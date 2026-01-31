Home > क्रिकेट > U19 World Cup: भारत-पाकिस्तान के वो खतरनाक खिलाड़ी, जो अपने दम पर बदल सकते हैं पूरा गेम; यहां देखें

U19 World Cup: भारत-पाकिस्तान के वो खतरनाक खिलाड़ी, जो अपने दम पर बदल सकते हैं पूरा गेम; यहां देखें

IND vs PAK U19 Rising Stars: भारत की ओर से Henil Patel, Vaibhav Suryavanshi और Vihaan Malhotra ऐसे नाम हैं जिन पर खास नज़र रहेगी, जबकि पाकिस्तान के पास भी तीन ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं.

By: Shubahm Srivastava | Published: January 31, 2026 6:54:08 PM IST

भारत-पाकिस्तान 'टीम के गेम-चेंजर खिलाड़ी
भारत-पाकिस्तान 'टीम के गेम-चेंजर खिलाड़ी


India vs Pakistan U19 World Cup: भारत बनाम पाकिस्तान U19 वर्ल्ड कप का मुकाबला हमेशा युवा प्रतिभाओं के लिए खुद को साबित करने का सबसे बड़ा मंच होता है. इस हाई-प्रेशर मैच में वही खिलाड़ी चमकते हैं जो स्किल के साथ-साथ मानसिक मजबूती भी दिखाते हैं. भारत की ओर से Henil Patel, Vaibhav Suryavanshi और Vihaan Malhotra ऐसे नाम हैं जिन पर खास नज़र रहेगी, जबकि पाकिस्तान के पास भी तीन ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं.

भारत के 3 प्रमुख खिलाड़ी

1. Henil Patel (बल्लेबाज़)
Henil Patel भारत की U19 टीम के अहम बल्लेबाज़ों में गिने जाते हैं. उनकी सबसे बड़ी ताकत तकनीकी रूप से सधी हुई बल्लेबाज़ी और स्ट्राइक रोटेट करने की क्षमता है. दबाव में भी विकेट बचाकर खेलने की उनकी आदत भारत को स्थिर शुरुआत या मिडिल ओवर्स में मजबूती दे सकती है. पाकिस्तान जैसे आक्रामक गेंदबाज़ी आक्रमण के खिलाफ उनका धैर्य निर्णायक साबित हो सकता है.
 
2. Vaibhav Suryavanshi (बल्लेबाज़)
Vaibhav Suryavanshi को भारतीय क्रिकेट का अगला बड़ा नाम माना जा रहा है. आक्रामक बल्लेबाज़ी उनकी पहचान है और वह बड़े शॉट खेलने से नहीं हिचकते. अगर वैभव शुरुआत में सेट हो जाते हैं, तो वह कुछ ही ओवरों में मैच का रुख भारत के पक्ष में मोड़ सकते हैं. पाकिस्तान के खिलाफ उनकी निडर बल्लेबाज़ी भारत के लिए बड़ा हथियार होगी.
 
3. Vihaan Malhotra (ऑलराउंडर)
Vihaan Malhotra एक भरोसेमंद ऑलराउंडर के तौर पर उभर रहे हैं. वह बल्ले से उपयोगी रन बनाने के साथ-साथ गेंदबाज़ी में भी योगदान देते हैं. ऐसे बड़े मुकाबलों में ऑलराउंडर की भूमिका बेहद अहम होती है, और विहान अपनी फील्डिंग व ऑलराउंड स्किल से भारत को संतुलन प्रदान करते हैं.

पाकिस्तान के 3 प्रमुख खिलाड़ी

1. Mohammad Sayyam (बल्लेबाज़)
Mohammad Sayyam पाकिस्तान की U19 टीम के प्रतिभाशाली बल्लेबाज़ों में शामिल हैं. वह टॉप ऑर्डर में खेलते हुए तेज़ रन बनाने और विपक्षी गेंदबाज़ों पर दबाव डालने की क्षमता रखते हैं. भारत के खिलाफ बड़े मुकाबले में अगर Sayyam अच्छी शुरुआत दिलाते हैं, तो पाकिस्तान की टीम मज़बूत स्थिति में आ सकती है.
 
2. Sameer Minhas (ऑलराउंडर)
Sameer Minhas पाकिस्तान के भरोसेमंद ऑलराउंडर माने जाते हैं. वह मिडिल ऑर्डर में उपयोगी रन बनाने के साथ-साथ गेंदबाज़ी से भी अहम योगदान दे सकते हैं. उनकी सबसे बड़ी ताकत दबाव में शांत रहकर खेल को संभालना है, जो भारत-पाकिस्तान जैसे हाई-वोल्टेज मैच में बेहद अहम साबित हो सकता है.
 
3. Ali Raza (गेंदबाज़)
Ali Raza पाकिस्तान के सबसे खतरनाक तेज़ गेंदबाज़ों में से एक हैं. उनकी रफ्तार और बाउंस भारतीय बल्लेबाज़ों के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है. पावरप्ले में विकेट निकालकर वह भारत को शुरुआती झटके देने की क्षमता रखते हैं, जिससे मैच का रुख जल्दी पाकिस्तान की ओर जा सकता है.

Tags: Henil PatelIndia vs Pakistan U19 World CupMohammad Sayyamvaibhav suryavanshiVihaan Malhotra
