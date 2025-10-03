कौन है नीरज जिसने 39 गेंदों में ठोक दिया शतक? कोहली से लेकर गिल तक सब दंग
कौन है नीरज जिसने 39 गेंदों में ठोक दिया शतक? कोहली से लेकर गिल तक सब दंग

UPL 2025: भारत के एक खिलाड़ी ने 39 गेंदों में शतकीय पारी खेलकर क्रिकेट की दुनिया में हंगामा मचा दिया है.

By: Divyanshi Singh | Last Updated: October 3, 2025 10:14:33 AM IST

niraj rathor
niraj rathor

Haridwar Spring Elmas vs Nainital SG Tigers: जहां एशिया कप 2025 में अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) की धारदार बल्लेबाजी ने सबको चौंका दिया. वहीं अब भारत के एक खिलाड़ी ने 39 गेंदों में शतकीय पारी खेलकर क्रिकेट की दुनिया में हंगामा मचा दिया है. 

उत्तराखंड प्रीमियर लीग (Uttarakhand Premier League) में ये धमाका देखने को मिला. जिस बल्लेबाज ने ये कारनामा किया उसका नाम है नीरज राठौर. 27 साल के नीरज राठौर ने टी20 फॉर्मेट में सिर्फ 39 गेंदों में शतक ठोक दिया.

बाएं हाथ के बल्लेबाज नीरज राठौर ने नैनीताल टाइगर्स (Nainital SG Tigers) के खिलाफ खेलते हुए शानदार बल्लेबाजी करते हुए गेंदबाजों की हालत खराब कर दिए. उनके धारदार बल्लेबाजी ने मैच का रुख को पूरी तरह बदल दिया.

Nainital Tigers के खिलाफ धमाकेदार पारी

बता दें कि नैनीताल टाइगर्स ने 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 198 रन बनाए थे. 199 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी हरिद्वार (Haridwar Spring Elmas) की शुरुआत बेहद खराब रही. टीम के दो विकेट जल्दी गिर गए. जब टीम दबाव में थी तभी क्रीज पर नीरज राठौर उतरें. 

बिगाड़ दी गेंदबाजों की लय

नीरज अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे. अपने आक्रामक बल्लेबाजी की वजह से वो गेंदबाजों पर हावी हो गए. नीरज के ताबड़तोड़ चौके-छक्के ने नैनीताल के गेंदबाजों की लय पूरी तरह बिगाड़ दी.

पारी में लगाए 8 छक्के

नीरज ने अपने इस शानदार पारी में सिर्फ बाउंड्री से 80 रन बनाए. उन्होने अपने इस शानदार पारी में 8 चौके और 8 छक्के जड़े. उनका स्ट्राइक रेट 250 से ज्यादा रहा. नीरज राठौर के सामने गेंदबाज बेबस नजर आए.

7 विकेट से जीता मैच

वहीं दूसरी तरफ हरिद्वार के  हिमांशु सोनी ने भी शानदार बल्लेबाजी की. सोनी ने 34 गेंदों में 70 रन बनाए. दोनों ही बल्लेबाजों के शानदार बल्लेबाजी की वजह से हरिद्वार ने इस मुकाबले को सिर्फ 15.5 ओवर में ही अपने नाम कर लिया. इस मुकाबले को हरिद्वार ने 7 विकेट से जीत लिया.

Neeraj Rathore कौन हैं?

नीरज राठौर 27 वर्षीय क्रिकेटर हैं जो उत्तराखंड की घरेलू टीम के लिए खेल चुके हैं. उन्होंने 2022 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (Syed Mushtaq Ali Trophy) में दो मैच खेले हैं हालांकि तब बल्ले से उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा. टीम से लंबे समय तक बाहर रहने के बाद इस धमाकेदार पारी ने उन्हें फिर से सुर्खियों में ला दिया है. उनकी इस पारी ने साबित कर दिया कि अगर उन्हें सही मौके दिए जाएं तो वे टीम के लिए एक बड़ा मैच विनर साबित हो सकते हैं.

