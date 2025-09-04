Home > खेल > कौन है वो दिल्ली का लड़का जिसने US Open में किया कमाल, कारनामे जान सानिया मिर्जा भी दंग

कौन है वो दिल्ली का लड़का जिसने US Open में किया कमाल, कारनामे जान सानिया मिर्जा भी दंग

US Open 2025 semifinal: भारतीय टेनिस खिलाड़ी और उनके कीवी जोड़ीदार माइकल वीनस ने मैराथन क्वार्टर फाइनल मुकाबले में ओलंपिक पदक विजेता राजीव राम और निकोला मेक्टिक को हराया।

Published By: Divyanshi Singh
Published: September 4, 2025 15:07:36 IST

US Open 2025 Yuki Bhambri
US Open 2025 Yuki Bhambri

US Open 2025: भारत के अनुभवी टेनिस खिलाड़ी युकी भांबरी (Yuki Bhambri) ने यूएस ओपन 2025 में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है।भारत के युकी भांबरी बुधवार को यूएस ओपन 2025 के पुरुष युगल क्वार्टर फाइनल में कड़े मुकाबले में जीत के साथ अपने पहले ग्रैंड स्लैम सेमीफाइनल में पहुँच गए। इस तरह उन्होंने इतिहास रच दिया है। यह सफलता उन्होंने 14वीं वरीयता प्राप्त जोड़ीदार न्यूजीलैंड के माइकल वीनस (Michael Venus) के साथ मेंस डबल्स मुकाबले में हासिल की। न्यूज़ीलैंड के माइकल वीनस ने न्यूयॉर्क में दो घंटे 39 मिनट तक चले मैराथन मुकाबले में क्रोएशिया के निकोला मेक्टिक और अमेरिका के राजीव राम की 11वीं वरीयता प्राप्त जोड़ी को 6-3, 6(6)-7(8), 6-3 से हराया।

यह वाकई एक कड़ा मुकाबला था-भांबरी

मैच के बाद बोलते हुए, युकी भांबरी आगे आए और बताया कि मैच कितना मुश्किल था और उन्होंने अपने साथी माइकल वीनस के साथ अपनी लंबी साझेदारी के बारे में भी बात की। भांबरी ने मैच के बाद कहा, “यह बहुत तनावपूर्ण था, दिमाग में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। यह वाकई एक कड़ा मुकाबला था। हमारे विरोधियों ने कई ग्रैंड स्लैम चैंपियन होने के अपने विशाल अनुभव के बावजूद हमारे लिए इसे बेहद मुश्किल बना दिया।”

उन्होंने आगे कहा, “हम 15 सालों से ज़्यादा समय से दोस्त हैं और साथ में प्रतिस्पर्धा शुरू करने का यह सही समय लगा। मैं कोर्ट पर उनके साथ रहकर वाकई खुश हूँ। एक प्रतिद्वंद्वी के रूप में कई बार उनका सामना करने के बाद, मैं उनके खिलाफ नहीं होना चाहता। वाशिंगटन में हुए अमेरिकी ग्रीष्मकालीन टूर्नामेंट से शुरू होकर अब तक का यह सफ़र शानदार रहा है और हम साथ मिलकर की गई प्रगति से खुश हैं।”

चोटों से बुरी तरह प्रभावित रहा है एकल करियर

युकी भांबरी के लिए यह जीत इसलिए भी खास है क्योंकि उनका एकल करियर चोटों से बुरी तरह प्रभावित रहा है। 33 वर्षीय भांबरी अपने एकल करियर में कभी किसी ग्रैंड स्लैम के मुख्य ड्रॉ में पहले दौर से आगे नहीं बढ़ पाए थे, लेकिन उन्होंने युगल में अपनी प्रतिभा साबित की है और पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। इसके अलावा, वह फ्रेंच ओपन और विंबलडन में तीसरे दौर तक पहुँच चुके हैं।

दिल्ली में हुआ था जन्म

स्पोर्ट्समैटिक के मुताबिक युकी भांबरी, जिनका जन्म 4 जुलाई 1992 को नई दिल्ली में हुआ था, एक भारतीय पेशेवर टेनिस स्टार हैं। उन्होंने 5-6 साल की उम्र में अपनी बहनों को देखते हुए टेनिस खेलना शुरू किया था।  वह 2008 में पेशेवर टेनिस खिलाड़ी बने और फरवरी 2009 में जूनियर वर्ल्ड नंबर 1 रहे।

इन पदक को कर चुके हैं अपने नाम 

2008 के राष्ट्रमंडल युवा खेलों में युगल और एकल स्पर्धाओं में युकी भांबरी ने क्रमशः रजत और कांस्य पदक जीता। 2009 में उन्होने ऑस्ट्रेलियन ओपन जूनियर चैम्पियनशिप जीती और ऐसा करने वाले पहले भारतीय बने। 2010 में उन्होने युवा ओलंपिक खेलों में एकल स्पर्धा में रजत पदक अर्जित किया। वहीं 2014 एशियाई खेलों में एकल और युगल स्पर्धाओं में कांस्य पदक जीते । एकल में 7 एटीपी चैलेंजर टूर और 12 आईटीएफ फ्यूचर्स सर्किट खिताब जीते तथा युगल स्पर्धा में 6 एटीपी चैलेंजर टूर और 1 आईटीएफ फ्यूचर्स सर्किट खिताब जीते।

Tags: Grand Slam, US Open 2025, US Open 2025 semifinal, Yuki Bhambri
कौन है वो दिल्ली का लड़का जिसने US Open में किया कमाल, कारनामे जान सानिया मिर्जा भी दंग

कौन है वो दिल्ली का लड़का जिसने US Open में किया कमाल, कारनामे जान सानिया मिर्जा भी दंग
कौन है वो दिल्ली का लड़का जिसने US Open में किया कमाल, कारनामे जान सानिया मिर्जा भी दंग
कौन है वो दिल्ली का लड़का जिसने US Open में किया कमाल, कारनामे जान सानिया मिर्जा भी दंग
कौन है वो दिल्ली का लड़का जिसने US Open में किया कमाल, कारनामे जान सानिया मिर्जा भी दंग
