Urvil Patel: ‘ये आपके लिए है पापा…’ अर्धशतक जड़ते ही उर्विल पटेल ने दिखाई चिट्ठी, सोशल मीडिया पर वायरल हुई फोटो

Urvil Patel Fastest Fifty: चेन्नई सुपर किंग्स के धाकड़ बल्लेबाज उर्विल पटेल ने रविवार को वह कर दिखाया, जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी. लखनऊ के खिलाफ मैदान पर रनों का ऐसा तूफान आया कि कई पुराने रिकॉर्ड पलक झपकते ही धराशायी हो गए. हैरानी की बात सिर्फ उनकी बल्लेबाजी नहीं, बल्कि मैच के बाद उनके द्वारा दिखाया गया एक खास नोट भी रहा. आखिर इस ऐतिहासिक पारी के पीछे की इमोशनल कहानी क्या है और उर्विल ने क्रिकेट जगत को कैसे हैरान किया? जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर.

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के बल्लेबाज़ उर्विल पटेल ने रविवार, 10 मई को एक ज़बरदस्त सनसनी मचा दी एक ऐसा प्रदर्शन जिसे आने वाले कई सालों तक याद रखा जाएगा. उर्विल पटेल ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ सिर्फ़ 13 गेंदों में अपना अर्धशतक(fastest 50 in IPL) पूरा किया. यह मौजूदा IPL सीजन का सबसे तेज अर्धशतक है और साथ ही IPL के पूरे इतिहास का संयुक्त रूप से सबसे तेज अर्धशतक भी है. जहाँ उनकी पारी ने निश्चित रूप से सुर्खियाँ बटोरीं, वहीं CSK के इस बल्लेबाज़ ने मदर्स डे के मौके पर अपने पिता को समर्पित एक नोट दिखाकर सभी को चौंका भी दिया.

‘यह आपके लिए है पापा’

10 मई को पूरी दुनिया मदर्स डे मना रही थी, फिर भी उर्विल पटेल ने अपना अर्धशतक अपने पिता को समर्पित करने का फ़ैसला किया। जिस पल उर्विल पटेल ने 13 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, उन्होंने अपनी जेब से एक नोट निकाला जिस पर लिखा था, ‘यह आपके लिए है, पापा.’ इसके अलावा, गुजराती में कुछ शब्द भी लिखे थे. जो सधी भोगश्री मेडी गोगा सिङीतर माता आशिर्वा६ छे’ इसका मतलब है इसका मतलब है कि ‘साधी, जोगनी, मेलडी, गोगा और सिकोतर माता का आशीर्वाद.’ ये गुजरात के देवी-देवताओं के नाम हैं, जिनके आशीर्वाद का जिक्र उर्विल ने किया है.’

उर्विल पटेल ने सिर्फ़ 23 गेंदों में 65 रन बनाए, जिसके बाद शाहबाज़ अहमद की गेंद पर आवेश खान ने उन्हें कैच कर लिया. उनकी पारी में 2 चौके और 8 छक्के शामिल थे. आपको यह जानकर हैरानी हो सकती है कि उन्होंने पेशेवर क्रिकेट में पहले भी ऐसे ही विस्फोटक पारियाँ खेली हैं.

उर्विल पटेल के नाम पुरुषों के T20 क्रिकेट में सबसे तेज़ शतक का संयुक्त विश्व रिकॉर्ड भी है. उन्होंने सिर्फ़ 28 गेंदों में शतक बनाया है. 2024-25 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी के दौरान, गुजरात की ओर से खेलते हुए त्रिपुरा के खिलाफ़, उन्होंने 28 गेंदों में अपना शतक पूरा किया था. उस मैच में उन्होंने सिर्फ़ 10 गेंदों में 42 रन बनाए थे. यह IPL के इतिहास में किसी भी बल्लेबाज़ द्वारा बनाए गए सबसे ज़्यादा रनों का रिकॉर्ड है. 2015 में, AB de Villiers ने 41 रन बनाए थे. 2023 में, Yashasvi Jaiswal ने भी 41 रन बनाए. हालाँकि, Urvil ने 42 रन बनाकर उन दोनों को पीछे छोड़ दिया. Urvil के साथ दिक्कत यह रही है कि वे लगातार रन नहीं बना पाते, जिसकी वजह से उन्हें अक्सर टीम से अंदर-बाहर होना पड़ता है.