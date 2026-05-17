India Richest Cricketer: ना विराट ना रोहित, ये है भारत का सबसे अमीर खिलाड़ी; संपत्ति देख पकड़ लेंगे माथा

India Richest Cricketer: भारत में क्रिकेट की ताकत इतनी बढ़ गई है कि इसे धर्म की तरह पूजा जाता है. महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को इस धर्म का देवता माना जाता है. क्रिकेट के बढ़ते क्रेज से खिलाड़ियों की किस्मत भी चमकती है, जो रातों-रात स्टार बन जाते हैं.जब अपने संघर्षों से उबरे खिलाड़ी खेल की चकाचौंध में चमकते हैं, तो वे अमीर भी बन जाते हैं. उनका टैलेंट, उनके टैलेंट के दम पर, उन्हें लाखों कमाकर देता है. क्रिकेट की दुनिया में स्टार बनने के बाद, वे BCCI के साथ सालाना कॉन्ट्रैक्ट, IPL में महंगे ऑक्शन, स्पॉन्सरशिप और ब्रांड प्रमोशन से करोड़ों रुपये कमाते हैं.इसके बाद, ये खिलाड़ी अपनी कमाई को समझदारी से इन्वेस्ट भी करते हैं, जिससे उन्हें शानदार रिटर्न मिलता है और उनकी कमाई तेज़ी से बढ़ती है. यहाँ भारत के टॉप 10 क्रिकेटरों की लिस्ट दी गई है.

सचिन तेंदुलकर – लगभग ₹1400 करोड़

मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर लगभग 12 सालों से क्रिकेट से दूर हैं. हालांकि, फैंस के बीच उनका रुतबा वैसा ही है जैसा उनके खेलने के दिनों में था. दुनिया भर में उनकी फैन फॉलोइंग की वजह से उन्हें जाने-माने ब्रांड्स से एंडोर्समेंट मिलते हैं. वह अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा अलग-अलग कामों में भी लगाते हैं. उन्होंने एक जिम चेन में इन्वेस्ट किया है.

विराट कोहली, ₹1050 करोड़

19 साल की उम्र में, विराट कोहली ने अपने कारनामों से क्रिकेट की दुनिया में अपनी जगह बना ली. उनकी कप्तानी में, भारत ने अंडर-19 वर्ल्ड कप जीता. इससे उन्हें तुरंत IPL में ब्रेक मिला, और वह जल्द ही भारतीय टीम में शामिल हो गए. कोहली ने इन मौकों का फायदा उठाया और एक क्रिकेट आइकन बन गए. कोहली, जिन्हें कभी मैच फीस और IPL कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ ₹12 लाख मिलते थे, ने जल्द ही करोड़ों की नेट वर्थ बना ली. सचिन तेंदुलकर और दूसरे क्रिकेटरों की तरह स्टार बनने के बाद, उन्होंने स्पॉन्सरशिप, ब्रांड प्रमोशन और एंडोर्समेंट से पैसा कमाना शुरू कर दिया. समय-समय पर, उन्होंने अलग-अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया है और एक रेस्टोरेंट चेन और रॉन्ग नाम का एक लाइफस्टाइल ब्रांड चलाते हैं.

MS धोनी – ₹1063 करोड़

कैप्टन कूल और मैच-फिनिशर के तौर पर मशहूर धोनी भी दौलत के मामले में विराट कोहली के करीब हैं. उनके पास ₹1063 करोड़ की चल-अचल संपत्ति है.

सौरव गांगुली – ₹700 करोड़

पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली के पास भी लगभग ₹700 करोड़ की संपत्ति बताई जाती है.

युवराज सिंह – ₹400 करोड़

पूर्व भारतीय बल्लेबाज युवराज सिंह, जो 2007 और 2011 वर्ल्ड कप जीत के हीरो थे, उनकी भी नेट वर्थ लगभग ₹350 करोड़ है.

वीरेंद्र सहवाग – ₹350 करोड़

पूर्व भारतीय बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग की भी नेट वर्थ लगभग ₹350 करोड़ है.

गौतम गंभीर – ₹260 करोड़

गंभीर जो भारतीय टीम के पूर्व ओपनिंग बैट्समैन और 2007 और 2011 वर्ल्ड कप जीत में स्टार खिलाड़ी थे, अब भारतीय टीम के हेड कोच हैं. उनकी नेट वर्थ भी लगभग ₹260 करोड़ है.

रोहित शर्मा – ₹214 करोड़

पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की नेट वर्थ भी लगभग ₹214 करोड़ होने का अनुमान है.

सुरेश रैना और हार्दिक पांड्या भी लिस्ट में

सुरेश रैना और हार्दिक पांड्या टॉप 10 सबसे अमीर भारतीय क्रिकेटरों में 9वें और 10वें स्थान पर हैं. रैना के पास लगभग ₹200 करोड़ (लगभग $2.5 बिलियन) की चल और अचल संपत्ति है. इस बीच, तेज़ी से आगे बढ़ रहे हार्दिक पांड्या ने ₹98 से ₹100 करोड़ (लगभग $1.5 बिलियन) की नेट वर्थ जमा की है.