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UP T20 League 2026: 6 टीमें, 34 मैच… 24 दिनों तक धराधर खेले जाएंगे मुकाबले, रिंकू सिंह भी आएंगे नजर

UP T20 League 2026: यूपी टी20 लीग 2026 का आगाज 14 अगस्त से होगा. काशी रुद्रास और मेरठ मेवरिक्स के बीच पहला मुकाबला खेला जाएगा. आइए जानते हैं इस टूर्नामेंट से जुड़ी सारी जानकारी.

By: Satyam Sengar | Published: August 14, 2026 5:36:52 PM IST

यूपी टी20 लीग 2026 24 दिन तक खेला जाएगा.
यूपी टी20 लीग 2026 24 दिन तक खेला जाएगा.


उत्तर प्रदेश टी20 लीग (UP T20 League) के चौथे सीजन की शुरुआत 14 अगस्त 2026 से होने जा रही है. टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में काशी रुद्रास का सामना मेरठ मेवरिक्स से होगा. यह मैच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. लीग का फाइनल मुकाबला 6 सितंबर को कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में होगा. इस सीजन में कुल 34 मैच खेले जाएंगे. कुल 6 टीमें एक-दूसरे से दो बार भिड़ेंगी और डबल राउंड रॉबिन फॉर्मेट में मुकाबले होंगे.
लीग सेशन के बाद पाइंट्स टेबल  में पहले और दूसरे स्थान पर रहने वाली टीमें 3 सितंबर को क्वालीफायर-1 में आमने-सामने होंगी. इसी दिन तीसरे और चौथे स्थान पर रहने वाली टीमों के बीच एलिमिनेटर मुकाबला खेला जाएगा. एलिमिनेटर में जीतने वाली टीम को फाइनल में पहुंचने का एक और मौका मिलेगा. वह 4 सितंबर को क्वालीफायर-1 में हारने वाली टीम के खिलाफ क्वालीफायर-2 खेलेगी. इस मुकाबले की विजेता टीम फाइनल में अपनी जगह पक्की करेगी.

6 सितंबर को होगा खिताबी मुकाबला
यूपी टी20 लीग 2026 का फाइनल 6 सितंबर को कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जाएगा. फाइनल में क्वालीफायर-1 की विजेता टीम का सामना क्वालीफायर-2 जीतने वाली टीम से होगा. ऐसे में टूर्नामेंट के पहले ही मुकाबले से टीमों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल सकती है. काशी रुद्रास और मेरठ मेवरिक्स के बीच होने वाला उद्घाटन मैच शुक्रवार, 14 अगस्त को खेला जाएगा. दोनों टीमें जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत करना चाहेंगी.

कैसा है सभी टीमों का स्क्वॉड:
लखनऊ फाल्कंस: आराध्या यादव, अभिनंदन सिंह, अक्षु बाजवा, अली ज़फीर मोहसिन, भुवनेश्वर कुमार, कार्तिकेय सिंह, किशन कुमार सिंह, कृष्ण कुमार सरोज, कृतज्ञ कुमार सिंह, मोहम्मद सैफ, नवनीत कुमार, प्रियम गर्ग, रोहित द्विवेदी, समीर चौधरी, सत्यम पांडे, सुधांशु सोनकर, विप्रज निगम, यशु प्रधान

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कानपुर सुपरस्टार्स: आकिब खान, आदर्श सिंह, अजय कुमार, अर्जुन कुमार सिंह, इंजमाम हुसैन, कर्ण शर्मा, मोहम्मद अमान, मोहसिन खान, पंकज कुमार, प्रियांशु पांडे, समीर रिजवी, सत्यम संगु, सौभाग्य मिश्रा, शक्ति वर्मा, शिवम बंसल, शुभम मिश्रा, विनीत पंवार, यशोवर्धन सिंह

काशी रुद्रस: अभिषेक गोस्वामी, अर्नव बालियान, अटल बिहारी राय, दीपांशु यादव, करण शर्मा, कार्तिक यादव, मानव सिंधु, मोहम्मद शारिम, ऋषभ राजपूत, साहब युवराज सिंह, सक्षम राय, शुभम चौबे, सुनील कुमार, उपेंद्र यादव, उवैस अहमद, वैभव चौधरी, विजय यादव, विराट जायसवाल।

नोएडा किंग्स: आदित्य शर्मा, अंचित यादव, अनिवेश चौधरी, दीपक राजपूत, कार्तिक सिद्धू, कुणाल त्यागी, माधव कौशिक, नमन तिवारी, पीयूष सिंह, प्रशांत वीर, रजत संसरवाल, रवि सिंह, शौर्य सिंह, शिवा सिंह, शोएब सिद्दीकी, शुभम गौतम, सिद्धार्थ चौधरी, वंश

मेरठ मैवरिक्स: आरुष गोयल, अक्षय दुबे, दिव्यांश राजपूत, दिव्यांश जोशी, ईशु शर्मा, करण चौधरी, कार्तिक त्यागी, कुणाल यादव, रिंकू सिंह, रितिक वत्स, ऋतुराज शर्मा, स्वास्तिक चिकारा, विजय कुमार, विशाल चौधरी, वसीम मिर्जा, यश गर्ग, युवराज नागर, जीशान अंसारी

गोरखपुर लायंस: अब्दुल रहमान, अभय प्रताप सिंह, अभिनव सिंह, अंकित चौधरी, आर्यन चौधरी, आर्यन जुयाल, हरदीप सिंह, निशांत कुशवाहा, पार्थ पलावत, प्रिंस यादव, राहुल शर्मा, शिवम चौधरी, शिवम शर्मा, सिद्धार्थ यादव, स्पर्श जैन, तीरथ सिंह, वासु वत्स, विशाल निषाद

Tags: UP T20 league
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