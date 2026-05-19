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1 गेंद 286 रन… जब एक ही बॉल पर हुई 250 से ज्यादा रन की पार्टनरशिप, पेड़ पर अटकी रह गई बॉल

साल 1894 में एक लोकल मैच खेला जा रहा था, इस मुकाबले में एक ही गेंद पर 286 रन बन गए थे. यह कारनामा दो बल्लेबाजों ने सिर्फ क्रीज पर दौड़ दौड़ कर 250 रन से ज्यादा की पार्टनरशिप की थी.

By: Satyam Sengar | Published: May 19, 2026 1:27:43 PM IST

जब दो बल्लेबाजों ने एक ही गेंज पर बनाए 286 रन.
जब दो बल्लेबाजों ने एक ही गेंज पर बनाए 286 रन.


क्रिकेट दुनिया के सबसे मजेदार खेलों में से एक माना जाता है. इसकी लोकप्रियता पूरी दुनिया में फैली हुई है. क्रिकेट केवल बड़े टूर्नामेंटों और शानदार खिलाड़ियों के कारण ही नहीं जाना जाता, बल्कि इससे जुड़ी अनोखी कहानिया और रोचक किस्से भी लोगों को मजेदार लगते हैं. ऐसी ही एक घटना 19वीं सदी के अंत में हुई थी जब एक टीम ने केवल एक गेंद पर 286 रन बना डाले. यह घटना आज भी क्रिकेट इतिहास की सबसे मजेदार घटनाओं में गिनी जाती है.

साल 1894 में लंदन के फेमस समाचार पत्र  पॉल मॉल गैजेट में इस घटना का उल्लेख किया गया था. रिपोर्ट के अनुसार यह मैच वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया टीम और लोकल खिलाड़ियों की एक टीम के बीच खेला गया था. विक्टोरिया की टीम बल्लेबाजी करने उतरी और पहली ही गेंद पर बल्लेबाज ने जोरदार शॉट लगाया. गेंद हवा में ऊंची गई और मैदान के भीतर मौजूद एक बड़े जाराह पेड़ की शाखाओं में फंस गई.

बल्लेबाजों ने कैसे बनाए 286 रन

गेंद पेड़ में फंसी होने के बावजूद खेल जारी रहा क्योंकि गेंद साफ दिखाई दे रही थी. नियमों के अनुसार गेंद तब तक “डेड बॉल” नहीं मानी जाती जब तक अंपायर ऐसा घोषित न करें. इस बीच दोनों बल्लेबाज लगातार विकेटों के बीच दौड़ते रहे और रन बनाते गए. फील्डिंग टीम ने अंपायरों से गेंद को “लॉस्ट बॉल” घोषित करने की अपील की, लेकिन अंपायरों ने इसे अस्वीकार कर दिया. इस तरह उन्होंने दौड़कर 286 रन बना लिए थे. दोनों करीब 6 किलोमीटर तक दौड़े थे.

पेड़ से गेंद उतारने की हो रही थी कोशिश

इस खबर के अनुसार पहले खिलाड़ियों ने पेड़ काटने के लिए कुल्हाड़ी खोजने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली. बाद में किसी ने बंदूक लाकर गेंद को निशाना बनाया. कई प्रयासों के बाद गेंद नीचे गिरी, लेकिन तब तक बल्लेबाज 286 रन पूरे कर चुके थे. इसके बाद विक्टोरिया टीम ने अपनी पारी घोषित कर दी और अंततः मैच भी जीत लिया. यह घटना आज भी क्रिकेट की सबसे दिलचस्प किंवदंतियों में शामिल है.

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Tags: cricket record
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