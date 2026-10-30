U19 एशिया कप के लिए टीम इंडिया का एलान, जूनियर द्रविड़-सहवाग को मिली जगह, कौन बना कप्तान?

U19 Asia Cup 2026: ACC अंडर-19 एशिया कप 2026 के लिए भारतीय टीम का एलान हो गया है. इस टीम में वीरेंद्र सहवाग और राहुल द्रविड़ के बेटों को भी जगह मिली है. वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर सहवाग और राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय द्रविड़ इस टूर्नामेंट में भारत के लिए खेलते दिखाई देंगे. हालांकि ये दोनों खिलाड़ी किसी और की कप्तानी में खेलते दिखाई देंगे. दरअसल, BCCI की जूनियर सिलेक्शन कमेटी ने शुक्रवार (30 अक्टूबर) को ACC मेंस अंडर-19 एशिया कप के लिए भारत की 15 सदस्यीय टीम घोषित की. इस टीम की कप्तानी लक्ष्य रायचंदानी को सौंपी गई है, जबकि यशवर्धन सिंह चौहान को उप-कप्तान की जिम्मेदारी मिली है. इस टीम में ओपनर के तौर पर आर्यवीर सहवाग और अन्वय द्रविड़ ने भी अपनी जगह बनाई है.

भारत कब खेलेगा पहला मैच?

अंडर-19 एशिया कप 2026 (U19 Asia Cup 2026) में भारतीय टीम 6 नवंबर को अपना पहला मैच खेलेगी, जो नेपाल के खिलाफ होगा. भारत को यूएई, नेपाल और पाकिस्तान के साथ ग्रुप-ए में रखा गया है. वहीं, ग्रुप-बी में में बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और मलेशिया को रखा गया है. इन दोनों ग्रुप में से टॉप-2 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करेंगी. इस टूर्नामेंट का सेमीफाइनल मुकाबला 12 नवंबर को होगा, जबकि फाइनल मैच 14 नवंबर से होगा.

भारतीय टीम के स्क्वाड में कौन-कौन?

BCCI की जूनियर सिलेक्शन कमेटी ने अंडर-19 एशिया कप के एक मजबूत टीम चुनी है. इस टीम में आर्यवीर सहवाग, वीके विनीत, कुशाग्र ओझा, अर्जुन राजपूत और मनाल चौहान जैसे युवा खिलाड़ियों को शामिल किया गया है. वहीं, अन्वय द्रविड़ और रजत बघेल को विकेटकीपिंग के तौर पर चुना गया है. इसके अलावा वी. यशवीर, आर्यन सवसानी, मोहित उल्वा, काव्या पटेल, शविन विनोद, इशान सूद को भी मौका मिला है. लक्ष्य रायचंदानी की कप्तानी में भारत की अंडर-19 टीम टूर्नामेंट जीतने के इरादे से मैदान पर उतरेगी.

भारत की अंडर-19 टीम का स्क्वाड

लक्ष्य रायचंदानी (कप्तान), आर्यवीर सहवाग, वी.के. विनीत, यशबर्धन सिंह चौहान (उप-कप्तान), कुशाग्र ओझा, अर्जुन राजपूत, मनाल चौहान, अन्वय द्रविड़ (विकेटकीपर), रजत बघेल (विकेटकीपर), वी. यशवीर, आर्यन सवसानी, मोहित उल्वा, काव्या पटेल, शविन विनोद, इशान सूद.