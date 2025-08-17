RCB के स्टार बॉलर यश दयाल की बढ़ी मुश्किलें, यौन उत्पीड़न के आरोपों को देख UPCA ने उठाया बड़ा कदम…करियर पर मंडरा रहा खतरा

UP T20 league: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को पहला आईपीएल खिताब दिलाने में अहम योगदान देने वाले यश दयाल अपने करियर के लिए संकट में हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश क्रिकेट संघ (यूपीसीए) ने उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न के दो मामले दर्ज होने के बाद आगामी यूपी टी20 लीग में भाग लेने से उन्हें रोक दिया है। यूपी टी20 लीग 17 अगस्त से लखनऊ के इकाना इंटरनेशनल स्टेडियम में खेली जाएगी।

यश दयाल, जिन्हें गोरखपुर लायंस ने ₹7 लाख में खरीदा था, यूपीसीए के इस फैसले के बाद अब इस लीग में नहीं खेल पाएंगे। कानूनी पचड़ों ने उनके क्रिकेट भविष्य को खतरे में डाल दिया है।

करियर पर मंडरा रहा है खतरा

27 वर्षीय गेंदबाज के खिलाफ दो अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं—एक गाजियाबाद में, जहाँ उन्हें गिरफ्तारी से अस्थायी राहत मिली है, और दूसरा जयपुर में एक नाबालिग से जुड़े आरोपों से जुड़ा है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गाजियाबाद मामले में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है, जबकि राजस्थान उच्च न्यायालय ने जयपुर मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है, जिसकी अगली सुनवाई 22 अगस्त को निर्धारित है।

मूल रूप से प्रयागराज के रहने वाले दयाल ने आईपीएल 2024 के दौरान 15 मैचों में 13 विकेट लेकर आरसीबी की खिताबी जीत में अहम भूमिका निभाई थी। हालाँकि, अब उन पर गंभीर आरोपों के मद्देनज़र, उनके पेशेवर करियर का भविष्य अनिश्चित है।

यश दयाल का आईपीएल करियर

उत्तर प्रदेश के बाएँ हाथ के तेज़ गेंदबाज़ यश दयाल ने 2022 में गुजरात टाइटन्स के साथ आईपीएल में पदार्पण किया और 2024 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में शामिल हो गए। डेथ ओवरों में अपनी स्विंग और विविधता के लिए जाने जाने वाले दयाल ने अपने आईपीएल सफर में प्रभावशाली गेंदबाजी की है।

36 मैचों में, 37 विकेट

अब तक 36 मैचों में, उन्होंने लगभग 9 की इकॉनमी रेट से 37 विकेट लिए हैं। वह आरसीबी के 2024 के खिताबी जीत के अभियान में विशेष रूप से प्रभावी रहे, उन्होंने 15 मैचों में 13 विकेट लिए। अपने करियर के शुरुआती दौर में कुछ महंगे प्रदर्शन के बावजूद, दयाल उच्च दबाव वाली परिस्थितियों में एक भरोसेमंद विकल्प के रूप में उभरे हैं।

