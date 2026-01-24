Undertaker vs The Great Khali: कौन है ज़्यादा अमीर? यहां देखें रेसलिंग लेजेंड्स की नेट वर्थ

Undertaker vs The Great Khali Net Worth: WWE की दुनिया में अंडरटेकर और द ग्रेट खली दो ऐसे रेसलिंग दिग्गज हैं, जिन्होंने अपनी अलग पहचान, ताकत और करिश्मे से फैंस के दिलों पर राज किया. दोनों का रेसलिंग सफर अलग रहा, लेकिन लोकप्रियता के मामले में दोनों ही लीजेंड माने जाते हैं. ऐसे में अक्सर यह सवाल उठता है कि इन दोनों में से आर्थिक रूप से कौन ज्यादा मजबूत है.

Undertaker – 30 साल तक WWE में किया काम

अंडरटेकर (Undertaker) , जिनका असली नाम मार्क विलियम कैलावे है, WWE के सबसे लंबे समय तक चलने वाले सुपरस्टार्स में शामिल हैं. उन्होंने करीब 30 साल तक WWE में लगातार काम किया. WrestleMania में उनकी अजेय स्ट्रीक, द डेडमैन गिमिक और मेन-इवेंट मैचों ने उन्हें ग्लोबल आइकन बना दिया. उनके करियर की कमाई का बड़ा हिस्सा WWE कॉन्ट्रैक्ट, बड़े इवेंट्स की फीस, बोनस, मर्चेंडाइज बिक्री और बाद में डॉक्यूमेंट्री व स्पेशल अपीयरेंस से आया.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अंडरटेकर की कुल नेट वर्थ लगभग 15 से 20 मिलियन डॉलर के बीच आंकी जाती है. यह उनकी लंबी निरंतरता और WWE में शीर्ष स्थान को दर्शाती है.

द ग्रेट खली – भारत के पहले WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन

वहीं दूसरी ओर, द ग्रेट खली, जिनका असली नाम दलीप सिंह राणा है, भारत के पहले WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बने. खली ने भले ही WWE में सीमित समय तक एक्टिव रेसलिंग की हो, लेकिन उनकी शख्सियत और कद-काठी ने उन्हें तुरंत पहचान दिला दी. WWE के अलावा खली ने भारत में फिल्मों, टीवी शोज़ और रियलिटी कार्यक्रमों में भी काम किया. इसके साथ ही उन्होंने हरियाणा में कॉन्टिनेंटल रेसलिंग एंटरटेनमेंट (CWE) नाम की रेसलिंग अकादमी शुरू की, जिससे उन्हें लगातार आय होती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, द ग्रेट खली की अनुमानित नेट वर्थ 6 से 8 मिलियन डॉलर के आसपास मानी जाती है.

कौन है ज्यादा अमीर?