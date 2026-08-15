ट्रेविस हेड की ये हरकत देख दंग रह गए गिलक्रिस्ट! आउट होने के बाद किया ऐसा काम, VIDEO वायरल

Travis Head Viral Video: दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में शुमार ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ट्रेविस हेड ने शनिवार (15 अगस्त) को कुछ ऐसा किया, जिसे देख सभी दंग रह गए. बांग्लादेश के खिलाफ डार्विन टेस्ट में ट्रेविस हेड दूसरी पारी में सस्ते में आउट हो गए. पहली पारी हेड को आउट करने वाले बांग्लादेशी तेज गेंदबाज हसन महमूद ने तीसरी पारी में भी ट्रेविस हेड को बोल्ड कर दिया. आउट होने के बाद ट्रेविस हेड सीधे पवेलियन नहीं लौटे. वह पीछे मुड़े और फिर नीचे गिरी बेल्स को उठाकर स्टंप्स पर सजाने लगे. उनकी इस हरकत को देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग दंग रह गए. यहां तक कमेंट्री कर रहे ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज एडम गिलक्रिस्ट भी अपना रिएक्शन नहीं छुपा सके.

ट्रेविस हेड का वीडियो वायरल

जब हसन महमूद ने ट्रेविस हेड (Travis Head) को बोल्ड किया, तो कमेंट्री बॉक्स में बैठे एडम गिलक्रिस्ट ने कहा, ‘चॉप्ड ऑन! हसन महमूद ने फिर से कमाल कर दिया. उन्होंने कहा, ‘ट्रेविस हेड का बल्ला तिरछा लगा. यह असाधारण है. मैंने अपने पूरे क्रिकेट करियर में ऐसा कभी नहीं देखा. एक बल्लेबाज इतना निराश है, लेकिन फिर भी मुड़कर स्टंप्स को वापस ठीक करता है.’ इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है.

“I’ve never seen that in all my cricketing career.” Travis Head chopped on for a second time in this match, but his considerate move even caught Adam Gilchrist off guard. #AUSvBAN pic.twitter.com/LEKgbtbshq — cricket.com.au (@cricketcomau) August 15, 2026

महमूद ने ट्रेविस को दूसरी बार किया बोल्ड

ऑस्ट्रेलिया बनाम बांग्लादेश के पहले टेस्ट मैच में हसन महमूद शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं. उन्होंने ट्रेविस हेड को दोनों पारियों में बोल्ड किया. उनकी घातक गेंदबाजी के चलते बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया पर दबदबा बना लिया है. ट्रेविस हेड पहली पारी में 22 और दूसरी में 17 रन बनाकर आउट हुए.

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मैच का क्या हाल?

डार्विन टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. बांग्लादेश की घातक गेंदबाजी के सामने ऑस्ट्रेलियाई टीम पहली पारी में सिर्फ 198 पर ढेर हो गई. इसके बाद बांग्लादेश अपनी पहली पारी खेलने उतरी. बांग्लादेश ने पहली पारी में 426 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया पर 228 रनों की बढ़त बना ली. बांग्लादेश की ओर से तंजीद हसन तमीम ने 101 रनों की पारी खेली. इसके अलावा नजमुल हुसैन शांतो ने 84 रन और मेहदी हसन मिराज ने 65 रन बनाए. फिलहाल ऑस्ट्रेलियाई टीम अपनी दूसरी पारी खेल रही है. ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट के नुकसान पर 161 रन बना लिए हैं. हालांकि अभी भी वे 67 रन पीछे चल रहे हैं. फिलहाल कैमरन ग्रीन और एलेक्स कैरी क्रीज पर मौजूद हैं.