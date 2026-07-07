कोई DSP तो कोई बड़ा अफसर… UP के वो 3 क्रिकेटर, जो सरकारी पद पर, लाखो में है सैलरी

दीप्ति शर्मा को उत्तर प्रदेश सरकार ने उनकी शानदार उपलब्धियों के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस में डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (डीएसपी) नियुक्त किया है. दीप्ति लंबे समय से भारतीय महिला क्रिकेट टीम की अहम खिलाड़ी रही हैं और कई मौकों पर अपनी ऑलराउंड प्रदर्शन से भारत को जीत दिला चुकी हैं. उनके शानदार करियर को देखते हुए राज्य सरकार ने उन्हें यह सम्मान दिया.
रिंकू सिंह को मिली खेल विभाग में बड़ी जिम्मेदारी
भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज रिंकू सिंह को उत्तर प्रदेश सरकार ने रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर (Regional Sports Officer) बनाया है. आईपीएल और टीम इंडिया में शानदार प्रदर्शन के बाद उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई. रिंकू ने अपनी मेहनत और संघर्ष के दम पर भारतीय क्रिकेट में खास पहचान बनाई है. अब वह मैदान पर रन बनाने के साथ-साथ खेलों को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी भी निभाएंगे.