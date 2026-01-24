Home > खेल > Undertaker vs The Great Khali: कौन है ज़्यादा अमीर? यहां देखें रेसलिंग लेजेंड्स की नेट वर्थ

Undertaker vs The Great Khali: कौन है ज़्यादा अमीर? यहां देखें रेसलिंग लेजेंड्स की नेट वर्थ

WWE richest wrestlers comparison: Undertaker के करियर की कमाई का बड़ा हिस्सा WWE कॉन्ट्रैक्ट, बड़े इवेंट्स की फीस, बोनस, मर्चेंडाइज बिक्री और बाद में डॉक्यूमेंट्री व स्पेशल अपीयरेंस से आया.

By: Shubahm Srivastava | Published: January 24, 2026 7:59:50 PM IST

Undertaker vs The Great Khali Net Worth
Undertaker vs The Great Khali Net Worth


Undertaker vs The Great Khali Net Worth: WWE की दुनिया में अंडरटेकर और द ग्रेट खली दो ऐसे रेसलिंग दिग्गज हैं, जिन्होंने अपनी अलग पहचान, ताकत और करिश्मे से फैंस के दिलों पर राज किया. दोनों का रेसलिंग सफर अलग रहा, लेकिन लोकप्रियता के मामले में दोनों ही लीजेंड माने जाते हैं. ऐसे में अक्सर यह सवाल उठता है कि इन दोनों में से आर्थिक रूप से कौन ज्यादा मजबूत है.

Undertaker – 30 साल तक WWE में किया काम

अंडरटेकर (Undertaker) , जिनका असली नाम मार्क विलियम कैलावे है, WWE के सबसे लंबे समय तक चलने वाले सुपरस्टार्स में शामिल हैं. उन्होंने करीब 30 साल तक WWE में लगातार काम किया. WrestleMania में उनकी अजेय स्ट्रीक, द डेडमैन गिमिक और मेन-इवेंट मैचों ने उन्हें ग्लोबल आइकन बना दिया. उनके करियर की कमाई का बड़ा हिस्सा WWE कॉन्ट्रैक्ट, बड़े इवेंट्स की फीस, बोनस, मर्चेंडाइज बिक्री और बाद में डॉक्यूमेंट्री व स्पेशल अपीयरेंस से आया. 
 
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अंडरटेकर की कुल नेट वर्थ लगभग 15 से 20 मिलियन डॉलर के बीच आंकी जाती है. यह उनकी लंबी निरंतरता और WWE में शीर्ष स्थान को दर्शाती है.

द ग्रेट खली – भारत के पहले WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन 

वहीं दूसरी ओर, द ग्रेट खली, जिनका असली नाम दलीप सिंह राणा है, भारत के पहले WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बने. खली ने भले ही WWE में सीमित समय तक एक्टिव रेसलिंग की हो, लेकिन उनकी शख्सियत और कद-काठी ने उन्हें तुरंत पहचान दिला दी. WWE के अलावा खली ने भारत में फिल्मों, टीवी शोज़ और रियलिटी कार्यक्रमों में भी काम किया. इसके साथ ही उन्होंने हरियाणा में कॉन्टिनेंटल रेसलिंग एंटरटेनमेंट (CWE) नाम की रेसलिंग अकादमी शुरू की, जिससे उन्हें लगातार आय होती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, द ग्रेट खली की अनुमानित नेट वर्थ 6 से 8 मिलियन डॉलर के आसपास मानी जाती है.

कौन है ज्यादा अमीर?

अगर केवल पैसों की तुलना की जाए, तो अंडरटेकर ज्यादा अमीर माने जाते हैं. हालांकि, द ग्रेट खली का योगदान भारत में रेसलिंग को लोकप्रिय बनाने में बेहद अहम रहा है. अंडरटेकर जहां वैश्विक स्तर पर सबसे अमीर रेसलिंग लीजेंड्स में गिने जाते हैं, वहीं खली भारत के सबसे बड़े और प्रभावशाली WWE स्टार के रूप में अपनी अलग पहचान रखते हैं. दोनों ही अपने-अपने तरीके से रेसलिंग इतिहास के अमर नाम हैं.

You Might Be Interested In
You Might Be Interested In
Tags: Indian WWE wrestlersThe Great Khali net worthWho is richer Undertaker or Great KhaliWWE richest wrestlers comparisonWWE Undertaker net worth
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

अलीबाग में 10 शानदार सेलिब्रिटी हॉलिडे होम, यहां देखें

January 17, 2026

रेड कार्पेट की ‘महारानी’ बनीं नोरा फतेही, अपने कातिलाना अंदाज...

January 17, 2026

रकुल प्रीत सिंह ने सिखाया कैसे सहज स्टाइल से जीतें...

January 17, 2026

ऑयली स्किन के लिए नियासिनमाइड, क्या यह सच में काम...

January 16, 2026

मेकअप प्रोडक्ट्स लगाने का यहां जानें सही तरीका

January 16, 2026

सावधान! आपकी ये रोजाना की आदतें बालों की ग्रोथ को...

January 16, 2026
Undertaker vs The Great Khali: कौन है ज़्यादा अमीर? यहां देखें रेसलिंग लेजेंड्स की नेट वर्थ

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Undertaker vs The Great Khali: कौन है ज़्यादा अमीर? यहां देखें रेसलिंग लेजेंड्स की नेट वर्थ
Undertaker vs The Great Khali: कौन है ज़्यादा अमीर? यहां देखें रेसलिंग लेजेंड्स की नेट वर्थ
Undertaker vs The Great Khali: कौन है ज़्यादा अमीर? यहां देखें रेसलिंग लेजेंड्स की नेट वर्थ
Undertaker vs The Great Khali: कौन है ज़्यादा अमीर? यहां देखें रेसलिंग लेजेंड्स की नेट वर्थ