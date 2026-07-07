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कोई DSP तो कोई बड़ा अफसर… UP के वो 3 क्रिकेटर, जो सरकारी पद पर, लाखो में है सैलरी

भारतीय क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करने वाले कई खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी का सम्मान भी मिला है. दीप्ति शर्मा, रिंकू सिंह और उमेश यादव ऐसे तीन क्रिकेटर हैं, जो खेल के साथ-साथ सरकारी जिम्मेदारियां भी निभा रहे हैं.

By: Satyam Sengar | Published: July 7, 2026 2:22:54 PM IST

यूपी के 3 क्रिकेटर जिनके पास सरकारी नौकरी.
यूपी के 3 क्रिकेटर जिनके पास सरकारी नौकरी.


Uttar Pradesh Cricketers Who holds Gov Rank: भारत के लिए खेलना हर क्रिकेटर का सपना होता है, लेकिन कुछ खिलाड़ियों को मैदान पर शानदार प्रदर्शन का इनाम सरकारी नौकरी के रूप में भी मिला है. भारतीय महिला टीम की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा, टीम इंडिया के विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह और तेज गेंदबाज उमेश यादव ऐसे ही तीन खिलाड़ी हैं, जो क्रिकेट के साथ-साथ सरकारी पदों पर भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और इनकी सैलरी भी लाखों में है.

दीप्ति शर्मा को उत्तर प्रदेश सरकार ने उनकी शानदार उपलब्धियों के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस में डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (डीएसपी) नियुक्त किया है. दीप्ति लंबे समय से भारतीय महिला क्रिकेट टीम की अहम खिलाड़ी रही हैं और कई मौकों पर अपनी ऑलराउंड प्रदर्शन से भारत को जीत दिला चुकी हैं. उनके शानदार करियर को देखते हुए राज्य सरकार ने उन्हें यह सम्मान दिया.

रिंकू सिंह को मिली खेल विभाग में बड़ी जिम्मेदारी

भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज रिंकू सिंह को उत्तर प्रदेश सरकार ने रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर (Regional Sports Officer) बनाया है. आईपीएल और टीम इंडिया में शानदार प्रदर्शन के बाद उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई. रिंकू ने अपनी मेहनत और संघर्ष के दम पर भारतीय क्रिकेट में खास पहचान बनाई है. अब वह मैदान पर रन बनाने के साथ-साथ खेलों को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी भी निभाएंगे.

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उमेश यादव RBI में हैं असिस्टेंट मैनेजर

भारतीय टीम के अनुभवी तेज गेंदबाज उमेश यादव सरकारी बैंक में अहम पद पर कार्यरत हैं. उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने स्पोर्ट्स कोटे के तहत असिस्टेंट मैनेजर (Assistant Manager) के पद पर नियुक्त किया था. वह आरबीआई के नागपुर कार्यालय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. उमेश ने भारत के लिए तीनों फॉर्मेट में क्रिकेट खेला है और कई यादगार जीत में अहम भूमिका निभाई है.

Tags: Deepti Sharmarinku singh
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