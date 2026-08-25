स्टूडेंट्स के बाद Gen Z क्रिकेटर्स ने खोला मोर्चा! लखनऊ में सड़कों पर उतरे 250 खिलाड़ी, आखिर क्या है मांग?

UP Gen Z Cricketers Protest: देश में अलग-अलग मुद्दों पर ‘जेन-Z’ प्रदर्शन कर रहे हैं. अब जेन-Z क्रिकेटर्स भी सड़कों पर उतर आए हैं. उत्तर प्रदेश के जेन-Z क्रिकेटर्स लखनऊ में एकाना स्टेडियम के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. PTI के अनुसार, 250 से ज्यादा खिलाड़ियों ने अपने माता-पिता के साथ स्टेडियम के अंदर विरोध प्रदर्शन किया. उनकी मांग की है कि यूपी में रणजी ट्रॉफी की 3 टीमें बनाई जाए. यह आंदोलन उत्तर प्रदेश क्रिकेट प्लेयर्स एसोसिएशन और पूर्वांचल क्रिकेट एसोसिएशन के बैनर तले किया गया. जेन-जी खिलाड़ियों को कहना है कि यूपी में सिर्फ एक रणजी की टीम काफी नहीं है, क्योंकि ये काफी बड़ा राज्य है. इससे राज्य भर के युवा खिलाड़ियों को घरेलू क्रिकेट में मौका नहीं मिल पाता है.

किस क्षेत्र के खिलाड़ियों ने उठाई आवाज?

खासतौर पर यह मांग पूर्वांचल और सेंट्रल उत्तर प्रदेश के जेन-Z क्रिकेटर्स की ओर से की गई. उनका कहना है कि राज्य में 3 क्रिकेट एसोसिएशन बनाए जाएं, जिससे सभी इलाकों के खिलाड़ियों को घरेलू क्रिकेट में समान अवसर मिल पाए. PTI के अनुसार, उत्तर प्रदेश क्रिकेट प्लेयर्स एसोसिएशन के राज्य अध्यक्ष अरविंद सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले भी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में एक से ज्यादा रणजी टीमें होने की वकालत कर चुके हैं.

क्रिकेटर्स को किया जा रहा नजरअंदाज

उत्तर प्रदेश क्रिकेट प्लेयर्स एसोसिएशन के राज्य अध्यक्ष अरविंद सिंह का कहना है कि राज्य की आबादी 25 करोड़ के आसपास है. ऐसे में यहां पर 3 क्रिकेट एसोसिएशन और 3 रणजी ट्रॉफी टीमें होनी चाहिए. इसी मांग को लेकर लखनऊ के एकाना स्टेडियम में विरोध प्रदर्शन किया गया. हालांकि खिलाड़ियों की चिंता सिर्फ रणजी टीमों को लेकर नहीं है.

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अरविंद सिंह ने दावा किया कि मौजूदा यूपी टी20 लीग में पूर्वांचल और सेंट्रल उत्तर प्रदेश के क्रिकेटरों को नजरअंदाज किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि लीग के मौजूदा सीजन में 6 टीमों के लगभग 150 खिलाड़ियों में से सिर्फ 16 खिलाड़ी पूर्वांचल और सेंट्रल उत्तर प्रदेश से हैं. वहीं, 89 खिलाड़ी सिर्फ वेस्ट उत्तर प्रदेश के 9 जिलों से और 8 खिलाड़ी दिल्ली से हैं.

इन राज्यों में हैं 3 रणजी टीमें

बता दें कि देश के कुछ राज्यों में 3 रणजी टीमें हैं, जिन्हें हर सीजन घरेलू क्रिकेट में खेलने का मौका मिलता है. इनमें महाराष्ट्र और गुजरात शामिल हैं. महाराष्ट्र में तीन टीमें (महाराष्ट्र, मुंबई और विदर्भ) रणजी ट्रॉफी में खेलती हैं. इसके अलावा गुजरात में भी तीन टीमें (बड़ौदा, सौराष्ट्र और गुजरात) खेलती हैं. हो सकता है कि भविष्य में यूपी से भी 3 रणजी टीमें खेलती दिखाई दें.