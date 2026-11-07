‘सिर्फ 3 खिलाड़ी नहीं, पूरी टीम थी शामिल…’, उस्मान ख्वाजा के दावे से मचा हड़कंप, फिर चर्चा में सैंडपेपर गेट

Usman Khawaja Ball Tampering Claim: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ओपनर उस्मान ख्वाजा (Usman Khawaja) ने साल 2018 के सैंडपेपर गेट विवाद को लेकर बड़ा खुलासा किया है. उस्मान ख्वाजा का कहना है कि केपटाउन टेस्ट में बॉल टेंपरिंग की जानकारी सिर्फ 3 खिलाड़ियों को नहीं, बल्कि पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम को थी. इतना ही नहीं, उनका दावा है कि साउथ अफ्रीका दौरे के दौरान गेंद से छेड़छाड़ करने के तरीकों पर टीम के भीतर खुलेआम बातचीत होती थी. गेंद को सैंडपेपर से खराब करने जैसे तरीकों पर भी चर्चा की गई थी.

उस्मान ख्वाजा का दावा है कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ गकेबरहा टेस्ट में भी सैंडपेपर का इस्तेमाल हुआ था. उन्होंने यह सभी बातें सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड को दिए इंटरव्यू में कही हैं. इसके अलावा उनकी आत्मकथा ‘सब्र’ में भी इस विवाद का जिक्र किया है. ख्वाजा के इन दावों से क्रिकेट जगत में एक बार फिर बहस शुरू हो गई है. उनके दावों के बाद साल 2018 में सैंडपेपर गेट मामले में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की ओर की गई जांच पर भी सवाल खड़े हो गए हैं.

बॉल टेंपरिंग में किसे मिली थी सजा?

साल 2018 में हुए बॉल टेंपरिंग कांड में ऑस्ट्रेलिया के 3 खिलाड़ी दोषी पाए थे. इसमें कैमरन बैनक्रॉफ्ट, डेविड वॉर्नर और स्टीव स्मिथ शामिल हैं. इन तीनों खिलाड़ियों को सैंडपेपर गेट के मामले में बैन का सामना करना पड़ा था. हालांकि उस्मान ख्वाजा का कहना है कि इस बॉल टेंपरिंग कांड का ठीकरा सिर्फ इन तीनों खिलाड़ियों पर नहीं फोड़ा जाना चाहिए. उस्मान ख्वाजा ने अपनी किताब में दावा किया है कि सैंडपेपर कांड की जानकारी पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम को थी. सिर्फ खिलाड़ियों ही टीम के सपोर्ट स्टाफ को भी इसकी जानकारी थी.

क्या था सैंडपेपर गेट विवाद?

सैंडपेपर गेट विवाद मार्च 2018 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ केपटाउन में खेले गए तीसरे टेस्ट के दौरान सामने आया था. उस मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने सैंडपेपर से गेंद के साथ छेड़छाड़ की थी. यह सीन कैमरे में कैद हो गया. इसके बाद पूरी दुनिया में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को छवी को बड़ा नुकसान हुआ था. उस समय में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की जांच में 3 खिलाड़ियों को दोषी पाया गया था, जिसमें स्टीव स्मिथ, डेविड वॉर्नर और कैमरन बैनक्रॉफ्ट शामिल थे. स्टीव स्मिथ और डेविड वॉर्नर को 1-1 साल के लिए बैन किया गया था, जबकि कैमरन बैनक्रॉफ्ट को 9 महीने के लिए बैन कर दिया गया था.

उस्मान ख्वाजा ने लिया संन्यास

39 साल के उस्मान ख्वाजा पाकिस्तानी मूल के ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज हैं. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 88 टेस्ट, 40 वनडे और 9 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले. टेस्ट क्रिकेट में ख्वाजा ने करीब 43 की औसत से 6,229 रन बनाए, जिसमें उनके बल्ले से 16 शतक और 28 अर्धशतक आए. उस्मान ख्वाजा ने इस साल की शुरुआत में ही इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का एलान किया था.