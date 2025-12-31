Top 10 Run Scorer in Test: टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 10 बल्लेबाजों की लिस्ट में कितने भारतीय, तीनों फॉर्मेट में कौन बना बादशाह?

Top Run Scorer in Test: साल 2025 टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से बेहद अहम था. इस साल विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का तीसरा फाइनल मुकाबला खेला गया. फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर दक्षिण अफ्रीका पहली बार चैंपियन बनी. विश्व टेस्ट चैंपियनशिप शुरू के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत फाइनल में नहीं पहुंचा था. भारतीय टीम के परिपेक्ष्य में देखें तो रोहित शर्मा और विराट कोहली का टेस्ट से संन्यास लेना बड़ी घटना थी. इन दोनों के बिना भारतीय टीम ने इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज ड्रॉ कराई. इसके लिए युवा भारतीय टीम की सराहना बनती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में किस बल्लेबाज ने सबसे ज्यादा रन बनाए.

2025 में तीनों फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने गिल (In 2025 Shubman Gill became the batsman with the most runs across all three formats)

भारत के टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल 2025 में तीनों फॉर्मेट में इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने. उन्होंने इस साल टेस्ट, वनडे और T20I में कुल मिलाकर 1764 रन बनाए हैं. इसके अलावा, शुभमन गिल इस साल टेस्ट में भी सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं, जहां उन्होंने 70.21 की औसत से 983 रन बनाए. गिल का 2025 में इंग्लैंड दौरा शानदार रहा. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गिल का फुल-टाइम टेस्ट कप्तान के तौर पर यह पहला दौरा था.

पहली बार कप्तान के तौर पर पहले इंग्लैंड दौरे पर सीरीज को 2-2 से सीरीज ड्रॉ करवाई और 754 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द सीरीज भी अपने नाम किया. जिसमें एक दोहरा शतक और चार शतक शामिल थे. उन्होंने कई रिकॉर्ड तोड़े और SENA देशों में दोहरा शतक बनाने वाले पहले भारतीय कप्तान बने.

2025 में टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने गिल (Shubman Gill became the batsman with the most runs in Test cricket in 2025)

रैंक खिलाड़ी देश रन 1. शुभमन गिल भारत 983 2. ट्रैविस हेड ऑस्ट्रेलिया 817 3. केएल राहुल भारत 813 4. जो रूट इंग्लैंड 805 5. हैरी ब्रूक इंग्लैंड 771 6. एलेक्स कैरी ऑस्ट्रेलिया 767 7. रवींद्र जडेजा भारत 764 8. यशस्वी जायसवाल भारत 745 9. बेन डकेट इंग्लैंड 735 10. डेवोन कॉनवे

न्यूजीलैंड

697



भारत की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 10 बल्लेबाज (Top 10 batsmen who have scored the most runs for India in Test cricket)

इसके अलावा, अगर टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की बात करें तो इसमें भी गिल पहले, केएल राहुल दूसरे, रवींद्र जडेजा तीसरे, यशस्वी जायसवाल चौथे, ऋषभ पंत 5वें, वाशिंगटन सुंदर छठें, सुदर्शन 7वें, ध्रुव जुरेल 8वें, करुण नायर 9वें और नीतीश कुमार रेड्‍डी 10वें नंबर पर रहे.