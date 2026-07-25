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मेरी वाइफ को गालियां दीं… विराट कोहली के साथ विवाद पर छलका ट्रेविस हेड का दर्द, जानें क्या कहा?

Travis Head-Virat Kohli Controversy: ट्रेविस हेड ने आईपीएल 2026 में विराट कोहली के साथ हुए विवाद पर चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने साफ किया कि विराट कोहली के साथ उनका कोई झगड़ा नहीं है. हालांकि जिस तरह से उनके परिवार को ट्रोल किया गया, उससे उन्हें दुख हुआ.

By: Ankush Upadhayay | Published: July 25, 2026 10:42:03 AM IST

ट्रेविस हेड ने कोहली के साथ हैंडशेक विवाद पर तोड़ी चुप्पी.
ट्रेविस हेड ने कोहली के साथ हैंडशेक विवाद पर तोड़ी चुप्पी.


Travis Head-Virat Kohli Controversy: IPL 2026 में ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड का विराट कोहली के साथ हैंडशेक विवाद हो गया था. अब ट्रेविस हेड ने आखिरकार इस विवाद पर चुप्पी तोड़ी है. ट्रेविस हेड ने बताया कि आखिर उस दिन मैदान पर क्या हुआ था. उस घटना के बाद किस तरह से सोशल मीडिया पर उनकी पत्नी और परिवार को ट्रोल किया गया. ट्रेविस हेड ने कहा कि उनका विराट कोहली के कोई झगड़ा नहीं है. हालांकि इसके बावजूद उनके परिवार को जिस तरह से बीच में घसीटा गया, उससे उन्हें काफी दुख है.

विराट कोहली (Virat Kohli) के साथ हुए हैंडशेक विवाद पर ट्रेविस हेड ने कहा कि इसमें कुछ भी सुलझाने जैसा नहीं है. साथ ही उन्होंने अपनी वाइफ जेसिका हेड की तारीफ की, जिस तरह से उन्होंने सोशल मीडिया पर हो रही ट्रोलिंग को हैंडल किया.

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मेरी वाइफ को गालियां दी गईं…

ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ट्रेविस हेड (Travis Head) ने कोड स्पोर्ट्स से बातचीत करते हुए कोहली के साथ आईपीएल 2026 में हुए विवाद पर चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने कहा कि ‘मुझे नहीं लगता कि कुछ भी सुलझाने जैसा है. यह बस वही है जो है. प्रतियोगिता कैसे चली या क्या हुआ इसमें कोई हैरानी नहीं है जैसा कि उम्मीद थी.’ ट्रेविस हेड ने आगे कहा कि उस घटना के बाद उनकी वाइफ को सोशल मीडिया पर गालियां दी गईं, जो सही नहीं था.

हेड ने कहा ‘जेसिका और मैं चीजों को सही नजरिए से देखते हैं. हम जानते हैं कि यह उसी दुनिया का हिस्सा है, जिसमें हम रहते हैं. लेकिन असली परेशानी तब हुई, जब मामला परिवार के दूसरे सदस्यों तक पहुंच गया. वे लोग ऐसी चीजें देखने के आदी नहीं हैं.’ बता दें कि कोहली के साथ विवाद के दौरान उनकी पत्नी जेसिका हेड को भी सोशल मीडिया पर कई आपत्तिजनक संदेश मिले थे.

क्या है पूरा विवाद?

दरअसल, आईपीएल 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेले गए मैच में कोहली और हेड के बीच विवाद हो गया था. पहले मैच के दौरान उन दोनों के बीच थोड़ी बहस हुई थी, जिसका वीडियो खूब वायरल हुआ था. इसके बाद जब मैच खत्म हुआ, तो देखा गया कि विराट कोहली ने ट्रेविस हेड ने हाथ नहीं मिलाया. इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया. इसके बाद अटकलें लगाई जाने लगीं कि हेड और कोहली के बीच अनबन चल रही है.

हालांकि मामले ने तूल तब पकड़ा, जब कुछ फैंस ने सोशल मीडिया पर हेड की पत्नी जेसिका उनके परिवार को निशाना बनाया गया. जेसिका हेड ने खुद बताया था कि इस विवाद के बाद उन्हें और उनके परिवार को आपत्तिजनक संदेश मिले. हालांकि अब ट्रेविस हेड ने साफ कर दिया कि उनका विराट कोहली के साथ कोई झगड़ा नहीं चल रहा है.

Tags: Travis Headvirat kohli
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