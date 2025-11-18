Home > खेल > T20 World Cup 2026: यूरोप से दो टीमों की वर्ल्ड कप में धांसू एंट्री, पॉइंट्स टेबल पर दबदबा, इतिहास भी रचा

ICC World Cup 2026: यूरोप की दो टीमों ने क्वालिफ़ायर में ऐसा कमाल किया कि एक ने इतिहास रच दिया और दूसरी पूरे टूर्नामेंट पर हावी रही. दोनों ने 2026 टी20 विश्व कप का टिकट पक्का कर लिया.

Published: November 18, 2025 2:13:08 AM IST

ICC Men’s T20 World Cup Europe Qualifier: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 आगामी फरवरी-मार्च 2026 में भारत और श्रीलंका की मेज़बानी में आयोजित होगा. यह टूर्नामेंट मेंस टी20 क्रिकेट के इतिहास का 10वां संस्करण होगा, जिसमें कुल 20 टीमें हिस्सा लेंगी. यूरोप क्वालिफ़ायर में नीदरलैंड और इटली ने टॉप 2 स्थान हासिल कर टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफ़ाई किया. यह क्वालिफ़िकेशन इसलिए भी खास है क्योंकि इटली पहली बार किसी भी क्रिकेट विश्व कप में जगह बनाने में सफल रहा है, जो 4 बार फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप विजेता रह चुका है. फुटबॉल के लिए मशहूर इस देश के लिए यह बड़ी उपलब्धि है.

नीदरलैंड से आख़िरी क्वालिफ़ायर मैच हारने के बावजूद, नेट रन रेट में जर्सी को पीछे छोड़कर इटली ने दूसरा क्वालिफ़िकेशन स्थान हासिल किया. नीदरलैंड (जो पूरे टूर्नामेंट में अजेय रहा) और इटली अब उन 20 टीमों में शामिल हो गए हैं जो भारत और श्रीलंका में होने वाले वर्ल्ड कप में खेलेंगी.

इनकी बदौलत इटली पहुंचा वर्ल्ड कप

जो बर्न्स (Joe Burns) की अगुवाई वाली इटैलियन टीम ने दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींचा है. बर्न्स, जो अपनी इटैलियन विरासत के ज़रिए क्वालीफाई करते हैं, टीम में अनुभव और नेतृत्व दोनों लेकर आए. उनके साथ केंट के पूर्व ऑलराउंडर ग्रांट स्टीवर्ट (Grant Stewart) और उभरते सितारे एमिलियो गे (Emilio Gay) भी हैं, जिन्होंने इंग्लैंड लायंस के लिए खेलने के कुछ ही हफ़्ते बाद इटली के लिए खेलकर फैंस को चौंका दिया. स्कॉटलैंड के खिलाफ गे के अर्धशतक ने इटली की ICC टूर्नामेंट के एक स्थापित नियमित खिलाड़ी पर 12 रनों की ऐतिहासिक जीत में अहम भूमिका निभाई.

नीदरलैंड का दबदबा

नीदरलैंड के खिलाफ इटली का आखिरी ग्रुप मैच बेहद रोमांचक रहा. पहले बल्लेबाजी करते हुए, उन्होंने बेंजामिन मैनेंटी की संयमित पारी और स्टीवर्ट के आखिरी क्षणों में किए गए शानदार प्रदर्शन की बदौलत 134/7 का स्कोर बनाया. रोएलोफ वैन डेर मेर्वे के 3/15 के स्पेल ने इटली को सीमित रखने में मदद की और डच टीम ने 17वें ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया. हालांकि इटली यह मैच 9 विकेट से हार गया, लेकिन मैच को 15वें ओवर से आगे खींचना महत्वपूर्ण साबित हुआ, क्योंकि इससे उन्हें जर्सी से आगे निकलने के लिए आवश्यक नेट रन रेट हासिल हुआ (+0.612 बनाम +0.306).

यूरोप क्वालीफायर प्वाइंट्स टेबल

टीम

मैच (P)

जीत (W)

हार (L)

बिना परिणाम (NR)

अंक (PTS)

नेट रन रेट (NRR)

नीदरलैंड

4

3

1

0

6

+1.281 (Q)

इटली

4

2

1

1

5

+0.612 (Q)

जर्सी

4

2

1

1

5

+0.306

स्कॉटलैंड

4

1

2

1

3

-0.117

गर्नसी

4

0

3

1

1

-2.517

ये टीमें 2026 टी20 विश्व कप के लिए क्वालीफाई कर चुकी हैं

भारत, श्रीलंका, इंग्लैंड, अफ़ग़ानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका, USA, वेस्ट इंडीज़, आयरलैंड, न्यूज़ीलैंड, पाकिस्तान, इटली, नीदरलैंड, कनाडा, नामीबिया, ज़िम्बाब्वे, नेपाल, ओमान और UAE

2026 टी20 विश्व कप, पुरुष टी20 विश्व कप का दसवाँ संस्करण होगा.

