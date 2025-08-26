Home > खेल > Cricket Records: वो 7 रिकॉर्ड जिन्हें जानकर दंग रह जाएंगे आप – मुरलीधरन के छक्कों से लेकर सचिन की गेंदबाजी तक

August 26, 2025

Cricket Records: क्रिकेट में रोजाना नए रिकॉर्ड बनते और टूटते रहते हैं, लेकिन कुछ आंकड़े ऐसे होते हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल होता है। चाहे वह मुरलीधरन का गंभीर से ज्यादा छक्के लगाना हो, बुमराह की धारदार गेंदबाजी, या फिर यशस्वी जायसवाल का अलग-अलग मैदानों पर लगातार टेस्ट खेलना,ये रिकॉर्ड क्रिकेट की अनोखी कहानियों को और रोचक बना देते हैं। सचिन तेंदुलकर जैसे दिग्गज भी गेंदबाजी में वॉर्न और अख्तर से आगे निकल सकते हैं, यह बताता है कि क्रिकेट का खेल हमेशा अनिश्चितताओं और चौंकाने वाले फैक्ट्स से भरा हुआ है, आइए जानते हैं इन रिकॉर्डस के बारे में विस्तार से।

 गंभीर से ज्यादा मुरलीधरन ने लगाए सिक्स

क्रिकेट प्रेमियों को यह जानकर हैरानी होगी कि श्रीलंका के महान स्पिनर मुथैया मुरलीधरन ने बल्लेबाज गौतम गंभीर से ज्यादा छक्के लगाए हैं। मुरलीधरन ने अपने इंटरनेशनल करियर में टेस्ट और वनडे को मिलाकर 41 छक्के लगाए। इसके उलट गंभीर ने टेस्ट, वनडे और टी20 को मिलाकर सिर्फ 37 छक्के ही लगाए हैं। यह रिकॉर्ड बताता है कि क्रिकेट में कई बार गेंदबाज भी बल्ले से बड़ा योगदान दे देते हैं।

बुमराह का टी20 वर्ल्ड कप 2024 का कारनामा

जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी का जलवा 2024 टी20 वर्ल्ड कप में साफ दिखा। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 15 विकेट लिए, जबकि उनके खिलाफ सिर्फ 12 चौके-छक्के ही लगे। यानी बुमराह ने जितने विकेट चटकाए, उससे कम बार बल्लेबाज उनकी गेंद पर बाउंड्री निकाल पाए। यह रिकॉर्ड आधुनिक क्रिकेट में बेहद दुर्लभ है।

यशस्वी जायसवाल के 24 अलग-अलग मैदान

भारत के युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने अपने शुरुआती 24 टेस्ट मैच अलग-अलग मैदानों पर खेले हैं। उन्होंने अब तक किसी एक मैदान पर दो टेस्ट मैच नहीं खेले। इस दौरान उन्होंने 2209 रन बनाए हैं, जिसमें 6 शतक और 12 अर्धशतक शामिल हैं। यह अनोखा रिकॉर्ड उनके करियर की खासियत को दर्शाता है।

मैक्सवेल का भारतीय मैदानों पर तिहरा शतक रिकॉर्ड

ग्लेन मैक्सवेल भारतीय मैदानों पर तीनों फॉर्मेट,टेस्ट, वनडे और टी20 में शतक लगाने वाले इकलौते विदेशी खिलाड़ी हैं। किसी और विदेशी बल्लेबाज ने यह कारनामा अब तक नहीं किया है। मैक्सवेल का यह रिकॉर्ड भारत में उनकी धमाकेदार बल्लेबाजी क्षमता को साबित करता है।

वर्ल्ड कप जीत और बिना दाढ़ी वाले कप्तान

क्रिकेट वर्ल्ड कप का इतिहास बेहद दिलचस्प है। अब तक जितने भी कप्तानों ने अपनी टीम को खिताब जिताया है, वे सभी बिना दाढ़ी के थे। 13 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट हो चुके हैं, लेकिन दाढ़ी रखने वाला कोई भी कप्तान अब तक वर्ल्ड कप नहीं जीत सका। यह रिकॉर्ड क्रिकेट के इतिहास में काफी अनोखा है।

सचिन से आगे वसीम अकरम

सचिन तेंदुलकर का टेस्ट में उच्चतम स्कोर 248 नाबाद रहा है। लेकिन पाकिस्तान के महान गेंदबाज वसीम अकरम ने इससे भी बड़ी पारी खेली थी। उनका उच्चतम स्कोर 257 नाबाद है। यह रिकॉर्ड दर्शाता है कि गेंदबाज भी कभी-कभी बल्लेबाजी में दिग्गजों को पीछे छोड़ देते हैं।

वॉर्न और अख्तर से आगे तेंदुलकर

सचिन तेंदुलकर ने न केवल बल्ले से, बल्कि गेंदबाजी में भी चौंकाने वाले रिकॉर्ड बनाए। उन्होंने वनडे क्रिकेट में 8054 गेंदें फेंकीं, जो शोएब अख्तर (7764) से ज्यादा हैं। इतना ही नहीं, उनके नाम वनडे में 2 बार पांच विकेट लेने का कारनामा भी है, जबकि शेन वॉर्न यह सिर्फ एक बार कर पाए।

