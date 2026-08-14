UP T20 League 2026: 6 टीमें, 34 मैच… 24 दिनों तक धराधर खेले जाएंगे मुकाबले, रिंकू सिंह भी आएंगे नजर

उत्तर प्रदेश टी20 लीग (UP T20 League) के चौथे सीजन की शुरुआत 14 अगस्त 2026 से होने जा रही है. टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में काशी रुद्रास का सामना मेरठ मेवरिक्स से होगा. यह मैच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. लीग का फाइनल मुकाबला 6 सितंबर को कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में होगा. इस सीजन में कुल 34 मैच खेले जाएंगे. कुल 6 टीमें एक-दूसरे से दो बार भिड़ेंगी और डबल राउंड रॉबिन फॉर्मेट में मुकाबले होंगे.

लीग सेशन के बाद पाइंट्स टेबल में पहले और दूसरे स्थान पर रहने वाली टीमें 3 सितंबर को क्वालीफायर-1 में आमने-सामने होंगी. इसी दिन तीसरे और चौथे स्थान पर रहने वाली टीमों के बीच एलिमिनेटर मुकाबला खेला जाएगा. एलिमिनेटर में जीतने वाली टीम को फाइनल में पहुंचने का एक और मौका मिलेगा. वह 4 सितंबर को क्वालीफायर-1 में हारने वाली टीम के खिलाफ क्वालीफायर-2 खेलेगी. इस मुकाबले की विजेता टीम फाइनल में अपनी जगह पक्की करेगी. 6 सितंबर को होगा खिताबी मुकाबला

यूपी टी20 लीग 2026 का फाइनल 6 सितंबर को कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जाएगा. फाइनल में क्वालीफायर-1 की विजेता टीम का सामना क्वालीफायर-2 जीतने वाली टीम से होगा. ऐसे में टूर्नामेंट के पहले ही मुकाबले से टीमों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल सकती है. काशी रुद्रास और मेरठ मेवरिक्स के बीच होने वाला उद्घाटन मैच शुक्रवार, 14 अगस्त को खेला जाएगा. दोनों टीमें जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत करना चाहेंगी.

कैसा है सभी टीमों का स्क्वॉड: