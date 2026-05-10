7 गेंदों में चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाज ने मचाई ताबही, बना डाला IPL का सबसे तेज अर्धशतक; देख धोनी भी दंग

Urvil Patel: IPL 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स के बैट्समैन ने अपनी रिदम पकड़ ली, जिसका असर टीम की लगातार जीत पर दिखा. संजू सैमसन और रुतुराज गायकवाड़ जैसे बैट्समैन ने सबसे ज़्यादा तारीफ़ बटोरी, लेकिन उर्विल पटेल की बैटिंग परफॉर्मेंस ने सबका दिल जीत लिया. लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ़ मैच में, उर्विल पटेल के बैट ने क्रीज़ पर आते ही ऐसा हंगामा मचाया कि उन्होंने लगातार सात बॉल पर छह छक्के और एक चौका लगाकर सबको हैरान कर दिया. इसके साथ ही, उर्विल ने सिर्फ़ 13 बॉल में सबसे तेज़ हाफ-सेंचुरी के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली.

चेपॉक स्टेडियम में चेन्नई के खिलाफ़ पहले बैटिंग करते हुए, लखनऊ सुपर जायंट्स ने 203 का स्कोर बनाया. जवाब में, संजू सैमसन ने चेन्नई को ज़बरदस्त शुरुआत दी, 14 बॉल पर 28 रन बनाए. लेकिन संजू की बैटिंग असली तूफ़ान से पहले की शांति जैसी लग रही थी. इसकी वजह उर्विल पटेल थे, जिन्होंने क्रीज़ पर अपना टाइम लेने के बजाय, सीधे स्विंग करना शुरू कर दिया.

पिछले तीन मैचों में तेज़ शुरुआत के बावजूद कम स्कोर पर आउट होने वाले उर्विल पटेल इस बार अलग मूड में थे. अपनी पहली गेंद पर 1 रन लेने के बाद, उन्होंने अगली लगातार सात गेंदों पर चौके लगाए. इसकी शुरुआत पांचवें ओवर में हुई, जब उन्होंने आवेश खान की आखिरी तीन गेंदों पर तीन छक्के लगाए. फिर, वह छठे ओवर की दूसरी गेंद पर बैटिंग करने आए, और उर्विल ने अगली दो गेंदों पर दिग्वेश राठी के खिलाफ दो छक्के लगाए.

पांच छक्के लगाकर मचाया तहलका

उरविल ने लगातार पांच गेंदों पर पांच छक्के लगाकर तहलका मचा दिया. हालांकि वह अपना छठा छक्का नहीं लगा सके, लेकिन उन्होंने उस गेंद पर चौका जरूर लगाया. लेकिन अगली ही गेंद पर उर्विल ने फिर से गेंद को छक्के के लिए भेज दिया. इस तरह उन्होंने लगातार 7 गेंदों पर 6, 6, 6, 6, 6, 4, 6 लगाकर लखनऊ टीम को हैरान कर दिया.

इसके बाद भी उर्विल का बल्ला नहीं रुका, और उन्होंने सिर्फ 13 गेंदों में हाफ सेंचुरी बना दी. यह IPL इतिहास का सबसे तेज़ अर्धशतक है, इस मामले में उन्होंने यशस्वी जायसवाल की बराबरी कर ली है. जायसवाल ने 2023 में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ़ सिर्फ़ 13 गेंदों में यह रिकॉर्ड बनाया था. उर्विल यह रिकॉर्ड तोड़ तो नहीं पाए, लेकिन उन्होंने इसकी बराबरी कर ली. जब ऐसा लग रहा था कि उर्विल सबसे तेज़ शतक का रिकॉर्ड बना लेंगे, तभी शाहबाज़ अहमद ने उनका विकेट ले लिया. उर्विल आख़िरकार सिर्फ़ 23 गेंदों में 65 रन बनाकर आउट हो गए, जिसमें 8 छक्के और 2 चौके शामिल थे.