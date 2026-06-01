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वैभव सूर्यवंशी की ताकत का यह है राज, मटन, चिकन के साथ इस चीज के हैं दीवाने…खाने से लेकर रिकॉर्ड तक हर बात खास

Vaibhav Suryavanshi diet: 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 16 मैचों में 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीती. उन्होंने 72 छक्के लगाकर नया रिकॉर्ड बनाया और क्रिस गेल को पीछे छोड़ दिया. वैभव को मटन, चिकन, फिश और राजभोग खाना बेहद पसंद है. उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी और खानपान की आदतें इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई हैं.

By: Ranjana Sharma | Last Updated: June 1, 2026 11:27:04 AM IST

क्या खाकर इतनी एनर्जी पाते हैं वैभव सूर्यवंशी
क्या खाकर इतनी एनर्जी पाते हैं वैभव सूर्यवंशी


Vaibhav Suryavanshi diet: महज 15 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी ने क्रिकेट की दुनिया में ऐसा धमाका किया है कि दिग्गज खिलाड़ी भी उनके मुरीद बन गए हैं. जिस उम्र में ज्यादातर बच्चे स्कूल की पढ़ाई और खेलकूद में व्यस्त रहते हैं, उस उम्र में वैभव अंतरराष्ट्रीय स्तर के गेंदबाजों पर कहर बरपा रहे हैं. उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी ने न सिर्फ दर्शकों को प्रभावित किया है बल्कि क्रिकेट के कई बड़े नाम भी उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.वैभव की बल्लेबाजी में आत्मविश्वास, आक्रामकता और तकनीक का ऐसा मेल देखने को मिलता है जो बेहद कम उम्र के खिलाड़ियों में नजर आता है. यही वजह है कि क्रिकेट प्रेमियों के मन में यह सवाल लगातार उठ रहा है कि आखिर इस युवा बल्लेबाज की ताकत और ऊर्जा का राज क्या है.

मटन, चिकन और फिश के हैं बड़े शौकीन

वैभव सूर्यवंशी सिर्फ मैदान पर ही नहीं, खाने-पीने के मामले में भी काफी दिलचस्प पसंद रखते हैं. उन्हें बल्लेबाजी जितनी पसंद है, उतना ही अच्छा खाना भी पसंद है. खासकर नॉनवेज फूड उनकी पहली पसंद माना जाता है. एक इंटरव्यू में वैभव ने खुद बताया था कि उन्हें मटन खाना बेहद पसंद है. इसके अलावा वह चिकन और फिश से बनी विभिन्न डिशेज का भी भरपूर आनंद लेते हैं. प्रोटीन से भरपूर ये खाद्य पदार्थ उनकी फिटनेस और ऊर्जा को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं.

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मिठाइयों में राजभोग है सबसे पसंदीदा

नॉनवेज फूड के साथ-साथ वैभव को मिठाइयों का भी खास शौक है. उनकी पसंदीदा मिठाई पीले रंग की राजभोग है. कहा जाता है कि अगर उनके सामने राजभोग रख दिया जाए तो उसे खाने से खुद को रोक पाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है. मैदान पर आक्रामक अंदाज दिखाने वाले वैभव का यह मीठा शौक उनके प्रशंसकों के बीच भी चर्चा का विषय बना हुआ है.

आईपीएल 2026 में वैभव के नाम रहा पूरा सीजन

आईपीएल 2026 वैभव सूर्यवंशी के लिए यादगार साबित हुआ. भले ही उनकी टीम राजस्थान रॉयल्स खिताबी मुकाबले तक नहीं पहुंच सकी, लेकिन व्यक्तिगत प्रदर्शन के मामले में वैभव पूरे टूर्नामेंट पर छाए रहे. उन्होंने पूरे सीजन में राजस्थान रॉयल्स के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए और बल्लेबाजी में निरंतर शानदार प्रदर्शन किया. वैभव ने आईपीएल 2026 के 16 मुकाबलों में कुल 776 रन बनाए और ऑरेंज कैप अपने नाम की. इस दौरान उनके बल्ले से 1 शानदार शतक और 5 अर्धशतक निकले. प्लेऑफ मुकाबलों में भी वह दो बार शतक के बेहद करीब पहुंचे, लेकिन तीन अंकों का आंकड़ा छूने से चूक गए.

छक्कों की बरसात कर तोड़ा क्रिस गेल का रिकॉर्ड

वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ रन बनाने में ही नहीं बल्कि बड़े शॉट खेलने में भी अपना दबदबा कायम रखा. आईपीएल 2026 में उन्होंने कुल 72 छक्के जड़कर नया इतिहास रच दिया. सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में उन्होंने वेस्टइंडीज के दिग्गज बल्लेबाज और टी20 क्रिकेट के विस्फोटक खिलाड़ी क्रिस गेल का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया. पूरे सीजन में छक्के लगाने के मामले में उनके आसपास भी कोई खिलाड़ी नजर नहीं आया. इस सूची में दूसरे स्थान पर गुजरात के कप्तान Shubman Gill रहे, जिन्होंने 33 छक्के लगाए. वैभव और बाकी बल्लेबाजों के बीच का यह अंतर उनके दबदबे को साफ तौर पर दिखाता है.

क्रिकेट का नया ‘बेबी बॉस’ बनकर उभरे वैभव

कम उम्र में जिस तरह वैभव सूर्यवंशी ने बड़े-बड़े गेंदबाजों के खिलाफ बेखौफ बल्लेबाजी की है, उसने उन्हें भारतीय क्रिकेट का नया ‘बेबी बॉस’ बना दिया है. उनकी फिटनेस, खानपान और खेल के प्रति समर्पण ने उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग पहचान दिलाई है. आने वाले वर्षों में भारतीय क्रिकेट को उनसे बड़ी उम्मीदें हैं और मौजूदा प्रदर्शन को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि वैभव भविष्य के सबसे बड़े सितारों में शामिल हो सकते हैं.

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