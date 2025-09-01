Home > खेल > T20 में भारत की जीत के असली हीरो: सबसे ज्यादा प्रतिशत रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, रोहित-कोहली भी पीछे

T20 में भारत की जीत के असली हीरो: सबसे ज्यादा प्रतिशत रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, रोहित-कोहली भी पीछे

Published By: Shivashakti Narayan Singh
Published: September 1, 2025 13:29:41 IST

T20 Winning Record:
T20 Winning Record:

T20 Winning Record: टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के लिए कई बल्लेबाजों ने यादगार पारियां खेली हैं और टीम को जीत दिलाने में अहम योगदान दिया है। अगर टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा रनों की बात करें तो रोहित शर्मा का नाम सबसे पहले आता है। लेकिन जब हम यह देखते हैं कि भारत की जीत में किस बल्लेबाज ने अपनी पारियों से सबसे ज्यादा प्रतिशत रन बनाए हैं, तो रोहित से आगे भी एक खिलाड़ी है। आइए जानतें हैं उन खिलाड़ियों के बारे में जिन्होंने भारत के लिए T20 इंटरनेशनल में कम से कम 1000 रन बनाए हैं।

विराट कोहली (virat-kohli)

भारतीय टीम के रन मशीन कहे जाने वाले विराट कोहली (Virat Kohli) का नाम टी20 इंटरनेशनल में रोहित शर्मा (Rohit Sharma) के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वालों में आता है। कोहली ने अब तक कुल 4188 रन बनाए हैं, कोहली के कुल रनों में से सिर्फ 72.3% रन ही भारत की जीत में जुड़े हैं। यही वजह है कि इस खास लिस्ट में वह टॉप-5 से बाहर हैं।

सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav)

भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव भी इस लिस्ट में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। वह विराट कोहली से भी ऊपर 5वें पायदान पर हैं।सूर्या (Suryakumar Yadav) ने अपने करियर में अब तक कुल 2598 रन बनाए हैं। इनमें से करीब 75.8% रन भारत की जीत में आए हैं।

युवराज सिंह (Yuvraj Singh)

युवराज सिंह ने अपना आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच भले ही साल 2017 में खेला हो, लेकिन उनका नाम आज भी इस लिस्ट में शामिल है। अपने टी20 करियर में युवी ने कुल 1177 रन बनाए थे। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से 76.4% रन भारत की जीत में आए।

श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer)

श्रेयस अय्यर ने अपने T20I करियर में अब तक 1104 रन बनाए हैं। खास बात यह है कि इनमें से 77.3% रन भारत की जीत में आए हैं। इसी वजह से वह इस लिस्ट में तीसरे पायदान पर मौजूद हैं।

रोहित शर्मा (Rohit Sharma)

रोहित शर्मा का नाम इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर आता है। रोहित (Rohit Sharma) भारत के लिए T20I में सबसे ज्यादा 4231 रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। और इनमें से करीब 82.3% रन टीम की जीत में आए हैं।

नंबर-1पर हैं केएल राहुल

इस लिस्ट के टॉप पर हैं केएल राहुल इन्होंने अब तक अपने T20I करियर में कुल 2265 रन बनाए हैं।सबसे खास बात यह है कि इनमें से 83% रन भारत की जीत में आए हैं, जो उन्हें बाकी सभी खिलाड़ियों से आगे खड़ा करता है।

