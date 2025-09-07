27 साल की लड़की ने जीता US Open 2025 का खिताब, प्राइज मनी सुन बड़े-बड़े बिजनेसमैन हैरान

US Open 2025 Women’s Final : यूएस ओपन 2025 का खिताब 27 साल की आर्यना सबालेंका (Aryna Sabalenka) ने जीत लिया है। आर्यना सबालेंका बेलारूस की हैं। वो लगातार दूसरी बार इस खिताब को अपने नाम करने में सफल रहीं। 6 सितंबर को खेले गए यूएस ओपन (US Open) 2025 महिला एकल फाइनल में सबालेंका ने केवल 94 मिनट में अमेरिका की खिलाड़ी को मात देकर इस खिताब पर अपना कब्जा कर लिया। जीत के साथ ही वह भारी भरकम 44 करोड़ रुपये की इनामी राशि भी जीत ली। वहीं आपको जान कर हैरानी होगी कि इसी अमेरिकी खिलाड़ी ने आर्यना सबालेंका को विंबलडन 2025 के सेमीफाइनल में हराया था।

सीधे सेटों में हराया

बेलारूस की आर्यना सबालेंका ने दुनिया की सातवें नंबर की खिलाड़ी अमेरिका की अमांडा अनिसिमोवा (Amanda Anisimova) को सीधे सेटों में 6-3, 7-6 (7-3) से हरा दिया। उन्होने इस जीत के साथ अपने करियर के चौथे ग्रैंड स्लैम जीता। यह मुकाबाला आर्थर ऐश स्टेडियम में खेला गया। इस फाइनल मुकाबले में आर्यना सबालेंका ने अपने से उम्र में छोटी 24 साल की अमेरिकी खिलाड़ी को हरा कर केवल 94 मिनट में मुकाबले को अपने नाम कर लिया।

आर्याना सबालेंका ने क्या कहा?

अपना चौथा ग्रैंड स्लैम जीतने के बाद से आर्यना सबालेंका ने कहा कि “यह अद्भुत है, मैंने इस खिताब के लिए बहुत मेहनत की है। मैं अभी निःशब्द हूँ।” अमांडा अनिसिमोवा ने सबालेंका के खिलाफ पिछले नौ में से छह मैच जीते थे। इसमें विंबलडन 2025 के सेमीफाइनल में जीत भी शामिल है, लेकिन यूएस ओपन 2025 के फाइनल में उन्हें हार का सामना करना पड़ा।

अमांडा अनिसिमोवा ने कही ये बात

हार के बाद अमांडा अनिसिमोवा ने कहा कि लगातार दो फाइनल हारना मेरे लिए निराशाजनक है। मुझे लगता है कि मैंने आज अपने सपनों के लिए पर्याप्त संघर्ष नहीं किया। यूएस ओपन का खिताब जीतने के बाद, आर्यना सबालेंका को करोड़ों रुपये की पुरस्कार राशि मिली।

So much to be proud of, Amanda! ❤️ pic.twitter.com/PIiB9tP0qG — US Open Tennis (@usopen) September 6, 2025

यूएस ओपन 2025 का खिताब जीतने के बाद आर्यना सबालेंका को प्राइम मनी के तौर पर 50 लाख डॉलर (करीब 44 करोड़ रुपये) मिले। अमांडा अनिसिमोवा को उपविजेता के तौर पर 25 लाख डॉलर (करीब 22 करोड़ रुपये) की इनामी राशि मिली।