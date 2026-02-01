Home > क्रिकेट > U19 World Cup: भारत-पाक मैच के दौरान डगआउट में मोबाइल चलाते दिखे सरफराज अहमद, आईसीसी के नियमों के है खिलाफ; सोशल मीडिया पर मचा बवाल

ICC U19 World Cup: पाकिस्तान U19 के मेंटर सरफराज अहमद को डगआउट में मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हुए देखा गया, जिसके बाद सोशल मीडिया बवाल मच गया.

By: Shubahm Srivastava | Published: February 1, 2026 11:38:43 PM IST

Sarfaraz Ahmed News: ICC U19 वर्ल्ड कप में भारत बनाम पाकिस्तान मैच के दौरान पाकिस्तान U19 के मेंटर सरफराज अहमद को डगआउट में मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हुए देखा गया, जिससे शनिवार को सोशल मीडिया पर काफी बवाल मच गया. ऑनलाइन सर्कुलेट हो रहे स्क्रीनशॉट और क्लिप में सरफराज खिलाड़ियों के एरिया में बैठे हुए, नीचे एक हैंडसेट देखते हुए दिख रहे हैं.
ये तस्वीरें बड़े पैमाने पर शेयर की जा रही हैं और यूज़र्स सवाल उठा रहे हैं कि क्या इस काम से ICC के प्लेयर और मैच ऑफिशियल्स एरिया (PMOA) के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिवाइस पर लगे प्रतिबंधों का उल्लंघन हुआ है.

क्या कहते हैं ICC के नियम?

ICC का PMOA फ्रेमवर्क – जो उसके बड़े भ्रष्टाचार विरोधी और मैच की ईमानदारी को बनाए रखने वाले कंट्रोल्स का हिस्सा है – खेल के दौरान फोन और अन्य कम्युनिकेशन डिवाइस पर कड़ी पाबंदियां लगाता है. आम तौर पर, खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के लिए PMOA में मोबाइल डिवाइस की अनुमति नहीं है, कुछ खास मामलों को छोड़कर जो आमतौर पर मेडिकल या सुरक्षा इमरजेंसी और कुछ मैच अधिकारियों के ऑपरेशनल इस्तेमाल से जुड़े होते हैं.
इसका मकसद सीधा है: किसी भी ऐसे अनधिकृत कम्युनिकेशन को रोकना जो मैदान पर होने वाली घटनाओं को प्रभावित कर सके या मुकाबले की ईमानदारी से समझौता कर सके. यही वजह है कि इस घटना पर ऑनलाइन काफी हंगामा हुआ. 



क्या सरफराज अहमद को दिया जाएगा दंड?

फिलहाल, U19 वर्ल्ड कप की तस्वीर से जुड़े किसी भी उल्लंघन नोटिस या अनुशासनात्मक प्रक्रिया की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. यह भी साफ नहीं है कि सरफराज अहमद डिवाइस पर क्या कर रहे थे, और क्या कोई छूट लागू थी. आम तौर पर, कथित PMOA उल्लंघन मैच रेफरी और ICC इंटीग्रिटी प्रोटोकॉल के तहत आते हैं, जिसमें उल्लंघन साबित होने पर चेतावनी और रिपोर्टिंग से लेकर वित्तीय दंड तक शामिल हो सकते हैं.
 
रिपोर्ट्स के मुताबिक, ICC ने यह स्पष्टीकरण जारी किया है कि वह टीम मैनेजर हैं और इसलिए उन्हें फोन रखने की अनुमति है. हालांकि, क्लिप अभी भी फैल रही है, इसलिए दबाव का पॉइंट साफ़ है – अगर नियम एकदम साफ़ हैं, तो उन्हें लागू करने में भेदभाव नहीं किया जा सकता – खासकर ऐसे टूर्नामेंट में जो अगली पीढ़ी को यह सिखाने के लिए बनाया गया है कि एलीट क्रिकेट स्टैंडर्ड कैसे होते हैं.

Tags: ICC PMOAICC U19 World Cupind u19 vs pak u19Sarfaraz Ahmed News
