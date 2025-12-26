विजय हजारे ट्रॉफी में दर्दनाक हादसा! KKR के इस स्टार बल्लेबाज को स्ट्रेचर पर ले गए अस्पताल; सिर में लगी गंभीर चोट

Vijay Hazare Trophy match: विजय हजारे ट्रॉफी 2025 के दूसरे दिन एक दुखद घटना हुई. मुंबई और उत्तराखंड के बीच मैच के दौरान 21 साल के उभरते हुए बल्लेबाज अंगकृष रघुवंशी को गंभीर चोट लग गई. चोट इतनी गंभीर थी कि वह उठ नहीं पाए. तुरंत मैदान पर स्ट्रेचर लाया गया, और उन्हें उठाकर सीधे अस्पताल ले जाया गया. यह घटना मैच की दूसरी पारी के दौरान हुई जब अंगकृष फील्डिंग कर रहे थे.

कैसे हुआ हादसा?

यह घटना जयपुर में खेले जा रहे मैच के दौरान हुई, जब उत्तराखंड की पारी के 30वें ओवर में तनुष कोटियन बॉलिंग कर रहे थे. उनकी एक गेंद पर सौरभ रावत ने बड़ा शॉट मारने की कोशिश की. गेंद हवा में काफी ऊपर चली गई, और अंगकृष कैच लेने के लिए डीप मिड-विकेट की तरफ दौड़े और गेंद पकड़ने के लिए डाइव लगाई. उन्होंने एक हाथ से कैच पकड़ने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे और गिर गए, जिससे उनके कंधे में चोट लगी और उनका सिर जमीन पर लग गया.

रघुवंशी कुछ सेकंड के लिए घुटने के बल बैठे रहें, लेकिन फिर जमीन पर लेट गए. वह उठ नहीं पा रहे थे और दर्द से कराहते हुए दिखे. उन्हें गर्दन हिलाने में भी दिक्कत हो रही थी. इसके बाद मुंबई के फिजियोथेरेपिस्ट मैदान पर भागे. चूंकि रघुवंशी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पा रहे थे, इसलिए स्ट्रेचर मंगवाया गया, और बाहर खड़ी एम्बुलेंस उन्हें पास के SDMH अस्पताल ले गई. उनके जरूरी स्कैन होंगे और उन्हें ऑब्ज़र्वेशन में रखा जाएगा.

रोहित के साथ ओपनिंग

इस मैच में अंगकृष ने रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग की. हालांकि वह 20 गेंदों पर सिर्फ़ 11 रन ही बना पाए. रोहित शर्मा भी इस मैच में अपना खाता नहीं खोल पाए और ज़ीरो पर आउट हो गए. 21 साल के अंगकृष रघुवंशी को भारतीय क्रिकेट के उभरते सितारे में से एक माना जाता है. उन्हें IPL 2026 से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स ने रिटेन किया है. अब तक उन्होंने KKR के लिए 22 मैच खेले हैं और दो अर्धशतकों सहित 463 रन बनाए है. विजय हजारे ट्रॉफी के पहले मैच में उन्होंने सिक्किम के खिलाफ 38 रन बनाए थे.

खतरनाक चोट की घटनाएं

Nari Contractor (1962): वेस्ट इंडीज दौरे के दौरान एक तेज बाउंसर सिर पर लगने से उनकी सिर फट गया. वह कोमा में चले गए, और हालांकि वह बच गए, लेकिन इस चोट ने उनके करियर को खत्म कर दिया.

Raman Lamba (1998): ढाका में फील्डिंग करते समय बिना हेलमेट पहने होने पर गेंद उनके सिर पर लगी, जिससे ब्रेन हेमरेज हुआ जो जानलेवा साबित हुआ था.

Shreyas Iyer (2025): ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक वनडे मैच में फील्डिंग करते समय उन्हें प्लीहा में चोट लगी, जिससे गंभीर अंदरूनी ब्लीडिंग हुई.