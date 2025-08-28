100 प्रतिशत गारंटी नहीं… एशिया कप 2025 में IND-PAK मैच पर UAE क्रिकेट बोर्ड का हैरान करने वाला बयान

Asia Cup 2025: एशिया कप 9 सितंबर से यूएई के अबू धाबी और दुबई में खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट में अगर भारत-पाकिस्तान (India-Pakistan) की टीमें अच्छा खेलती हैं तोदोनों के बीच 3 मैच खेले जा सकते हैं। यानि इस संभावना के लिए दोनों टीमें फाइनल में प्रवेश करना होगा। एशिया कप में पहला मैच 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा। इससे पहले, यूएई क्रिकेट बोर्ड ने भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर एक चौंकाने वाला बयान दिया है।

भारत और पाकिस्तान के बीच कैसे हो सकते हैं 3 मैच? (India vs Pakistan)

2025 एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच लीग चरण का पहला मैच 14 सितंबर को खेला जाएगा। इसके बाद दोनों टीमें 21 सितंबर को सुपर-4 राउंड में आमने-सामने होंगी। अगर इसके बाद दोनों टीमें फाइनल में प्रवेश करती हैं, तो 28 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच खिताबी भिड़ंत होगी। इस तरह 2025 एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच 3 मैच संभव हैं।

100 प्रतिशत गारंटी नहीं (UAE Cricket Board)

यूएई क्रिकेट बोर्ड के मुख्य परिचालन अधिकारी सुभान अहमद ने कहा, “टूर्नामेंट की तैयारियाँ ज़ोरों पर हैं। सभी बोर्ड ने 2025 एशिया कप में भाग लेने के लिए अपनी-अपनी सरकारों से अनुमति ले ली है। फिर भी, कोई भी 100 प्रतिशत गारंटी नहीं दे सकता। हमें उम्मीद है कि भारतीय टीम टूर्नामेंट में पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी।” उन्होंने आगे कहा कि हमें इसका बहिष्कार करने की कोई धमकी नहीं मिली है। प्रशंसक हमेशा क्रिकेट और राजनीति को अलग-अलग रखते हैं। हमें इस बार भी यही उम्मीद है।

फैन्स को मिली चेतावनी (Asia Cup 2025 Tickets)

सुभान अहमद ने प्रशंसकों को टिकटों के लिए ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार होने से भी आगाह किया। उन्होंने प्रशंसकों से कहा कि वे मैच के टिकट केवल आधिकारिक वेबसाइट से ही खरीदें। उन्होंने बताया कि अभी एक टिकट एजेंसी से बातचीत चल रही है। आने वाले दिनों में सही कीमत पर टिकटों की बिक्री शुरू हो जाएगी। इससे यह स्पष्ट होता है कि टिकटों की बिक्री अभी शुरू नहीं हुई है, जो भी टिकट बेचने का दावा कर रहा है वह फर्जी है।

