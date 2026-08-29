विराट कोहली का करियर होने वाला था तबाह! फिर धोनी ने चली चाल, पूर्व क्रिकेटर का बड़ा खुलासा

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पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर उमर अकमल (Umar Akmal) ने भारतीय क्रिकेट के दो बड़े दिग्गज एमएस धोनी और विराट कोहली को लेकर बड़ा दावा किया है. अकमल के मुताबिक, विराट कोहली के करियर के शुरुआती दौर में एक समय ऐसा भी आया था, जब खराब प्रदर्शन के कारण उन्हें भारतीय टीम से बाहर करने की बात चल रही थी. हालांकि, उस मुश्किल समय में एमएस धोनी ने कोहली का साथ दिया और सेलेक्टर्स के सामने उनके लिए मजबूती से खड़े हुए. धोनी का जवाब सुनकर अकमल भी चौक गए थे.
उमर अकमल के मुताबिक, साल 2013 में वह एमएस धोनी के साथ डिनर कर रहे थे. उस दौरान सुरेश रैना, युवराज सिंह और शोएब मलिक भी उनके साथ मौजूद थे. अकमल ने बताया कि विराट कोहली उस समय लगातार कुछ मैचों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे. तभी टीम इंडिया के मैनेजर धोनी के पास पहुंचे और उनसे आखिरी वनडे में विराट कोहली को टीम से बाहर करने के लिए कहा.
उमर अकमल का बड़ा दावा: “MS धोनी असली किंग थे, उन्होंने विराट कोहली का करियर बचाया था” 👑🔥
होस्ट: “विराट कोहली तो बेहतरीन खिलाड़ी थे, फिर MS धोनी ने उनका करियर कैसे बचाया?”
•उमर अकमल के मुताबिक, एक बार टीम के साथ डिनर के दौरान मैनेजर आए और कहा कि चीफ सेलेक्टर बात करना चाहते… pic.twitter.com/Ws3l1iZCGS
— Mrigendra Pratap Singh (@MrigendraSpeaks) August 28, 2026
धोनी ने कहा-मैं 6 महीने से घर नहीं गया
धोनी ने इस बात पर हैरानी जताते हुए मैनेजर को जवाब दिया. उमर अकमल के अनुसार, धोनी ने कहा, “मैं छह महीने से घर नहीं गया हूं. विराट के साथ मेरी भी टिकट बुक कर दीजिए.” अकमल ने बताया कि धोनी की यह बात सुनने के बाद मैनेजर ने उन्हें अपनी पसंद के खिलाड़ी को खिलाने की अनुमति दे दी. धोनी का यह जवाब सुनकर अकमल भी हैरान रह गए थे.
धोनी ने इस बात पर हैरानी जताते हुए मैनेजर को जवाब दिया. उमर अकमल के अनुसार, धोनी ने कहा, “मैं छह महीने से घर नहीं गया हूं. विराट के साथ मेरी भी टिकट बुक कर दीजिए.” अकमल ने बताया कि धोनी की यह बात सुनने के बाद मैनेजर ने उन्हें अपनी पसंद के खिलाड़ी को खिलाने की अनुमति दे दी. धोनी का यह जवाब सुनकर अकमल भी हैरान रह गए थे.
अकमल ने पहचानी विराट की प्रतिभा
इसके बाद उमर अकमल ने धोनी की सोच के बारे में भी बताया. उनके मुताबिक, धोनी ने कहा था, “विराट हमारा सबसे अच्छा बल्लेबाज है. अगर वह 3-4 मैचों में रन नहीं बनाता है तो उसे बाहर क्यों करें?” अकमल के इस किस्से से पता चलता है कि धोनी को विराट की प्रतिभा पर कितना भरोसा था. आगे चलकर विराट कोहली ने खुद को दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में शामिल किया और भारतीय क्रिकेट में अपनी खास पहचान बनाई.
इसके बाद उमर अकमल ने धोनी की सोच के बारे में भी बताया. उनके मुताबिक, धोनी ने कहा था, “विराट हमारा सबसे अच्छा बल्लेबाज है. अगर वह 3-4 मैचों में रन नहीं बनाता है तो उसे बाहर क्यों करें?” अकमल के इस किस्से से पता चलता है कि धोनी को विराट की प्रतिभा पर कितना भरोसा था. आगे चलकर विराट कोहली ने खुद को दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में शामिल किया और भारतीय क्रिकेट में अपनी खास पहचान बनाई.