडियम में खेला जाएगा. दोनों टीमों के लिए यह करो या मरो का मुकाबला होगा, क्योंकि हारने वाली टीम सीधे अपने घर लौट जाएगा. इस मैच में राजस्थान रॉयल्स के युवा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) पर सभी की नजरें होंगी.
15 साल के इस बल्लेबाज ने आईपीएल में अपने बल्ले से कोहराम मचा रखा है. आईपीएल 2026 में वैभव सूर्यवंशी 232 के स्ट्राइक रेट से करीब 600 रन बना चुके हैं. अब वैभव सूर्यवंशी दबाव वाले मैच में हैदराबाद के खिलाफ उतरेंगे. अगर इस मैच में वैभव सूर्यवंशी का बल्ला चलता है, तो वह कई महारिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं. सूर्यवंशी ने सिर्फ 15 साल के उम्र में ऐसे कई रिकॉर्ड बनाए हैं, जिन्हें देखकर विपक्षी टीम के पसीने छूट जाते हैं. देखें सूर्यवंशी के 15 बड़े रिकॉर्ड्स…
- वैभव सूर्यवंशी ने IPL में सबसे कम उम्र में शतक लगाया है. उन्होंने IPL 2025 में सिर्फ 14 साल 32 दिन की उम्र में गुजरात टाइटंस के खिलाफ तूफानी शतक लगाया था.
- वैभव सूर्यवंशी के नाम आईपीएल इतिहास में दूसरा सबसे तेज शतक दर्ज है. उन्होंने IPL 2025 में सिर्फ 35 गेंदों पर शतक लगाकर यूसुफ पठान का रिकॉर्ड तोड़ा था. यूसुफ पठान ने आईपीएल में 37 गेंदों पर शतक लगाया था.
- वैभव सूर्यवंशी आईपीएल के एक सीजन में 50 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज हैं. आईपीएल 2026 में वैभव सूर्यवंशी कुल 53 छक्के लगा चुके हैं.
- 15 साल के वैभव सूर्यवंशी आईपीएल की एक पारी में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज हैं. सूर्यवंशी ने IPL 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ शतकीय पारी के दौरान 12 छक्के लगाए थे.
- वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में सबसे तेज 50 सिक्स पूरे किए हैं. उन्होंने 15 पारियों में यह कारनामा किया है, जबकि क्रिस गेल ने 21 पारियों में यह मुकाम हासिल किया था.
- वैभव सूर्यवंशी आईपीएल में एक सीजन में 500 से ज्यादा रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज हैं.
- सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी आईपीएल के एक सीजन में सबसे तेज 400 रन बनाने वाले बल्लेबाज भी हैं. IPL 2026 में सूर्यवंशी ने सिर्फ 167 गेंदों का सामना करके अपने 400 रन पूरे किए. इससे पहले आंद्रे रसेल ने 188 गेंदों पर यह कारनामा किया था.
- वैभव सूर्यवंशी के नाम टी20 में 1,000 रन पूरे वाले सबसे युवा खिलाड़ी हैं. उन्होंने सिर्फ 15 साल 29 दिन की उम्र में अपने 1 हजार टी20 रन पूरे किए.
- घरेलू टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सबसे कम उम्र में शतक लगाने का रिकॉर्ड भी वैभव सूर्यवंशी के नाम दर्ज है. सूर्यवंशी ने 14 साल और 250 दिन की उम्र में SMAT 2025 में शतक लगाया था.
- वैभव सूर्यवंशी आईपीएल में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हैं. उन्होंने सिर्फ 14 साल 23 दिन की उम्र में राजस्थान रॉयल्स की ओर से आईपीएल डेब्यू किया था.
- टी20 के अलावा लिस्ट-ए क्रिकेट में भी वैभव सूर्यवंशी शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हैं. सूर्यवंशी ने साल 2025-26 विजय हजारे ट्रॉफी में बिहार की ओर से खेलते हुए 14 साल 272 दिन की उम्र में शतक लगाया था.
- बाएं हाथ के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी दुनिया के पहले ऐसे बल्लेबाज हैं, जिन्होंने 15 साल की उम्र से पहले ही टी20 और लिस्ट-ए क्रिकेट दोनों फॉर्मेट में शतक लगाया है.
- वैभव सूर्यवंशी के नाम अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल में सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड दर्ज है. उन्होंने आईसीसी मेंस अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप 2026 के फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 80 गेंदों में 175 रनों की पारी खेली थी.
- लिस्ट-ए इतिहास में सबसे तेज 150 रन बनाने का रिकॉर्ड वैभव सूर्यवंशी के नाम दर्ज है. सूर्यवंशी ने विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ खेलते हुए सिर्फ 64 गेंद में 150 रन पूरे किए.
- वैभव सूर्यवंशी के यूथ टेस्ट में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज हैं. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 के खिलाफ चेन्नई में सिर्फ 56 गेंदों में शतक लगाया था.