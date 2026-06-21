Japan vs Tunisia: मैनेजर बदला पर नहीं बदली किस्मत! ऐतिहासिक 1000वें मैच में जापान ने ट्यूनीशिया को धोया, वर्ल्ड कप से पत्ता साफ

Tunisia vs Japan World Cup 2026: ट्यूनीशिया ने पिछले मैच में स्वीडन से 5-1 की करारी हार के बाद अपने मैनेजर साबरी लामौची को हटाकर हर्वे रेनार्ड को नया जिम्मा सौंपा था. लेकिन मैदान पर खेल देखकर लगा कि दिक्कत मैनेजर में नहीं, बल्कि खुद टीम में थी. जिस टीम के हौसले पस्त हों और डिफेंस कमजोर हो, उसका मैनेजर बदलने से भी नतीजा नहीं बदलता. जापान ने ट्यूनीशिया को खेल के हर मोर्चे पर पछाड़ दिया. जापान की इस जीत के सबसे बड़े हीरो रहे उनके खिलाड़ी अयासे उएदा(Ayase Ueda), जिन्होंने दो बेहतरीन गोल दागे और ट्यूनीशिया के डिफेंस की धज्जियां उड़ा दीं.

नए मैनेजर का फ्लॉप शो

नए मैनेजर रेनार्ड को अपनी टीम के साथ तैयारी के लिए सिर्फ तीन दिन मिले थे. रेनार्ड का पुराना रिकॉर्ड शानदार रहा है (उन्होंने ज़ाम्बिया और आइवरी कोस्ट को चैंपियन बनाया था), लेकिन इस बार उनकी किस्मत ने साथ नहीं दिया. उनकी पहचानी जाने वाली सफेद शर्ट भी टीम के काम नहीं आई. वैसे इस हार के लिए उन्हें दोष देना गलत होगा, वो तो बस एक नया चेहरा हैं जिन्हें अब इस बात की सफाई देनी पड़ रही है कि ट्यूनीशिया इतनी जल्दी वर्ल्ड कप से बाहर क्यों हो गया.

इतिहास का 1,000वां मैच

यह मैच फुटबॉल इतिहास के लिए बहुत खास था क्योंकि यह वर्ल्ड कप का 1,000वां मुकाबला था। 96 साल पहले जो सफर ठंड के मौसम में शुरू हुआ था, वह आज इस उमस भरे स्टेडियम में पहुँच चुका था. मैच से एक दिन पहले भारी बारिश के कारण स्टेडियम के बाहर बाढ़ जैसा माहौल था, लेकिन मैच के दिन सिर्फ सड़कों पर कीचड़ ही नजर आया.

मैच का पूरा रोमांच

शुरुआती झटका: मैच शुरू होते ही दूसरे मिनट में जापान को एक साफ पेनल्टी मिलनी चाहिए थी, लेकिन रेफरी और VAR दोनों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि, जापान को इससे फर्क नहीं पड़ा और चौथे मिनट में ही दाइची कामदा के गोल की बदौलत जापान 1-0 से आगे हो गया

जापान के खिलाड़ियों ने मैदान पर लगातार हमले जारी रखे। ट्यूनीशिया के गोलकीपर ने कुछ अच्छे बचाव किए, वरना शुरुआती 10 मिनट में ही स्कोर 3-0 हो सकता था. आखिरकार 31वें मिनट में जापान को अपनी मेहनत का फल मिला. अयासे उएदा को ट्यूनीशिया के डिफेंडर्स ने खुला छोड़ दिया, जिसका फायदा उठाकर उन्होंने एक जोरदार शॉट मारा और गेंद सीधे गोल पोस्ट के कोने में जा घुसी. इस दूसरे गोल के साथ ही जापान ने 2-0 की मजबूत बढ़त बना ली और ट्यूनीशिया मैच से पूरी तरह बाहर हो गया.