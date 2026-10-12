Ranji Trophy 2026-27: रणजी ट्रॉफी में तुषार देशपांडे का कहर! चंडीगढ़ के खिलाफ झटकी हैट्रिक, 7 ओवर में आधी टीम कर दी साफ

Tushar Deshpande Hat-Trick: भारत के स्टार तेज गेंदबाज तुषार देशपांडे ने रणजी ट्रॉफी के पहले ही मैच में अपनी गेंद से कहर बरपाया है. तुषार देशपांडे ने मुंबई की ओर से खेलते हुए चंडीगढ़ के खिलाफ घातक गेंदबाजी की. उन्होंने चंडीगढ़ के खिलाफ हैट्रिक ली और सिर्फ 7 ओवर में अकेले ही आधी टीम को पवेलियन भेज दिया. इसी के साथ तुषार देशपांडे ने इतिहास रच दिया है. दरअसल, वे मुंबई के सिर्फ छठे ऐसे गेंदबाज हैं, जिन्होंने रणजी ट्रॉफी में हैट्रिक ली है.

तुषार देशपांडे (Tushar Deshpande) की घातक गेंदबाजी के दम पर मुंबई की टीम ने इस मैच में शिकंजा कस लिया है. मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 429 रनों की विशाल स्कोर खड़ा किया. इसके जवाब में उतरी चंडीगढ़ की टीम मुंबई की घातक गेंदबाजी के सामने सिर्फ 78 रन के स्कोर पर ढेर हो गई.

तुषार देशपांडे ने कैसे ली हैट्रिक?

31 साल के तुषार देशपांडे ने चंडीगढ़ के खिलाफ खतरनाक गेंदबाजी करते हुए 7 ओवर में 17 रन खर्च करके 5 विकेट हासिल किए. इस दौरान उन्होंने पारी के 11वें ओवर में हैट्रिक ली. उन्होंने ओवर की तीसरी गेंद पर चंडीगढ़ के बल्लेबाज अर्जुन आजाद को सिलवेस्टर डिसूजा के हाथों कैच आउट कराया. अर्जुन आजाद 33 गेंद पर 20 रन बनाकर आउट हुए. इसके बाद ओवर की चौथी गेंद पर देशपांडे ने शिवम भांबरी को बोल्ड कर दिया. फिर 5वीं गेंद पर तुषार ने दीपेंद्र कुश को यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट कराया. इस तरह उन्होंने लगातार 3 गेंदों पर 3 विकेट लेकर अपनी हैट्रिक पूरी की.

तुषार देशपांडे ने बल्ले से भी किया कमाल

मुंबई के इस घातक गेंदबाज ने सिर्फ गेंद से ही नहीं, बल्कि बल्ले से भी अपना अहम योगदान दिया. देशपांडे ने नंबर-9 पर आकर मुंबई के लिए 47 गेंद पर 44 रनों की शानदार पारी खेली. इस पारी के दौरान उनके बल्ले से 4 चौके और 2 छक्के आए. उनकी इस पारी के चलते मुंबई की टीम ने 400 रनों के स्कोर का आंकड़ा पार किया. इसके बाद गेंदबाजी करते हुए 7 ओवर में 5 बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया.

देशपांडे का करियर

तुषार देशपांडे ने अभी तक फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 49 मैच खेले हैं. इस दौरान उन्होंने 83 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 134 विकेट हासिल किए हैं. उन्होंने 6 बार 4 विकेट हॉल लिया है, जबकि 5 बार 5 विकेट हॉल पूरा किया है. इसके अलावा एक पारी में 70 रन देकर 6 विकेट लेना उनका बेस्ट प्रदर्शन है. वहीं, मैच में उनका बेस्ट प्रदर्शन 99 रन देकर 9 विकेट लेना है.

अगर तुषार देशपांडे इसी तरह ऑलराउंडर प्रदर्शन करते रहे, तो उन्हें भारत की टेस्ट में मौका मिल सकता है. दरअसल, इस समय भारत को एक ऐसे बल्लेबाज की जरूरत है, जो गेंदबाजी के साथ ही लोअर ऑर्डर में आकर रन बना सके. ऐसे में तुषार देशपांडे इस रोल के लिए अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं.