राजस्थान की नीली जर्सी देखते ही ट्रेविस हेड बन गए रनों के दानव, सोशल मीडिया पर मीम्स की सुनामी!

नई दिल्ली: आईपीएल 2025 के सीजन 18 में सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने पहले मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ धमाकेदार जीत दर्ज की। सनराइजर्स के सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड और ईशान किशन की ताबड़तोड़ पारियों की बदौलत टीम ने 286 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। जवाब में राजस्थान की टीम ने भी अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन लक्ष्य से 45 रन दूर रह गई।

इसी बीच ट्रेविस हेड की विस्फोटक पारी के बाद सोशल मीडिया पर मजेदार मीम्स की बाढ़ आ गई। कई यूजर्स ने मजाक में लिखा कि हेड को राजस्थान रॉयल्स की जर्सी में नीला रंग दिखते ही रनों की बारिश करने का जोश आ गया। एक फैन ने मजेदार अंदाज में कहा, “राक्षस जाग चुका है!” फैंस के बीच यह चर्चा आम है कि ट्रेविस हेड जब भी किसी विरोधी टीम की नीली जर्सी देखते हैं, तो उनका आक्रामक अंदाज चरम पर पहुंच जाता है। एक यूजर ने लिखा, “हेड को राजस्थान की जर्सी का पिंक रंग नहीं दिखा, बस नीली बाजू देखकर टूट पड़े

सनराइजर्स हैदराबाद के ओपनर ट्रेविस हेड ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए महज 31 गेंदों में 67 रन बनाए। उनकी इस पारी में 9 चौके और 3 छक्के शामिल थे। शुरुआत में उन्होंने अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर 45 रनों की साझेदारी निभाई। इसके बाद उन्होंने ईशान किशन के साथ मिलकर 85 रन जोड़े, जिससे टीम को एक मजबूत आधार मिला। ट्रेविस हेड की यह पारी सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बन गई।

Travis Head when he spots Blue on the jersey pic.twitter.com/1s3YPhmwGZ

— Sagar (@sagarcasm) March 23, 2025