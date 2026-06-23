किसी ने 18 करोड़ में बदली टीम, तो किसी की घर वापसी… IPL इतिहास के 5 सबसे बड़े ट्रेड, जिससे बदली टीमों की तस्वीर

IPL 5 Biggest Trades: IPL 2026 खत्म होने के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच बड़ी ट्रेड डील हुई है. इस डील के तहत लखनऊ सुपर जायंट्स के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत अपनी पुरानी टीम दिल्ली कैपिटल्स में वापसी कर रहे हैं. वहीं, दिल्ली कैपिटल्स के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव लखनऊ सुपर जायंट्स से जुड़ेंगे. इस डील के अनुसार, दिल्ली कैपिटल्स में वापसी करने पर ऋषभ पंत की सैलरी में 12 करोड़ रुपये की कटौती हुई है. इसका मतलब है कि 15 करोड़ रुपये की सैलरी पर दिल्ली कैपिटल्स में वापसी कर रहे हैं.

ऋषभ पंत को लखनऊ सुपर जायंट्स ने मेगा ऑक्शन में 27 करोड़ रुपये में खरीदा था. वहीं, कुलदीप यादव अपनी मौजूदा सैलरी यानी 13.50 करोड़ रुपये पर लखनऊ सुपर जायंट्स में शामिल हो रहे हैं. इसे आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा ट्रेड बताया जा रहा है. हालांकि इससे पहले भी आईपीएल इतिहास में कई ट्रेड हुए हैं. जानिए आईपीएल के सबसे बड़े ट्रेड…

संजू सैमसन-रविंद्र जडेजा का ट्रेड

IPL 2026 से चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच ऐतिहासिक ट्रेड हुआ था. इसमें चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा और सैम करन को राजस्थान रॉयल्स के साथ ट्रेड किया. इसके बदले में चेन्नई सुपर किंग्स ने विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन को अपनी टीम में शामिल किया. इस डील में जडेजा की फीस 18 करोड़ से घटाकर 14 करोड़ कर दी गई, जबकि सैम करन की सैलरी 2.4 करोड़ ही रही. वहीं, सैमसन को अपनी मौजूदा 18 करोड़ की फीस पर ही ट्रेड किए गए.

कैमरन ग्रीन का RCB में जाना

IPL 2024 से पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस से ऑस्ट्रेलिया ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन को 17.5 करोड़ की भारी रकम पर ट्रेड कर अपनी में शामिल किया. इससे वह आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा कीमत पर ट्रेड किए जाने वाले खिलाड़ी बने.

हार्दिक पांड्या की MI में वापसी

IPL 2024 से पहले ही हार्दिक पांड्या ने गुजरात टाइटंस का साथ छोड़कर अपनी पुरानी टीम मुंबई इंडियंस में कप्तान के तौर पर वापसी की. इस ट्रेड डील में हार्दिक पांड्या 15 करोड़ रुपये की फीस के साथ मुंबई इंडियंस में शामिल हुए. यह ट्रेड ट्रांसफर पूरी तरह से कैश में हुआ था.

शार्दुल ठाकुर का KKR में जाना

IPL 2023 से पहले दिल्ली कैपिटल्स ने शार्दुल ठाकुर को 10.75 करोड़ रुपये में कोलकाता नाइट राइडर्स में ट्रेड किया था. यह एक ऑल-कैश डील थी, जिसमें केकेआर ने दिल्ली को ऑलराउंडर अमन खान दिया था.