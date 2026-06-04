Richest Cricketers in India: ना धोनी ना कोहली, ये है भारत का सबसे अमीर खिलाड़ी; संपत्ति जान उड़ जाएंगे होश

Richest Cricketers in India: भारत में क्रिकेट कोई खेल नहीं है. यह एक धर्म है. पूरे देश में लाखों लोग अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग करते देखने के लिए सुबह जल्दी उठते हैं, देर से सोते हैं और खाना भी छोड़ देते हैं. छक्का लगने पर तालियों की गड़गड़ाहट, मैच की आखिरी गेंद से पहले का स्ट्रेस, वर्ल्ड कप जीतने की राष्ट्रीय खुशी, क्रिकेट से जुड़ी हर चीज़ भावनाओं को छूती है. हालांकि एक चीज़ है जिसके बारे में ज़्यादातर फ़ैन कभी नहीं सोचते, वह है बाउंड्री और विकेट से परे, क्रिकेट एक बड़ा बिज़नेस भी है. भारतीय क्रिकेटर इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट, IPL, ब्रांड एंडोर्समेंट और बिज़नेस वेंचर से सैलरी लेते हैं.उनमें से कुछ ने क्रिकेट के मैदान की सीमाओं से परे रेस्टोरेंट, फ़ैशन बिज़नेस, फ़िटनेस एंटरप्राइज़, रियल एस्टेट और भी बहुत कुछ जैसे एम्पायर बनाए हैं.तो चलिए जानते हैं कि भारत के अब तक के सबसे अमीर क्रिकेटर कौन हैं?

क्रमांक क्रिकेटर का नाम अनुमानित नेट वर्थ 1 सचिन तेंदुलकर ₹1,250 – ₹1,415 करोड़ 2 विराट कोहली ₹1,050 – ₹1,060 करोड़ 3 एमएस धोनी ₹1,000 – ₹1,063 करोड़ 4 सौरव गांगुली ₹700 करोड़ 5 वीरेंद्र सहवाग ₹340 – ₹350 करोड़ 6 युवराज सिंह ₹290 – ₹400 करोड़ 7 रोहित शर्मा ₹214 – ₹760 करोड़ 8 गौतम गंभीर ₹260 – ₹280 करोड़ 9 सुरेश रैना ₹200 करोड़ 10 हार्दिक पांड्या ₹98 – ₹120 करोड़

1. सचिन तेंदुलकर

अनुमानित नेट वर्थ: ₹1,250 – ₹1,415 करोड़

कोई भी लिस्ट भारतीय क्रिकेट के भगवान का ज़िक्र किए बिना शुरू नहीं होती. सचिन तेंदुलकर न सिर्फ़ अपने शानदार क्रिकेट करियर की वजह से बल्कि क्रिकेट के अलावा भी अपनी हमेशा रहने वाली शोहरत की वजह से एक अमीर आदमी हैं.

उन्होंने कई ब्रांड्स के साथ बड़े एंडोर्समेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं और जिम की एक चेन में भी इन्वेस्ट किया है. अपने रिटायरमेंट के दस साल से ज़्यादा समय बाद भी, तेंदुलकर भारतीय खेलों में सबसे ज़्यादा पहचाने जाने वाले और मार्केटेबल ब्रांड्स में से एक हैं.

2. विराट कोहली

अनुमानित नेट वर्थ: ₹1,050 – ₹1,060 करोड़

मैदान पर एक जोशीले और अग्रेसिव खिलाड़ी और मैदान के बाहर एक कूल, क्लासी इंसान के तौर पर मशहूर, कोहली ने 2008 में अपने डेब्यू के बाद से दुनिया भर में फ़ैनबेस बनाया है. अपनी लगातार बढ़ती पॉपुलैरिटी के साथ, वह कई हाई-एंड ब्रांड्स का चेहरा बन गए हैं और अभी दुनिया के सबसे ज़्यादा फ़ॉलो किए जाने वाले एथलीटों में से एक हैं. वह एक रेस्टोरेंट चेन भी चलाते हैं और उन्होंने कई कंपनियों में इन्वेस्ट किया है, और वह भारतीय क्रिकेट में फ़ाइनेंशियली भी सबसे अच्छे दिमाग़ों में से एक हैं.

3. MS धोनी

अनुमानित नेट वर्थ: ₹1,000 – ₹1,063 करोड़

भारत की कप्तानी हर फॉर्मेट में महेंद्र सिंह धोनी ने की और उन्होंने तीन बड़ी ICC ट्रॉफी जीतीं. मैदान के बाहर, धोनी एक लाइफस्टाइल के मालिक हैं और चेन्नई के फुटबॉल क्लब के को-ओनर हैं. कंपनियों के साथ उनके कई एंडोर्समेंट एग्रीमेंट हैं. इतिहास में ऐसा कोई क्रिकेटर नहीं है जिसकी तुलना खेल और बिजनेस की समझ के मामले में धोनी से की जा सके.

इस लिस्ट को जो चीज सच में खास बनाती है, वह सिर्फ नंबर ही नहीं हैं, बल्कि उनके पीछे की कहानियां भी हैं. इनमें से हर क्रिकेटर ने एक सपने और हाथ में बल्ला लेकर शुरुआत की थी. उन्होंने घनी मिट्टी पर प्रैक्टिस की, ट्रायल खेलने के लिए लंबी दूरी तय की, और दुनिया को उनके बारे में सुनने से पहले कई साल मेहनत की.