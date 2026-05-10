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Urvil Patel: बाल-बाल बचा युवराज सिंह का रिकॉर्ड, उर्विल पटेल ने 13 गेंदों में ठोक डाली फिफ्टी, जायसवाल के बराबर पहुंचे

Urvil Patel CSK: चेन्नई सुपर किंग्स के स्टार बल्लेबाज उर्विल पटेल ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ शानदार खेल दिखाया. वह युवराज सिंह के 12 गेंदों में फिफ्टी बनाने के रिकॉर्ड तोड़ने से चूक गए. लेकिन यशस्वी जायसवाल के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली.

By: Satyam Sengar | Published: May 10, 2026 6:42:31 PM IST

उर्विल पटेल ने 13 गेंदों में ठोकी फिफ्टी.
उर्विल पटेल ने 13 गेंदों में ठोकी फिफ्टी.


Urvil Patel: चेन्नई सुपर किंग्स के उर्विल पटेल ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपरजायंट्स के गेंदबाज दिग्वेश सिंह राठी के ओवर में चौकों-छक्कों की बारिश कर दी. पारी के छठे ओवर में उर्विल ने गेंदबाज पर पूरी तरह हमला बोलते हुए कुल 24 रन बटोर लिए और मैच का रुख बदल दिया. वह सिर्फ 9 गेंदे खेलकर 42 रन पर पहुंच गए थे. ऐसा लग रहा था कि वह युवराज सिंह के 12 गेंदों में 50 रन बनाने का रिकॉर्ड तोड़ देंगे. लेकिन ऐस नहीं हो पाया. वह 23 गेंदों में 65 बनाकर आउट हुए.
 
ओवर की शुरुआत में उर्विल ने लगातार दो छक्के लगाए. इसके बाद एक वाइड गेंद आई, फिर एक और लंबा छक्का जड़ा. चौथी गेंद पर उन्होंने चौका लगाया और पांचवीं गेंद पर 98 मीटर लंबा गगनचुंबी छक्का ठोक दिया. अंतिम गेंद पर एक रन लेकर उन्होंने इस ओवर को 24 रनों का बना दिया. इस तरह लगातार दो ओवरों में 25-25 रन बने और बल्लेबाजी टीम ने तेज गति से स्कोर आगे बढ़ाया.
 
उर्विल पटेल ने पहली छह गेंदों में जड़े पांच छक्के
उर्विल पटेल ने अपनी पहली छह गेंदों में से पांच को सीधे सीमा रेखा के पार पहुंचाया. उनकी आक्रामक बल्लेबाजी ने विरोधी टीम के कप्तान ऋषभ पंत को भी परेशान कर दिया. एक वाइड गेंद के बाद पंत ने गेंदबाज दिग्वेश सिंह राठी से बातचीत कर रणनीति बदलने की कोशिश की, लेकिन उर्विल का हमला जारी रहा. अगले ओवर में मोहम्मद शमी को उन्होंने 1 छक्का लगाया इसके बाद दो सिंगल लिए और 13 गेंदों में अपना 50 रन पूरा कर लिया. 
 
जायसवाल के रिकॉर्ड की बराबरी की
इस शानदार फिफ्टी के बाद उन्होंने यशस्वी जायसवाल के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली. यशस्वी जायसवाल ने साल 2023 में केकेआर के खिलाफ 13 गेंदों में पचासा जड़ने का कारनामा किया था. बता दें कि इस मुकाबले में ऋतुराज गायकवाड़ ने भी उपलब्धि हासिल की. उन्होंने अपनी पारी की पहली दस गेंदों में 24 रन बनाए, जो इंडियन प्रीमियर लीग में उनके करियर की पहली दस गेंदों में बनाया गया सर्वाधिक स्कोर है. इससे पहले इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में उनकी शुरुआती दस गेंदों में रन गति 124.71 थी, जो नियमित सलामी बल्लेबाजों में धीमी मानी जा रही थी.
 

Tags: IPL 2026urvil patel
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