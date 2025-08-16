Home > खेल > USA Cricket Team: एक बार फिर World Cup खेलेगी अमेरिका की टीम, आखिरी 16 टीमों में किया क्वालीफाई

ICC U19 World Cup 2026: अमेरिका एक बार फिर से विश्व कप खेलने जा रहा है। जी हाँ आईसीसी अंडर-19 विश्व कप 2026 की सभी 16 टीमें फाइनल हो गई है। इसके लिए क्वालीफायर जॉर्जिया में खेला गया था जिसमें शानदार प्रदर्शन करते हुए अमेरिका ने आखिरी 16 के लिए क्वालीफाई कर लिया।

August 16, 2025

ICC U19 World Cup 2026: अमेरिका एक बार फिर से विश्व कप खेलने जा रहा है। जी हाँ आईसीसी अंडर-19 विश्व कप 2026 की सभी 16 टीमें फाइनल हो गई है। इसके लिए क्वालीफायर जॉर्जिया में खेला गया था जिसमें शानदार प्रदर्शन करते हुए अमेरिका ने आखिरी 16 के लिए क्वालीफाई कर लिया। हालाँकि अमेरिका को अभी एक और मैच खेलना है, लेकिन इससे पहले ही टीम ने अंडर-19 विश्व कप 2026 के लिए क्वालीफाई कर लिया। अमेरिका ने इस टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया और अपने सभी मैच जीते। आईसीसी ने शनिवार 16 अगस्त को अमेरिका के क्वालीफाई करने की पुष्टि की।

अमेरिका ने क्वालीफाई किया

अमेरिका ने अमेरिकी क्वालीफायर में चार मैच खेले और सभी में जीत हासिल की। टीम ने अपना पहला मैच कनाडा के खिलाफ 65 रनों से जीता। इसके बाद उन्होंने बरमूडा और अर्जेंटीना को भी हराया। अर्जेंटीना के खिलाफ 9 विकेट से जीत हासिल करके अमेरिका ने 10 अंक हासिल किए। टीम के लिए अमरिंदर सिंह गिल ने तीन पारियों में 199 रन बनाए, जबकि स्पिनर अंश राय और साहिर भाटिया ने मिलकर 7 विकेट लिए।

आईसीसी ने अपने आधिकारिक बयान में कहा, “आईसीसी अंडर-19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 के लिए सभी टीमें तय हो गई हैं। अमेरिका ज़िम्बाब्वे और नामीबिया के लिए टिकट बुक करने वाली 16वीं टीम है। विकेटकीपर-बल्लेबाज़ अर्जुन महेश की कप्तानी वाली अमेरिका ने जॉर्जिया में क्वालीफाई कर लिया है और उन्हें अभी 16 अगस्त को कनाडा के खिलाफ फाइनल मैच खेलना है।”

इन टीमों को वर्ल्ड कप में मिला सीधा प्रवेश

आईसीसी अंडर-19 विश्व कप 2025 में 2024 से 10 टीमों को सीधे प्रवेश मिल गया है। ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, भारत, आयरलैंड, पाकिस्तान, न्यूज़ीलैंड, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, वेस्टइंडीज़ ने इस टूर्नामेंट के लिए सीधे क्वालीफाई किया है। अमेरिका ने अमेरिका के क्वालीफायर में शानदार प्रदर्शन के बाद पहली बार इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया है। मेज़बानी के कारण ज़िम्बाब्वे इस टूर्नामेंट में खेलता नज़र आएगा। तंजानिया ने अफ्रीका क्वालीफायर से जबकि अफ़ग़ानिस्तान ने एशिया क्वालीफायर से क्वालीफाई किया है। स्कॉटलैंड ने यूरोप क्वालीफायर से और जापान ने ईस्ट-एशिया पैसिफिक क्वालीफायर से अपनी जगह पक्की कर ली है।

क्वालीफाई कर चुकी 16 टीमें

जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, भारत, आयरलैंड, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, वेस्टइंडीज, अमेरिका, तंजानिया, अफगानिस्तान, जापान और स्कॉटलैंड।

