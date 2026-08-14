UP T20 League 2026: 6 टीमें, 34 मैच… 24 दिनों तक धराधर खेले जाएंगे मुकाबले, रिंकू सिंह भी आएंगे नजर

6 सितंबर को होगा खिताबी मुकाबला
यूपी टी20 लीग 2026 का फाइनल 6 सितंबर को कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जाएगा. फाइनल में क्वालीफायर-1 की विजेता टीम का सामना क्वालीफायर-2 जीतने वाली टीम से होगा. ऐसे में टूर्नामेंट के पहले ही मुकाबले से टीमों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल सकती है. काशी रुद्रास और मेरठ मेवरिक्स के बीच होने वाला उद्घाटन मैच शुक्रवार, 14 अगस्त को खेला जाएगा. दोनों टीमें जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत करना चाहेंगी.
कानपुर सुपरस्टार्स: आकिब खान, आदर्श सिंह, अजय कुमार, अर्जुन कुमार सिंह, इंजमाम हुसैन, कर्ण शर्मा, मोहम्मद अमान, मोहसिन खान, पंकज कुमार, प्रियांशु पांडे, समीर रिजवी, सत्यम संगु, सौभाग्य मिश्रा, शक्ति वर्मा, शिवम बंसल, शुभम मिश्रा, विनीत पंवार, यशोवर्धन सिंह
काशी रुद्रस: अभिषेक गोस्वामी, अर्नव बालियान, अटल बिहारी राय, दीपांशु यादव, करण शर्मा, कार्तिक यादव, मानव सिंधु, मोहम्मद शारिम, ऋषभ राजपूत, साहब युवराज सिंह, सक्षम राय, शुभम चौबे, सुनील कुमार, उपेंद्र यादव, उवैस अहमद, वैभव चौधरी, विजय यादव, विराट जायसवाल।
नोएडा किंग्स: आदित्य शर्मा, अंचित यादव, अनिवेश चौधरी, दीपक राजपूत, कार्तिक सिद्धू, कुणाल त्यागी, माधव कौशिक, नमन तिवारी, पीयूष सिंह, प्रशांत वीर, रजत संसरवाल, रवि सिंह, शौर्य सिंह, शिवा सिंह, शोएब सिद्दीकी, शुभम गौतम, सिद्धार्थ चौधरी, वंश
मेरठ मैवरिक्स: आरुष गोयल, अक्षय दुबे, दिव्यांश राजपूत, दिव्यांश जोशी, ईशु शर्मा, करण चौधरी, कार्तिक त्यागी, कुणाल यादव, रिंकू सिंह, रितिक वत्स, ऋतुराज शर्मा, स्वास्तिक चिकारा, विजय कुमार, विशाल चौधरी, वसीम मिर्जा, यश गर्ग, युवराज नागर, जीशान अंसारी
गोरखपुर लायंस: अब्दुल रहमान, अभय प्रताप सिंह, अभिनव सिंह, अंकित चौधरी, आर्यन चौधरी, आर्यन जुयाल, हरदीप सिंह, निशांत कुशवाहा, पार्थ पलावत, प्रिंस यादव, राहुल शर्मा, शिवम चौधरी, शिवम शर्मा, सिद्धार्थ यादव, स्पर्श जैन, तीरथ सिंह, वासु वत्स, विशाल निषाद